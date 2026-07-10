Fiscalía pide formalizar a Michael Clark y Pedro Pablo Larraín por caso Sartor

La Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente solicitó al Cuarto Juzgado de Garantía fijar una audiencia para formalizar a 11 imputados en la investigación por el caso Sartor, causa que indaga el colapso de la administradora de fondos y eventuales responsabilidades penales de exejecutivos y exdirectores de la firma.

En el escrito presentado por el fiscal Juan Pablo Araya, el Ministerio Público informó que comunicará cargos por los delitos de administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado y estafa, ilícitos que, según la investigación, habrían sido cometidos entre enero de 2020 y la actualidad.

Entre las personas cuya formalización fue solicitada figuran el excontrolador y expresidente de Sartor, Pedro Pablo Larraín Mery; su hermano Carlos Larraín Mery; Michael Clark; Alfredo Harz Castro; Óscar Ebel Sepúlveda; Mauro Valdés Raczynski; Miguel León Núñez; Rodrigo Bustamante García; Hugo Baranda Peralta; Sergio Yáñez Astete y Juan Carlos Jorquera Salhus.

La investigación penal se abrió luego de las actuaciones realizadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), organismo que detectó una serie de operaciones que culminaron con la revocación de la autorización de existencia de Sartor Administradora General de Fondos (AGF) a fines de 2024.

Posteriormente, la Fiscalía inició diligencias para determinar eventuales responsabilidades penales de quienes participaron en la administración de la entidad. Varios de los ahora imputados ya habían sido objeto de sanciones administrativas aplicadas por la CMF durante 2025.

En las semanas previas a la solicitud de formalización, Pedro Pablo Larraín y Michael Clark, entre otros involucrados, prestaron declaración ante el Ministerio Público en calidad de imputados.

Con la audiencia, una vez que sea fijada por el tribunal, la causa ingresará a una nueva etapa procesal, en la que la Fiscalía expondrá los antecedentes que sustentan los delitos atribuidos a cada uno de los imputados.

Según los antecedentes de la investigación, los hechos indagados se remontan a un período comprendido entre junio de 2016 y octubre de 2025. La Fiscalía sospecha que un grupo de personas habría utilizado Sartor AGF para financiar entidades relacionadas con sus propios dueños, socios o administradores, privilegiando esos intereses por sobre los de los aportantes de los fondos.

De acuerdo con esa hipótesis, recursos entregados por inversionistas habrían sido destinados a operaciones vinculadas a los controladores, en lugar de buscar las mejores alternativas de inversión para los clientes. Entre los aportantes afectados existen personas jubiladas que perdieron sus ahorros tras invertir en Sartor AGF.

La investigación también busca esclarecer el destino de esos recursos. Entre las diligencias desarrolladas se indaga si parte de los fondos pudo haber sido utilizada para financiar la adquisición de Azul Azul S.A., concesionaria que administra al club Universidad de Chile.