Genética felina: por qué una misma camada puede tener distintos padres y qué revela su pelaje

Agosto es conocido popularmente como el “mes de los gatos”, una denominación vinculada a la temporada reproductiva de estos animales. En este contexto, algunas características de su reproducción y genética permiten explicar por qué gatitos de una misma camada pueden presentar colores y patrones muy diferentes e incluso tener distintos padres.

Una camada, distintos padres

Los gatos de una misma camada pueden ser naranjos, negros, blancos, tener manchas o presentar diferentes patrones de pelaje. Estas diferencias responden a la combinación genética particular que recibe cada cría.

Pero existe otra particularidad: los gatitos de una misma camada pueden tener distintos padres. Se trata de un fenómeno conocido como superfecundación heteropaterna, que ocurre cuando una hembra se aparea con más de un macho durante un mismo período reproductivo y sus óvulos son fecundados por espermatozoides de diferentes machos.

Guisela Acuña, especialista en medicina del gato doméstico y directora médica del Centro de Salud Veterinaria El Roble de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, explica que durante un mismo período de celo una gata puede aparearse varias veces y con distintos machos.

“Si diferentes óvulos son fecundados por espermatozoides de distintos machos, en una misma gestación pueden desarrollarse gatitos que comparten la misma madre, pero tienen padres diferentes”, explica la especialista.

La posibilidad aumenta cuando se trata de gatas no esterilizadas con acceso al exterior, por lo que esta característica biológica también se relaciona con los desafíos de la reproducción no controlada.

La esterilización como parte de la tenencia responsable

Las gatas pueden alcanzar la madurez reproductiva a una edad temprana, incluso desde los 5 meses, según la información entregada por la especialista.

La reproducción sin control, tanto de animales domésticos como ferales, puede generar nuevas camadas para las que no necesariamente existen hogares responsables, contribuyendo al aumento de animales abandonados o en situación de calle.

“Esterilizar oportunamente es una decisión de tenencia responsable. Evitar una camada no planificada significa evitar el nacimiento de gatitos para los cuales quizás no existan hogares responsables”, señala Acuña.

La especialista también apunta a una creencia frecuente relacionada con la esterilización: que una gata debería tener al menos una camada antes del procedimiento.

“Me parece importante cambiar la idea de que una gata ‘debería tener una camada antes de esterilizarse’. No existe un beneficio médico en permitir una primera camada. Al contrario, podemos actuar antes: protegemos la salud de nuestra gata y, al mismo tiempo, contribuimos a disminuir la cantidad de animales que pueden terminar abandonados o sin un hogar”, enfatiza.

Qué puede decir el pelaje sobre la genética

La reproducción no es la única particularidad de la genética felina. Los colores y patrones que se observan en el pelaje también permiten conocer algunos aspectos de la herencia genética de estos animales.

Un ejemplo son los gatos carey y calicó, que presentan combinaciones de colores como negro y naranjo, en algunos casos acompañadas de zonas blancas. Una de sus características es que la gran mayoría son hembras.

“Una de mis favoritas es la de los gatos carey y calicó, que son casi siempre hembras. Esto ocurre porque el gen que determina el color naranja se encuentra en el cromosoma X. Como las hembras normalmente poseen dos cromosomas X, pueden tener en distintas células activa la información para naranja o para negro, generando ese característico mosaico de colores”, explica Acuña.

La genética también ayuda a entender por qué los gatos naranjos son más frecuentemente machos.

“Un macho, al tener normalmente un solo cromosoma X, necesita recibir una sola copia de la variante naranja para expresarla”, detalla.

Gatos blancos y ojos azules: una relación con la audición

Otra particularidad se observa en algunos gatos de pelaje completamente blanco y ojos azules. Según la especialista, estos animales presentan una mayor probabilidad de tener sordera congénita.

“Determinadas variantes genéticas responsables del pelaje completamente blanco pueden interferir durante el desarrollo con células que también son necesarias para el funcionamiento normal del oído interno. Por eso, estos gatos presentan un mayor riesgo de sordera congénita, aunque ser blanco y tener ojos azules no significa necesariamente que el gato sea sordo”, explica.

La relación entre las características externas y la genética muestra parte de la diversidad presente en esta especie.

“En definitiva, la genética felina es fascinante porque aquello que vemos externamente —colores, manchas y patrones— es apenas una pequeña expresión de una enorme diversidad genética”, sostiene Acuña.

Las particularidades reproductivas de los gatos también ponen sobre la mesa la importancia de la prevención, especialmente en animales que tienen acceso al exterior. “Una sola gata sin esterilizar y con acceso al exterior puede quedar gestante muy tempranamente y tener una camada producto de apareamientos con varios machos. Desde la medicina felina, la prevención y la esterilización oportuna constituyen herramientas fundamentales tanto para la salud individual como para el bienestar de la población felina”, concluye la especialista.