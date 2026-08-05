Gremios del agro critican exclusión de Ñuble en decreto de emergencia agrícola

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¡Hola, Ñuble! ¿Cansados de tanta agua? Pese a que por estos días se respira sin contaminación, los estragos causados por los continuos sistemas frontales dejaron temblando a agricultores y residentes de zonas apartadas, muchas de las cuales permanecen aún sin conectividad.

A medida que cesen los ríos atmosféricos, se comenzarán a dimensionar las pérdidas económicas y los daños a la infraestructura pública en la región. De todo esto les hablaremos en detalle.

También abordaremos la preocupación existente entre los gremios de funcionarios de la salud en Ñuble, que reunieron antecedentes sobre el impacto que tendrán los recortes en hospitales y en la atención primaria. Estos ya comenzaron a nivel administrativo, pero se acentuarán, dicen, a contar del primer semestre del próximo año. ¿Por qué interesa tanto el tema? Entre otras razones, porque el 90% de quienes habitan en esta región se atiende en el sistema público.

Otro tema preocupante en materia de salud es lo que ocurre con el virus hanta. Desde que el Ministerio de Salud declaró alerta sanitaria debido al aumento de la letalidad de los casos en pleno invierno, los ojos se centraron en esta región. Mientras en el país los contagios con resultado fatal promediaron un 18% en 2025, en Ñuble, durante este año, la mitad de los casos ha tenido este desenlace. Desde el mundo académico entregan luces sobre una posible explicación.

Pero, en medio de tantas lluvias, viene bien un buen asado con longanizas o, en menor medida, un choripán. Así que a preparar los antiácidos y el omeprazol para el 21, 22 y 23 de agosto, con motivo de una nueva versión de la Fiesta de la Longaniza, festividad que durante los últimos años ha congregado a más personas que las mismísimas Fiestas Patrias.

Y como todavía tenemos en la retina la exitosa película Denominación de origen, de Tomás Alzamora, recordamos el punto de partida de la polémica por la mejor longaniza entre Chillán y San Carlos, pero también indagamos en el origen del embutido en la zona. Eso sí, antes de conocer dónde se elaboró primero, hay que aclarar que tanto sancarlinos como chillanejos pueden jactarse de la calidad de sus longanizas. Para que no se enoje nadie.

A leer entonces.

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Duro análisis de funcionarios de la salud a los recortes que se vienen: población rural y adultos mayores serán los más golpeados

Con carpetas llenas de análisis y cifras bajo el brazo, representantes de la Federación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Fefusam), junto con dirigentes de la CUT y la ANEF, entregaron una carta en la Delegación Presidencial Regional y el Gobierno Regional de Ñuble para manifestar su rechazo a los recortes presupuestarios proyectados para el sector salud. Advirtieron que la disminución de recursos pone en riesgo la continuidad de programas y la atención de miles de usuarios.

En Ñuble, el 90% de la población –alrededor de 400 mil personas– utiliza el sistema público de salud. Esa proporción aumenta en las comunas mayoritariamente rurales: 15 de las 21 que conforman la región son consideradas técnicamente rurales, cinco son mixtas y solo Chillán es propiamente urbana.

Además, Ñuble y Valparaíso concentran, proporcionalmente, las mayores poblaciones de adultos mayores del país, un grupo que se atiende principalmente a través de Fonasa. Entre las personas de 65 años o más, la cobertura del sistema público alcanza el 92%.

En este escenario, los gremios de la salud alzaron la voz contra el millonario recorte dispuesto por el Ministerio de Salud, cuyas consecuencias, advirtieron, se sentirán con mayor fuerza desde 2027 en programas destinados a grupos vulnerables.

Solo el Hospital Herminda Martín, el principal recinto asistencial de la región, enfrenta una reducción de $2.099 millones, equivalente al 1,5% de su presupuesto. Los dirigentes temen que una situación similar afecte a la atención primaria y a los hospitales comunitarios.

La presidenta de Fefusam Ñuble, Corina Merino, sostuvo que la situación compromete directamente el acceso de la población a la salud, en especial en el caso de adultos mayores, pacientes crónicos, niños, personas con problemas de salud mental y habitantes de sectores rurales.

