Autoridades oficialistas llaman a la “rebelión regional” contra Quiroz

Presentado por:

¡Hola, Biobío! La semana empieza con nubarrones en el cielo y en la economía. Los primeros no se pueden evitar, pero los económicos… Y es que la decisión del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de congelar proyectos de conectividad en el Gran Concepción, cayó como otro destructivo temporal. Según cálculos de la Cámara de la Construcción, ambos proyectos generarían 15 mil empleos, muy necesarios en medio de la crisis de cesantía (la más alta de los últimos cinco años).

La medida generó críticas de todo el espectro político, incluida la derecha. Parlamentarios UDI encararon al ministro en un pasillo del Congreso y el gobernador Sergio Giacaman dijo que “como región, nos vamos a rebelar“.

Los otros temas que incluimos esta semana:

La Congregación Salesiana interpuso un recurso de casación contra el fallo que los condenó a pagarle indemnizaciones a las víctimas de abusos cometidos por sacerdotes. Uno de los argumentos es que los delitos ya están prescritos. Víctimas sostienen que la acción judicial solo alargará la espera por justicia.

Dos científicos explican por qué el jurel está lejos de nuestras costas y si el fenómeno podría extenderse por los próximos años. Durante el primer trimestre del año, la pesca industrial de la región tuvo una baja de desembarque de recursos de un 42,3%.

Un juego de mesa pone a los participantes en los zapatos de una familia minera de Lota. El juego se llama Sub terra y se basa en la obra homónina de Baldomero Lillo.

El Consejo de Defensa del Estado es querellante en dos causas que llaman la atención por lo insólitas. En una de ellas, funcionarios de Hualqui habrían usado recursos municipales para financiar el cumpleaños del alcalde, mientras que en la otra, una concejala y vicepresidenta de la DC habría adulterado boletas para inflar montos a cobrar.

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Aquí Biobío, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te inscribas gratis para que no te pierdas las novedades y secretos de la actualidad regional.

1

La “rebelión regional” que produjo el ministro Quiroz y los 15 mil empleos que se perderían

Este 2026 se está convirtiendo en un annus horribilis para la Región del Biobío. Es que en medio de las cifras de cesantía que ya superan los dos dígitos (10,4%), los incendios que destruyeron buena parte de Penco y Lirquén en el verano, y las inundaciones que están afectando comunidades como Santa Rita, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció el congelamiento de dos proyectos de conectividad: los “corredores de transporte público de la Ruta 160” y el “tramo 2 de los corredores en la Ruta 150 y la Autopista Concepción-Talcahuano”.

Según el observatorio Conce Construye de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el proyecto en la Ruta 160 significaría una inversión de US$ 198,6 millones. En tanto, el de la Ruta 150 y la autopista Concepción-Talcahuano tiene una inversión proyectada de US$ 199,4 millones. Entre ambos generarían, según CChC, 15 mil empleos.

El proyecto de la Ruta 160 permitiría la habilitación de 14 kilómetros de corredor bidireccional de transporte público y la construcción de dos pistas por dirección para vehículos privados. Mientras que el de la Ruta 150 considera la habilitación de 9,3 kilómetros de corredor bidireccional de transporte público y la ampliación de calzada mediante dos pistas por dirección para vehículos privados. Ambas iniciativas permitirían mejorar los tiempos de conectividad en la intercomuna, la cual además está sufriendo las consecuencias del abandono de las obras en el eje Colón.

Quiroz explicó que la decisión se tomó el 24 de julio. “No estamos diciendo que no se vayan hacer, pero por ahora posponer. Es una inversión que requería aporte muy importante al Estado, US$ 90 millones de aquí al año 2030, y después, del orden de US$ 50 millones anuales. Todos sabemos que hay otras necesidades hoy y que hay la necesidad de recuperar la consolidación fiscal”, argumentó.

Desde la CChC, Jorge Coloma, presidente del gremio en Concepción, sostuvo que “la infraestructura pública es la clave para alcanzar mayores niveles de desarrollo, equidad y oportunidades para todos. Congelar estas licitaciones es retroceder justo en el momento en que la región más necesita reactivación”.

Por su parte, Sergio Giacaman, gobernador del Biobío, durante el lanzamiento de la fecha del rally mundial, señaló que el anuncio “revela la absoluta desconexión del ministro de Hacienda con la situación de las regiones”. A su vez, advirtió que convocará a una reunión con distintos actores políticos locales: “Como región nos vamos a rebelar. Vamos a convocar a una reunión masiva de alcaldes, consejeros, parlamentarios, y le queremos demostrar nuestro malestar al Presidente de la República y pedirle que reconsidere la decisión”.

