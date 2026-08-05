Sigue la gira internacional del expresidente: Cámara autoriza viajes de Boric a Uruguay y Alemania

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes la solicitud presentada por el expresidente Gabriel Boric para realizar dos viajes al extranjero durante agosto, los que corresponden a las últimas salidas internacionales que requerirán autorización del Congreso tras dejar La Moneda.

El primero de los desplazamientos contempla su participación entre el 20 y el 23 de agosto en el Congreso Panamericano Montevideo 2026, instancia que se desarrollará en la capital uruguaya y en la que participará como invitado especial.

El encuentro reunirá a líderes y lideresas del progresismo de América para abordar temas como la integración regional, la crisis climática, el multilateralismo y otros desafíos comunes para el continente.

El Congreso Panamericano, creado en 2024, busca fortalecer la cooperación hemisférica basada en “la solidaridad entre los pueblos” y la soberanía entre las naciones.

La edición de este año contará con más de 100 representantes de 15 países, entre delegados permanentes y dirigentes políticos, además de la participación del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

En sus versiones anteriores, el foro se realizó en Bogotá y Ciudad de México, con la asistencia de autoridades como los presidentes Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum, además de parlamentarios y representantes de distintos países de América.

El permiso aprobado por la Cámara también considera un segundo viaje del exmandatario a Alemania.

En esa oportunidad, Boric asistirá el próximo 30 de agosto a la Berliner Festspiele, en Berlín, luego de recibir una invitación para participar en esa actividad cultural.

La autorización otorgada por la Cámara se extiende hasta el 11 de septiembre, fecha en que se cumplirán seis meses desde que Gabriel Boric dejó la Presidencia de la República.

A partir de ese momento, ya no deberá solicitar autorización al Congreso para salir del país o participar en actividades internacionales, tal como establece la normativa vigente para los expresidentes durante los seis meses posteriores al término de su mandato.

Los viajes forman parte del retorno gradual de Boric a la agenda pública internacional, luego de su salida de La Moneda. En los últimos meses, el exmandatario también reapareció en actividades públicas, entre ellas la ceremonia por los 200 años de la Presidencia de la República, que marcó su primer regreso al Palacio de La Moneda tras el cambio de mando.