La dirigenta explicó que, de acuerdo con estudios técnicos, el financiamiento necesario para entregar una atención primaria adecuada asciende a $16.322 por cada persona inscrita. Sin embargo, el Estado aporta actualmente $11.932, lo que genera un déficit de $4.390 por usuario.

“Esta brecha significa menos recursos, mayor sobrecarga para los equipos de salud, dificultades para mantener las atenciones y una creciente presión sobre los municipios, que deben destinar recursos propios para sostener el funcionamiento de los centros de salud”, afirmó.

Merino agregó que la propuesta de ajuste presupuestario considera un recorte de $2,8 billones en un período de cuatro años, lo que, según indicó, amenaza la continuidad de más de 40 programas, entre ellos los de salud mental, el Fondo de Farmacia, los cuidados paliativos y las prestaciones destinadas a personas mayores.

La presidenta de Fefusam enfatizó que la situación reviste especial gravedad en Ñuble debido a la alta ruralidad de la región y al aumento de los costos necesarios para mantener las rondas médicas y garantizar la atención en localidades apartadas.

La dirigenta regional de la CUT, Lissette Luarte, respaldó la movilización y llamó a las autoridades y parlamentarios a resguardar los recursos destinados a salud durante la tramitación de la Ley de Presupuestos 2027.

“El llamado es a pensar en la ciudadanía. Necesitamos un Estado más fuerte y con más recursos, especialmente en una región como Ñuble”, enfatizó.

En tanto, la presidenta regional de la ANEF, Cesiah Contreras, aseguró que el aumento de los costos operacionales está afectando el funcionamiento de los servicios públicos y advirtió que las restricciones presupuestarias terminarán repercutiendo en la calidad de la atención que reciben los usuarios.

“Hoy, llevar la atención de salud a una localidad rural cuesta prácticamente el doble. Si los presupuestos continúan disminuyendo, inevitablemente se resentirán los servicios que reciben las personas”, afirmó.

Los dirigentes indicaron que permanecerán atentos a la respuesta del Gobierno y advirtieron que, si no existen avances en las mesas de trabajo, evaluarán el inicio de movilizaciones y paralizaciones para evitar que los recortes afecten la continuidad de los programas y las prestaciones que actualmente reciben los habitantes de la región.

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Gremio del agro y diputados critican exclusión de Ñuble en decreto de emergencia agrícola

El último temporal de lluvia y viento, registrado entre el jueves y el domingo, puso de rodillas a la agricultura de Ñuble. En una zona donde conviven los cultivos tradicionales y la fruticultura de exportación, las siembras de temporada colapsaron ante el exceso de agua.

“Yo diría que, antes del último sistema frontal, estábamos resistiendo bien, pero este encontró los suelos saturados y comenzamos a tener problemas”, grafica Carlos González, presidente de la Asociación de Agricultores de Ñuble.

El acumulado de precipitaciones en la región alcanza los 546,7 milímetros, lo que representa un 38,9% más que los 393,5 milímetros registrados a igual fecha del año pasado.

Aunque tanto el gremio agrícola como Indap se encuentran catastrando los daños, los primeros antecedentes apuntan a afectaciones en la infraestructura de los predios, como daños en las cubiertas de los invernaderos debido a los fuertes vientos, además de cercos caídos y campos anegados por la acumulación de agua, con riesgos para plantaciones y praderas destinadas al forraje del ganado.

Por ello, parlamentarios de distintos sectores políticos apuntaron al Gobierno y criticaron la exclusión de Ñuble de la declaración de emergencia agrícola vigente para las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, fuertemente afectadas por la acumulación de agua, especialmente en el Norte Chico.

El diputado Cristóbal Martínez (UDI) cuestionó la demora del Ejecutivo en adoptar una decisión.

“Estamos hablando de familias que viven de su trabajo y que hoy enfrentan un escenario muy complejo, por lo que no resulta razonable que Ñuble haya quedado fuera del decreto de emergencia agrícola. No podemos esperar semanas mientras los agricultores siguen acumulando pérdidas”, afirmó.

