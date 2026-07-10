Javier Couso: acuerdo entre senadores del PPD y Quiroz debilita ofensiva opositora ante el TC

El abogado constitucionalista y director del Doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, afirmó que el acuerdo alcanzado entre los senadores del PPD y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en torno a la invariabilidad tributaria debilita políticamente la posibilidad de que la oposición impugne esa norma ante el Tribunal Constitucional.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler, Couso sostuvo que el principal efecto del entendimiento no es jurídico, sino político, ya que resta fuerza al argumento de que el proyecto contiene una infracción evidente a la Constitución.

“A ver, lo más complejo para la oposición es que algunos de ellos han llegado a un acuerdo con el gobierno, porque eso objetivamente le quita base a la idea de que estamos ante algo evidentemente inconstitucional”, afirmó.

El constitucionalista explicó que el hecho de que parte de la oposición alcance un entendimiento con el Ejecutivo no cambia, por sí mismo, la naturaleza constitucional o inconstitucional de una norma.

“Desde el punto de vista jurídico, tampoco debiera afectar, porque se supone que las cosas son o no inconstitucionales o constitucionales, dependiendo de la naturaleza de las normas jurídicas en cuestión”, señaló.

No obstante, agregó que desde una perspectiva política y de “sociología jurídica”, el acuerdo sí tiene consecuencias para un eventual requerimiento ante el TC.

“Por supuesto que le quita fuerza al reclamo de inconstitucionalidad que precisamente se haya acordado por parte de actores relevantes de la oposición con el gobierno, que por decirlo así, se atenúe la invariabilidad tributaria. Esto le quita fuerza, es evidente a mi juicio, a la idea que estamos ante un caso de abierta violación de la Constitución”, sostuvo.

Couso comparó este escenario con otros proyectos impulsados por el Gobierno que, a su juicio, presentaban cuestionamientos constitucionales más evidentes.

“Como sí ha ocurrido en otros proyectos del gobierno que hemos comentado en el pasado, como por ejemplo lo que fue Escuelas Protegidas o incluso el proyecto de Registro de Vándalos e Incivilidades”, indicó.

Sin embargo, el abogado advirtió que si un sector sostiene que una disposición vulnera la Constitución, ese juicio no debería variar únicamente porque el texto haya sido modificado durante la negociación política.

“Mi impresión es que si uno está convencido de que algo es contrario a la Carta Fundamental porque viola derechos fundamentales o porque altera la naturaleza democrática del país, eso no se arregla porque yo logro echarle agua un poco al proyecto, atenuarlo”, concluyó.