Estas críticas se suman a las que tuvieron diputados UDI del Biobío durante el día de ayer, cuando se cruzaron con el ministro Quiroz en los pasillos de la Cámara de Diputados. La diputada Marlene Pérez le dijo: “Yo entiendo la escasez fiscal que existe, pero no puede ser a costas de la región del Biobío, ¡si es una región importante!”. Durante el resto del día de ayer, la mayoría de los parlamentarios, de todos los sectores políticos, manifestó su malestar con el anuncio de Hacienda. Quiroz logró unir a la región… contra él.

2

Salesianos interponen recurso para no pagar a víctimas de abusos: argumentan que delitos están prescritos

La defensa de la Congregación Salesiana interpuso un recurso de casación contra la sentencia que la condenó al pago de indemnizaciones a nueve víctimas de abusos sexuales. Las víctimas acusan que sufrieron abusos por sacerdotes de esta congregación, por lo que presentaron una demanda, la cual fue fallada a su favor. La sentencia condenatoria fue dictada el 9 de julio, mientras que el recurso que intenta frenarla fue presentado la semana pasada.

Dos de las víctimas sostuvieron a Aquí Biobío que este recurso viene a demostrar que desde la Congregación no niegan los hechos. “Hablan de que son delitos ya prescritos y que el juez dio más de lo que habíamos pedido, al declarar que actuaron como una asociación ilícita. Pero con este recurso muestran que no creen en el versículo que dice que la verdad los hará libre”, sostiene una de las víctimas, cuyos abusos los sufrió en el Colegio Salesiano de Concepción. Con esta acción judicial, el caso podría alargarse dos años más.

Los abogados de los salesianos, Ignacio Vargas Mesa y Francisca Amenábar Álamos, sostienen que el fallo es sobre hechos que ya están prescritos, ya que ocurrieron entre 1973 y 2009. También argumentan que varios de los sacerdotes estaban fallecidos o no eran parte de la congregación al momento de la presentación de la demanda civil. Uno de esos casos es el de Rimsky Rojas, uno de los sacerdotes que acumula más denuncias por abusos y que se suicidó en 2011.

Otro de los puntos centrales de su recurso, es que el tribunal –según estos abogados– falló “extrapetita”, es decir, otorgando más de lo pedido o extendiéndose a puntos no sometidos a juicio. Cabe recordar que el juez Diego Portilla Silva, del Séptimo Juzgado Civil de Santiago, estableció que existió un “patrón sistemático e institucional” para ocultar abusos.

La defensa además sostiene que se está pretendiendo aplicar un estándar de diligencia actual a hechos ocurridos hace décadas. Subrayan, por ejemplo, que la Ley N° 20.536, que obliga a tener protocolos específicos contra el abuso en colegios, entró en vigencia en septiembre de 2011. Los defensores de la congregación también argumentan que esta organización se mostró activa, ya que se iniciaron investigaciones canónicas, se aplicaron sanciones como la expulsión en algunos casos y se colaboró con el Ministerio Público entregando antecedentes.

Cabe recordar que los sacerdotes nombrados en la demanda civil no enfrentaron la justicia, y que las víctimas acusan que la congregación prefirió ocultar y proteger a sus sacerdotes, antes de transparentar los abusos. De hecho, en el caso de Rimsky Rojas, fue trasladado a África cuando empezaron a surgir acusaciones en su contra.

3

Expertos sobre escasez del jurel: “No estaría en situación de colapso, pero hay que investigar más”

El meme ya no causa tanta gracia. La crisis del jurel no solo ha significado un aumento de precio del producto, sino también un impacto económico. Durante el primer trimestre del año, la pesca industrial de la región tuvo una baja de desembarque de recursos de un 42,3% comparado con dl mismo trimestre de 2025, debido a la escasez de jurel y caballa, según el reporte de Sernapesca.

¿Qué está generando la escasez de jurel?, ¿es solo atribuible al fenómeno de El Niño o hay otros factores?, ¿es un problema a largo plazo?

El doctor Sergio Neira, profesor de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción, explica que “se sabe que los eventos El Niño generan cambios en las condiciones físicas y biológicas del océano (mayor temperatura, por ejemplo), las que afectan el crecimiento, las migraciones, la reproducción, y sobre todo la distribución de muchas especies de peces, incluyendo el jurel”.