Por su parte, el diputado Francisco Crisóstomo (PS), junto con solicitar la declaración de emergencia agrícola, pidió al Presidente que haga uso de su facultad para destinar el 2% del presupuesto nacional a enfrentar la emergencia.

“Tenemos tres comunas muy complicadas: Coelemu, Trehuaco y Ránquil. Hay familias damnificadas en la región y lo que pedimos al Gobierno es que disponga del 2% constitucional para reparar las zonas afectadas, incluidos puentes y caminos rurales que han sufrido graves daños”, señaló Crisóstomo.

A la solicitud de emergencia agrícola se sumó en las últimas horas la diputada del Partido Social Cristiano, Sara Concha, quien sostuvo que se trata de “una medida necesaria para responder a las afectaciones que han sufrido nuestros agricultores producto de este sistema frontal”.

Desde el Gobierno no se refirieron explícitamente a la interpelación de los parlamentarios. El seremi de Agricultura, Juan Luis Enríquez, afirmó que se trabaja junto con los servicios del agro y los municipios en el levantamiento de la afectación real de los procesos productivos provocada por este evento.

“Una vez consolidada esa información, será posible dimensionar la afectación real del sector agrícola y definir las ayudas e instrumentos más adecuados, ajustándolos a las necesidades efectivas de los agricultores afectados. Por ahora, el trabajo está centrado en ese levantamiento técnico, que permitirá sustentar las decisiones y focalizar de mejor manera el apoyo al mundo rural”, explicó.

Desde los servicios del agro, en tanto, las autoridades llamaron a los agricultores que cuentan con seguros agropecuarios con subsidio estatal a presentar la denuncia de siniestro, cuyo plazo fue extendido por las compañías aseguradoras a 45 días.

Para el dirigente agrícola Carlos González, “el agricultor afectado necesita hoy soluciones, no fotos ni micrófonos, y que las autoridades expliquen cómo se levantarán”.

Un mensaje de Inacap

Conecta Talento: Feria de empleo y oportunidades para fortalecer el sector agroindustrial de Ñuble

La agroindustria es uno de los principales motores productivos de Ñuble, pero su crecimiento requiere de un factor clave, contar con profesionales especializados y con conocimientos prácticos. En ese contexto INACAP Sede Chillán realizará la Feria de Empleo y Oportunidades, Conecta Talento, instancia organizada por EmpleaXChile que reunirá a empresas agroindustriales, estudiantes, titulados y profesionales para generar nuevas oportunidades laborales; y fortalecer el vínculo entre la academia y las industrias.

“Esta iniciativa permite vincular directamente a las empresas con futuros técnicos y profesionales, facilitando procesos de reclutamiento y contribuyendo a la formación de trayectorias laborales alineadas con los desafíos de una industria cada vez más competitiva e innovadora”, señaló Gabriela Urbina Contreras, Encargada de Egresados, Prácticas y Empleabilidad de INACAP Sede Chillán.

Las empresas e instituciones interesadas del sector agroindustrial pueden inscribirse o solicitar información en gurbina@inacap.cl o llamando al +56 42 283 1897.

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Temporales se ensañaron con la conectividad vial

Pérdidas millonarias en infraestructura vial acumula Ñuble tras el paso de los múltiples sistemas frontales registrados desde el mes pasado y que se intensificaron durante el último fin de semana. Las fuertes precipitaciones, ráfagas de viento y crecidas de caudales provocaron derrumbes y socavones en puentes y caminos interiores, generando graves alteraciones tanto en la conectividad vial como digital.

El balance actualizado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a comienzos de esta semana indica que permanecen diez rutas sin conectividad vial, con una afectación total de 14 kilómetros. “Hasta el momento mantenemos diez rutas sin tránsito, además de tres puentes”, precisó el seremi Luis Carrasco, quien agregó que cinco servicios sanitarios rurales presentan algún tipo de daño, principalmente por roturas de matrices y turbiedad en captaciones superficiales.

Por su parte, desde el Gobierno Regional calificaron de “complejo” el escenario en materia de conectividad vial, luego de que 19 municipios reportaran un total de 971 kilómetros de caminos con distintos niveles de daño. Más del 70% de los tramos afectados corresponde a vías bajo tuición de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.

