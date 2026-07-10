Cortometraje sobre la toma de un liceo fue seleccionado para el Festival de Venecia

“Una Fortaleza”, primer cortometraje de ficción de Alba Gaviraghi, fue seleccionado para la competencia internacional Orizzonti Corti de la 83ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, donde tendrá su estreno mundial, informó este viernes Cinema Chile.

La obra es el único cortometraje chileno que integra la selección 2026 de Orizzonti Corti, competencia oficial dedicada a obras que destacan por la calidad, originalidad y búsqueda expresiva de su lenguaje cinematográfico.

En la cinta, Antu lleva varios meses viviendo en la toma de su liceo, cuando el cumpleaños de su madre se acerca y ésta insiste que Antu salga a celebrarlo con ella.

Aunque Antu lo intenta, el magnetismo de las compañeras y el liceo se lo impiden. Incluso cuando Mariana alerta sobre un posible desalojo, Antu no se va. Si ella no sale, será su madre quien entre.

Orizzonti Corti forma parte de la Selección Oficial del Festival Internacional de Cine de Venecia, el festival cinematográfico más antiguo del mundo y uno de los certámenes más prestigiosos de la industria internacional.

Escrita, dirigida, producida y montada por Alba Gaviraghi, Una Fortaleza es una producción de AGOSTO Cine, producida junto a María Jesús Godoy.

Dos latinoamericanos

Un total de trece cortometrajes de todo el mundo se estrenarán a concurso en la Mostra, entre estos ‘Paper Plane’, dirigido por Saoirse Ronan, protagonista de películas como ‘Lady Bird’ (2017)

En la lista figuran dos títulos latinoamericanos: ‘Los Poderes’ de Jaller, producción franco-colombiana con Daniel Ochoa y Victoria Escobar en su reparto, y ‘Una fortaleza’ de Gaviraghi, con las actrices Antonia Pereira, Francisca Gavilán, Catalina Huerta, Daniela López y Luciana Sobarzo.

El resto de cortos a concurso son ‘Angelo Azzurro’ de TommasoAcquarone, ‘Sasso, carta, forbici’ de Virginia Mori; ‘Tesztpálya’ de Lydia Cornett, ‘Mothmama’ de Jessica Di Costa, ‘Head of a camel’ de Shannon Lee, ‘The tropic of the mourning gecko’ de Stavros Markoulakis, ‘Bleu au loin’ de Amir Houshang Moein, ‘Mane Made Lake’ de Annie Ning, ‘A few moments of happiness’ de Shaden Safieddine Tazi y ‘Silence’ de Pavlo Shpegun.

A mayores, fuera de concurso, la Mostra estrenará el último corto del estadounidense Nathan Silver, ‘Sounds from home’, y el de los italianos Alessandro Ingaria y Simone Massi, ‘Il senso della terra’.

La 83ª edición del Festival de Venecia arrancará el próximo 2 de septiembre y culminará diez días después con el anuncio del ganador del León de Oro y el resto del palmarés.

A la espera de conocer la lista de películas que competirán en la Sección Oficial y el resto de categorías, el certamen ya ha anunciado que la estrella George Clooney recibirá este año el ‘León de Oro’ a la carrera.