Por su parte, la doctora Paola González, jefa de la carrera de Biología Marina de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, sostiene que “al ser el jurel una especie altamente migratoria, resulta comprensible que se haya desplazado hacia áreas con condiciones oceanográficas más favorables, aunque fuera del alcance operativo de la flota pesquera”. De hecho, a fines de la semana pasada desde la asociación Pescadores Industriales del Biobío, explicaron que se encontraron cardúmenes en la zona de Chiloé, aunque por la distancia, la captura en esas aguas genera dificultades operacionales.

Sobre si esta situación de escasez podría extenderse a los siguientes años, el doctor Neira sostiene que es posible, ya que “el actual evento El Niño está en progreso y no se sabe con exactitud su duración e intensidad finales. Los pronósticos indican que puede ser un evento extremo y, de ser así, yo esperaría que la situación se mantenga mientras duren las condiciones El Niño”.

Sobre qué se debe hacer desde la institucionalidad y la ciencia para proteger este recurso, la doctora González manifiesta que la estrategia más efectiva es la investigación científico-pesquera. “Al incorporar la mayor cantidad de información biológica y pesquera en modelos pesqueros, es posible proyectar diversos escenarios que permitan proyectar medidas regulatorias y de protección del recurso”, sostiene.

Por su parte, el doctor Neira explica que actualmente el jurel se administra siguiendo el mandato de la Ley General de Pesca y Acuicultura, que indica que las capturas biológicamente aceptables del recurso (las que permiten que la población se mantenga sana y productiva en el tiempo) son propuestas por un comité científico en base a la mejor información disponible y aplicando el principio precautorio.

Las últimas evaluaciones dan a entender que la biomasa del jurel no estaría en una situación de colapso, sino que en una situación de plena explotación, y que la escasez actual de jurel se debe a las condiciones oceanográficas alteradas.

“Sin embargo, hay acciones que mejorarían la ciencia, la administración y la operación de las flotas pesqueras, tales como retomar el crucero de evaluación de jurel en la zona centro-sur (principal zona de pesca del jurel) y desarrollar un análisis más ecosistémico del recurso y su pesquería, en el sentido de tener un mayor y mejor entendimiento de su hábitat, y cómo estos eventos extremos, que podrían ser más frecuentes en el futuro producto del cambio global, lo alteran”, sostuvo Neira.

Un mensaje de Inacap

INACAP, ENGIE y liceos del Biobío inician nuevo ciclo del Programa CAUCE

Diez estudiantes de la especialidad de Electricidad del Colegio Don Orione de Los Ángeles y el Liceo Bicentenario Politécnico Héroes de la Concepción de Laja fortalecerán su formación técnico-profesional en un entorno real de trabajo, gracias a un nuevo ciclo del Programa CAUCE, iniciativa que busca articular de manera directa la educación media TP con el sector productivo.

El convenio suscrito por INACAP Sede Los Ángeles, ENGIE Chile y dos establecimientos educacionales del Biobío permitirá que los alumnos realicen pasantías prácticas formativas de 32 horas en la Central Hidroeléctrica Laja de ENGIE hasta septiembre.

Esta instancia permite conectar la educación técnico-profesional con los desafíos de la industria energética, promoviendo el desarrollo de talento joven, la actualización de aprendizajes y una formación alineada a los desafíos productivos de la región.

4

El juego de mesa que se basa en Sub terra de Baldomero Lillo

El editor de este newsletter es un gran fan de los juegos de mesa. De hecho, se podría decir que tiene más cajas de juegos que amigos con quienes jugarlos. Por eso sintió algo en su corazón cuando se enteró que hace unos días se lanzó un juego de tablero llamado Sub terra, creado en la región y basado en el famoso libro de Baldomero Lillo (del cual este periodista también es fan).

El juego fue creado por Rebeca Olivares y apoyado por la historiadora lotina Francisca Nahuelpan. Olivares lo explica como “un juego competitivo, de tomar decisiones frente a un azar amenazante (el riesgo de que exploten las minas, que te castiguen por el contrabando, que te quedes sin comida, etc)… Todo para sostener a tu familia minera, pero no siempre es fácil tomar esa decisión”.

Es un juego de sobrevivencia en el que cada miembro de la familia es importante, y replica la tensión social y disyuntivas de la época. “Enviar a un niño a trabajar es un dilema dentro del juego. Acá tú ganas puntos por mandar al niño a la escuela, que sería el fin mejor para esta familia”, puntualizó la autora.