Entre las comunas más perjudicadas se encuentra Coihueco, que reporta 196 kilómetros de caminos afectados, seguida por Chillán, Quirihue y Trehuaco.

El jefe regional de Seguridad y Emergencias, Álvaro Rivas, sostuvo que “esta emergencia no ha tenido precedentes en cantidad y frecuencia de agua” y destacó que la inversión de $25 mil millones en enrocados en los principales cauces fluviales permitió evitar una tragedia mayor.

El gobernador Óscar Crisóstomo solicitó la intervención prioritaria del MOP para reparar socavones y recuperar puentes o pasarelas destruidas. Al mismo tiempo, pidió al Gobierno central transferir recursos directamente a los municipios, con el fin de que los equipos locales puedan intervenir con rapidez las rutas vecinales de sus respectivas comunas.

“Hoy, la situación más compleja será el restablecimiento de las rutas y de la conectividad vial. Esta afectación implica un trabajo dantesco para el Ministerio de Obras Públicas y también para cada uno de los municipios”, afirmó.

El último sistema frontal dejó en la región 1.210 personas afectadas y 388 en condición de aislamiento, concentradas principalmente en Cobquecura, Ninhue, Ránquil y sectores cordilleranos. Asimismo, las autoridades informaron que 80 personas debieron ser evacuadas preventivamente y 42 permanecen en la red de nueve albergues habilitados.

En materia habitacional, se contabilizan 200 viviendas con daños de diversa consideración y seis completamente destruidas, todas estas últimas ubicadas en la comuna de Coelemu.

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Letalidad del hantavirus en Ñuble supera con creces el promedio nacional

A fines del mes pasado, el Ministerio de Salud declaró por primera vez una alerta sanitaria por hantavirus, medida que se extiende desde Atacama hasta Magallanes y que estará vigente hasta el 31 de julio del próximo año.

Tradicionalmente asociado al verano, el virus ha mantenido durante este invierno una elevada tasa de letalidad, lo que encendió las alarmas entre los equipos de salud.

“Estamos muy preocupados y ocupados porque este año la letalidad del virus ha aumentado y, debido a ello, determinamos declarar esta alerta. Hasta la semana pasada se registraban 46 contagios y 18 fallecidos, lo que representa una letalidad del 39%”, informó entonces la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro.

En lo que va del año, los casos se han registrado en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

En 2025, el país registró 44 contagios y ocho fallecidos, es decir, una letalidad del 18%. En Ñuble, sin embargo, la cifra supera ampliamente el promedio nacional y alcanza el 50%.

“Tres de las seis personas contagiadas con hantavirus hasta julio de este año fallecieron. Por eso, nuestros esfuerzos apuntan a que las personas tomen conciencia y eviten exponerse al contagio del virus”, sostuvo la seremi de Salud, Paulina Arriagada. La autoridad puntualizó que “el hantavirus puede presentarse durante todo el año, ya que el ratón colilargo habita permanentemente en nuestro territorio. Por ello, es fundamental mantener las medidas de autocuidado”.

Junto con el preocupante aumento de la letalidad, este año el virus muestra además un adelanto en la aparición de los casos.

Para el académico de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción, Francisco Fuentes, este nuevo comportamiento es preocupante, especialmente por la extensión y aparición de casos en una amplia zona geográfica.

El virólogo, sin embargo, descartó que el aumento se explique por eventuales contagios entre personas. Según explicó, los casos continúan vinculados principalmente a la exposición a fluidos del reservorio natural del virus: el ratón de cola larga.

“La transmisión al ser humano en nuestro país sigue siendo mayoritariamente desde el ratón de cola larga hacia las personas. Quienes más se exponen son los trabajadores del agro, pues el riesgo se produce con fuerza en el contexto laboral, más allá de las visitas a zonas silvestres”, explicó el académico.

Aunque todavía no existe certeza científica sobre las causas de esta mayor letalidad o del aumento de casos durante el invierno, Fuentes apuntó a factores ambientales y al comportamiento del roedor. Estas alteraciones podrían estar asociadas a las emergencias climáticas, a la abundancia de cosechas y a temperaturas más favorables para su reproducción.

