Familia de maquinista fallecido acusa “nulos avances” en investigación y demanda a EFE y FEPASA

La familia del maquinista José Bonnin Toro, fallecido en el choque de trenes ocurrido el 20 de junio de 2024 en San Bernardo, acusó “nulos avances” en la investigación penal que lleva adelante la Fiscalía de Investigación Especializada Occidente y presentó una demanda civil por $500 millones contra EFE Central y Ferrocarril del Pacífico (FEPASA), por los perjuicios derivados del accidente.

La acción civil fue interpuesta por la viuda de Bonnin, Marisol González, y su hija, Jael Bonnin, quienes solicitan una indemnización de $250 millones para cada una por concepto de daño moral. La demanda sostiene que ambas empresas tendrían responsabilidad en la muerte del dirigente ferroviario, atribuyendo a EFE Central fallas en la organización y los protocolos de seguridad, y a FEPASA incumplimientos de su deber de protección hacia sus trabajadores.

En paralelo, la familia pidió mayor celeridad en la investigación penal por la querella presentada contra EFE Central como persona jurídica por presuntos delitos económicos. Según afirmaron, a más de un año de ingresadas las acciones judiciales, la causa registra “nulos avances” en su tramitación.

Jael Bonnin sostuvo que “cada día que pasa sin que las querellas se tramiten, mi madre y yo sentimos que el sistema judicial nos está abandonando”. Agregó que “lo único que estamos solicitando es justicia, que los querellados asuman sus responsabilidades y que nunca más en Chile ocurran accidentes como el que le costó la vida a mi padre por la ausencia de protocolos precisos que los eviten”.

El abogado de la familia, Luis Pacull, manifestó su preocupación por el estado de la investigación y sostuvo que la querella busca establecer responsabilidades por el presunto incumplimiento de protocolos de seguridad. “La querella por delitos económicos busca que se sancione a una empresa estatal por el incumplimiento de los más mínimos protocolos de seguridad, que en la especie provocaron (…) la muerte y lesiones de personas”, señaló.

El jurista agregó que “EFE Central ni siquiera tenía un sistema de radio para comunicarse con los maquinistas, estando en sus reglamentos”, y afirmó que “la responsabilidad principal es de la jerarquía de mando y la falta de organización preventiva de la estatal y eso no puede quedar impune”.

La demanda civil sostiene que el accidente se produjo por una serie de negligencias operativas y organizacionales, entre ellas la autorización simultánea de dos trenes en la misma vía y la ausencia de sistemas de comunicación eficaces. El escrito también plantea que FEPASA habría incumplido su obligación legal de adoptar todas las medidas necesarias para proteger la vida y salud de sus trabajadores durante la operación ferroviaria.

El choque ocurrió durante la madrugada del 20 de junio de 2024, cuando un tren de carga de FEPASA colisionó frontalmente con un tren de pruebas de EFE Central en el tramo Buin-Alameda, en la comuna de San Bernardo. Producto del impacto murieron el maquinista José Bonnin Toro y el ayudante Daniel Vega Novoa, mientras otras nueve personas que viajaban en el convoy de EFE resultaron heridas.

La investigación penal continúa a cargo de la Fiscalía de Investigación Especializada Occidente.