Proyecto para prohibir las carreras de galgos queda fuera de la discusión en la Cámara

El debate legislativo en torno al futuro de las carreras de galgos volvió a postergarse. Aunque para este lunes estaba contemplado que la Cámara de Diputadas y Diputados discutiera los proyectos de ley que buscan prohibir o regular esta práctica, la sesión no alcanzó a abordar ambas iniciativas.

Las carreras de galgos, desarrolladas en canódromos principalmente de la zona centro-sur del país y con mayor frecuencia durante las Fiestas Patrias, utilizan perros de esta raza debido a la velocidad que alcanzan en pocos segundos. En la actualidad, la actividad no está prohibida, pero tampoco cuenta con una regulación específica, escenario que ha mantenido abierto el debate entre quienes defienden su continuidad y quienes impulsan su eliminación.

La tabla de este lunes contemplaba la votación de dos proyectos: uno orientado a prohibir definitivamente las carreras de perros y otro que propone establecer un marco regulatorio para su realización. Sin embargo, la discusión quedó pendiente luego de que la Cámara destinara la jornada a iniciativas calificadas previamente con urgencia.

Proyecto busca prohibición total de las carreras

La iniciativa que busca poner fin a las carreras de perros fue ingresada en 2021 y propone prohibir “toda carrera de perros, cualquiera sea su raza, en todo el territorio nacional”.

El proyecto contempla sanciones de presidio menor en su grado medio y multas de entre 20 y 40 UTM para quienes organicen o participen en estas actividades, además de la inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de animales. Asimismo, establece multas de entre 5 y 20 UTM para quienes “las promuevan, faciliten o difundan por cualquier medio”.

Tras la suspensión del debate, la diputada Marisela Santibáñez criticó que la iniciativa no haya sido discutida.

“Esto lo llevamos teniendo hace mucho tiempo, y hemos hecho una gestión tremendamente fuerte, pero aún así, la derecha ha hecho todo lo posible para que esto no avance, que no podamos discutirlo en la sala”, dijo la parlamentaria durante un punto de prensa.

“Es el momento de darnos cara”, complementó la diputada, agregando que “se trata de ilícitos”, poniendo de ejemplos “las apuestas que se hacen en las carreras, en los distintos canódromos. El maltrato animal no es sólo el tema, es cuánta droga se corre en esos lugares”.

La propuesta que apuesta por regular la actividad

El segundo proyecto, presentado en 2019, no busca prohibir las carreras de galgos, sino establecer una regulación para su funcionamiento mediante fiscalizaciones, controles veterinarios obligatorios y la erradicación de prácticas consideradas irregulares.

Entre sus principales disposiciones se encuentra la obligación de resguardar la integridad de los animales, prohibiendo acciones que impliquen maltrato, como entrenamientos tortuosos, prácticas alimenticias o farmacológicas que afecten su bienestar, o la participación obligada de un perro cuando exista una recomendación veterinaria en contra.

La propuesta también exige que las competencias se desarrollen en un ambiente seguro y prohíbe fomentar o inducir, directa o indirectamente, actividades ilícitas, especialmente las apuestas ilegales. Además, contempla multas y sanciones para quienes incumplan la normativa.

Colmevet reafirma su rechazo y pide eliminar excepción legal

En medio de la discusión legislativa, el Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet) reiteró su rechazo a las carreras de galgos y llamó a derogar el artículo 16 de la Ley 20.380 sobre Protección Animal, norma que actualmente excluye de su aplicación a determinadas actividades deportivas y tradicionales con animales.

“Toda discusión legislativa que involucre animales debe partir de la base de que estos son seres sintientes, capaces de experimentar dolor, estrés y sufrimiento, y no simples bienes u objetos de recreación. Insistimos que las leyes que se elaboren o modifiquen en esta materia deben incorporar siempre el bienestar animal como criterio central y no negociable, sin vacíos ni excepciones que habiliten prácticas contrarias a este principio, independientemente del contexto cultural, deportivo o económico en que se enmarquen”.

Desde el gremio señalaron que su postura se sustenta en evidencia científica y que ha sido presentada en distintas instancias parlamentarias a través de especialistas en bienestar animal, medicina veterinaria, patología clínica y etología. Según explicaron, los antecedentes entregados buscan aportar criterios técnicos para la discusión sobre los efectos físicos y conductuales que estas competencias generan en los galgos.

Colmevet sostiene que el caso evidencia un problema estructural de la legislación vigente, ya que existen actividades con animales que permanecen exentas de la normativa de protección animal debido a su carácter deportivo o cultural. Por ello, además de eliminar el artículo 16, plantean fortalecer la ley mediante un reglamento que permita fiscalizar y sancionar de forma efectiva las infracciones.

El gremio también recordó que países como Argentina, mediante la Ley 27.330, y Uruguay, a través del Decreto N.º 431/018, ya prohibieron las carreras de perros, considerando que avanzar en una medida similar en Chile sería coherente con los estándares internacionales de bienestar animal.