Además, precisó que existe diversidad genética dentro de la misma especie de hantavirus andino presente en Chile, lo que podría contribuir a explicar diferencias en la letalidad. No obstante, recalcó que se trata de un factor que todavía requiere mayor investigación.

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Precedida por importante mención internacional (y por polémica entre Chillán y San Carlos), la Fiesta de la Longaniza 2026 ya tiene fecha

Después de tanta agua, Chillán tendrá nuevamente su fiesta de la longaniza. El municipio confirmó para los días 21,22 y 23 de agosto la nueva versión de la festividad, en plena Plaza de Armas, evento que se ha transformado en una cita que sobrepasa a los comensales locales, para dar paso a multitudes provenientes de otras regiones del país.

El encuentro, organizado por la Dirección Municipal de Turismo, llega este año con un importante reconocimiento por parte del sitio especializado Taste Atlas, que en sus redes sociales la destacó como uno de los 15 mejores eventos gastronómicos del mundo para visitar en agosto, resaltando la calidad de la longaniza local y sus famosos choripanes, calificándolos con 4,2 de un máximo de cinco estrellas.

Hablar de la Fiesta de la Longaniza, inevitablemente trae a colación la polémica por la denominación de origen reclamada por San Carlos, y cuya demanda salió al mundo de la mano de la película de Tomás Alzamora, quien se basó en la controversia ocurrida años atrás cuando el concurso de la mejor longaniza premió al embutido Cecinas San Miguel, elaborada por internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Carlos junto a Gendarmería, a quienes se les retiró el premio al detectar que la planta de producción estaba ubicada fuera de la comuna de Chillán.

Por todo ello es necesaria la aclaración. Pese a la disputa de los sancarlinos, que mantienen una reconocida calidad en su producción local, el rigor histórico dice que la longaniza se estableció primero en Chillán. Así lo reseñó el diario La Discusión, que recabando información entre sus 156 años de historia, dio con dos casos de cecineros establecidos en la ciudad a comienzos del siglo XX.

Cecinas Villablanca comenzó a funcionar en el 1900, cuando José Luis Villablanca Troncoso llegó de Pinto para trabajar con un francés avecindado en Chillán, Francisco Chessnel, quien abrió una fábrica de cecinas artesanal donde los principales productos que se elaboraban eran chorizos, arrollados, quesos de cabeza, chuletas y costillares. La fábrica se ubicó en las esquinas de Yerbas Buenas con Cocharcas. Chessnel murió en 1930 y Villablanca continuó trabajando hasta que se independizó en 1935, dando inicio a la tradición familiar.

El otro caso es el de Cecinas Bengoa. Eloy Serrano Ubis llegó a Chile procedente de Castilla en 1910 y se instaló en Bulnes. Diez años más tarde haría lo propio en Chillán, específicamente en Avenida Collín. “Fueron famosos los chorizos de tipo riojano que se fabricaban con pimentón español con la marca El Serrano, como se conocieron en muchas ciudades del país. El costo del pimentón importado sugirió la idea de fabricar un chorizo para venta más inmediata y fresca que se vendió con mucho éxito en Santiago, donde lo denominaron longaniza de Chillán”, cuenta la propia historia de Cecinas Bengoa.

El relato histórico fue fundamental para que en abril de 2023, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) distinguiera a la longaniza de Chillán con el sello de Denominación de Origen.

Historia aparte, desde el municipio reiteraron el llamado a compartir en torno al embutido. “La seguridad de los asistentes es prioridad, por lo que hemos trabajado con bastante antelación con la delegación presidencial y se ha dispuesto la colaboración de la dirección de Seguridad Pública e Inspección, además de Carabineros, para garantizar la tranquilidad durante los tres días“, afirmó el alcalde Camilo Benavente.

Para esta versión, se ha confirmado la participación de 281 expositores, 12% más que el año anterior, entre los que se cuentan además de los cecineros, artesanos, vitivinícolas y cerveceros.

Desde el municipio afirmaron que esperan superar la convocatoria del año pasado, que alcanzó aproximadamente a las 150 mil personas.

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