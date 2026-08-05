Distraído vuelve a casa: el primer huemul rehabilitado y liberado en Chile

Lo llamaron Distraído porque siempre se quedaba atrás. Mientras su grupo cruzaba la carretera y comenzaba a subir por la ladera, él permanecía unos segundos más abajo, como si no advirtiera que los demás ya se habían marchado. Así lo recuerdan los guardaparques del Parque Nacional Cerro Castillo, que conocen a cada huemul por sus rasgos y conductas. Hoy, en el Día Internacional del Huemul, contamos su historia.

El pasado 10 de julio, Distraído volvió a caminar libre. Ese día se retiraron los candados y se abrieron los portones del Centro de Rescate y Rehabilitación del Huemul del Sur, en la Región de Aysén. Era la primera vez que un ejemplar tratado en una instalación exclusiva para la especie recibía el alta y regresaba a su hábitat natural en Chile.

Su historia comenzó meses antes, cuando los equipos que lo monitoreaban detectaron varios abscesos en su cuello. Tras intentar tratarlo en vida silvestre sin resultados, el Servicio Agrícola y Ganadero autorizó su ingreso al centro. La infección había sido provocada por Corynebacterium pseudotuberculosis, una bacteria transmitida por el ganado doméstico y presente desde 2015 en el área protegida.

El médico veterinario Sebastián Riestra, coordinador general de Vida Silvestre de Fundación Rewilding Chile, explica que se trata de una enfermedad invasiva y difícil de combatir en animales silvestres. Los abscesos pueden crecer desde el tamaño de una canica hasta el de una pelota de tenis, y el tratamiento requiere varias dosis de antibióticos y seguimiento permanente, algo prácticamente imposible de realizar con un huemul que permanece libre en la montaña.

El mismo día de su ingreso, Distraído fue atendido para drenar las lesiones y recibir la primera de tres dosis de antibióticos. Durante un mes, un equipo veterinario evaluó su evolución, observó su conducta mediante etogramas y vigiló sus movimientos a través de cámaras instaladas en los corrales. El tratamiento funcionó: las heridas cicatrizaron y el animal recuperó las condiciones necesarias para volver a la vida silvestre.

La recuperación tiene un valor especial para una especie en peligro de extinción. Se estima que quedan cerca de 1.500 huemules distribuidos en poblaciones fragmentadas entre Chile y Argentina, equivalentes aproximadamente al 1% de su población original. Cada ejemplar recuperado representa, por lo tanto, una oportunidad concreta para evitar que el ciervo más austral del mundo siga desapareciendo.

El centro donde fue tratado se encuentra en Las Horquetas, junto al Parque Nacional Cerro Castillo, y forma parte del Corredor del Huemul, una estrategia público-privada impulsada desde 2023 por Fundación Rewilding Chile, el Ministerio de Agricultura, CONAF y el SAG. La iniciativa busca recuperar las poblaciones de la especie mediante monitoreo, atención veterinaria, protección de hábitats y coordinación entre instituciones.

“Este centro es un espacio donde confluyen capacidades y voluntades. Es como una semilla que se planta; depende de todos que prospere”, señaló Cristián Saucedo, director del Programa de Vida Silvestre de Rewilding Chile.

Hoy, Distraído es seguido mediante telemetría e identificación visual. Los últimos registros confirman que volvió con su grupo familiar original y que sus heridas permanecen cicatrizadas. El huemul que solía quedarse rezagado volvió a su lugar en la montaña, pero dejó detrás un aprendizaje que podría ayudar a salvar a otros ejemplares afectados por la misma enfermedad.