En un primer momento, Olivares estaba creando un juego tipo western, pero un amigo le dijo que podría funcionar bien si lo ambientaba en el Lota descrito en los cuentos de Baldomero Lillo. El diseño del juego incorporó elementos icónicos de la zona, como las viviendas en los pabellones y la vital importancia de la pulpería. “Tenía muy claro qué elementos tenía que considerar el juego. Hay cosas que son muy anecdóticas dentro de Sub terra, como es la caza o el contrabando, de las que se habla muy poco, pero igual son muy memorables“, detalló Olivares.

El juego requiere de dos a cuatro jugadores y las partidas tienen una duración de 90 minutos en promedio, algo normal para este tipo de tableros. “Por el momento, en Santiago se pueden encontrar algunas copias en Enroque y pronto en Concepción se podrá encontrar en Planeta LoZ. Pero nos estamos moviendo para conseguir más locales. El precio es de $ 37 mil. También se puede comprar directamente por la página de piyojuegos.cl”, explicó su creadora.

5

Un cumpleaños financiado con fondos municipales y una concejala acusada de adulterar boletas

La administradora municipal de Hualqui y dos exdirectivos de ese municipio están siendo investigados por la Fiscalía debido a que habrían gastado $ 1.500.000 de fondos municipales para celebrar el cumpleaños de su jefe, el alcalde Ricardo Fuentes, y otros gastos particulares. Los imputados son Yilda Fernández (administradora municipal), Denisse Varas (exdirectora de Finanzas) y Edgardo Jara (exdirector de Aseo y Ornato), quienes se habrían puesto de acuerdo para financiar el cumpleaños con una compra falsa de colaciones. Los hechos ocurrieron en 2021.

Fernández continúa en su cargo, a pesar de que fue formalizada por fraude al fisco, y está, al igual que los otros imputados, con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. En esta causa, el Consejo de Defensa del Estado excluyó al municipio de seguir interviniendo en el proceso y asumió su representación.

La querella sostiene que “mediante la emisión, tramitación, autorización y pago de la referida factura se defraudó a la Municipalidad de Hualqui, pues su auténtico objeto fue saldar deudas generadas por celebraciones privadas realizadas en el Centro de Eventos Alameda, de propiedad de Mirta Martínez Melo, y por prestaciones efectuadas por dicha proveedora en beneficio de un club deportivo particular de la zona, a requerimiento de Jara Espinoza”.

Mirta Martínez, quien también está formalizada, sostuvo en su declaración que “esa factura yo la emití por un saldo que me adeudaba don Edgardo Jara, debido a colaciones para el Club Deportivo y por otras prestaciones, como dinero pendiente de la celebración de cumpleaños del alcalde”.

El Consejo de Defensa del Estado. además, presentó otra querella, esta vez contra la concejala de Penco, María Carolina Inostroza (DC), quien habría adulterado boletas para recibir fondos de proyectos que había ayudado a ganar a una junta de vecinos.

Según la querella, Inostroza, quien en ese momento además era funcionaria de la Municipalidad de Concepción, ayudó a la junta de vecinos nº 4 de Penco a postular a dos proyectos que fueron financiados por el Gobierno Regional del Biobío. En la etapa de rendición de los gastos, Inostroza le envió al presidente de la junta de vecinos las supuestas boletas de las talleristas, “solicitándole el traspaso a su cuenta personal del importe de cada una de estas boletas, señalándole, además, que ya había efectuado el pago a los profesionales con fondos personales”. En total, el dirigente le transfirió $ 1.450.000.

Pero, según la querella, funcionarios del Gobierno Regional advirtieron que había boletas falsas. Algunas no existían en los registros del SII, una había sido emitida a otro organismo por una profesional, amiga de Inostroza, que le había prestado su cuenta del SII, y otras fueron adulteradas por sumas mayores. Por ejemplo, una estudiante de enfermería dice que cobró a Inostroza $ 50 mil por una charla que dio por Zoom, pero había una boleta a nombre de ella por $ 300 mil.

Además, María Carolina Inostroza es una de las vicepresidentas de la Democracia Cristiana y cercana al diputado Álvaro Ortiz. De hecho, forma parte de su personal de apoyo, recibiendo una remuneración mensual de $ 1.369.000.

Antes de despedirnos, les recordamos a nuestros lectores que este viernes, a las 19 horas en el Aula Magna del Arzobispado (Caupolicán 459, Concepción), la premiada periodista y escritora de no ficción, Leila Guerriero, dará una charla magistral para dar inicio a la nueva convocatoria de Biobío en 100 Palabras. Pueden inscribirse al evento en este enlace.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquibiobio@elmostrador.cl.

Presentado por: