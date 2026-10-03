Gobierno abre la puerta a restitución de “Elijo mi PC” durante discusión de Presupuesto 2027

El Gobierno incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 el desfinanciamiento de las Becas de Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones (TIC), medida que implica la descontinuación de los programas “Yo Elijo mi PC” y Becas TIC. La decisión generó cuestionamientos transversales, luego de confirmarse que la partida presupuestaria no contempla recursos para la entrega de computadores.

La iniciativa “Yo Elijo mi PC” se encuentra vigente desde 2009 y contempla la entrega de computadores a estudiantes de séptimo básico de establecimientos públicos y a alumnos focalizados de colegios particulares subvencionados. Frente a los cuestionamientos, la ministra de Educación, María Paz Arzola, explicó que la determinación responde a revisiones técnicas sobre la efectividad de esta política pública en el rendimiento escolar.

“La información que nosotros tenemos hoy día es que este es un programa que no está teniendo el impacto que uno esperaría en los aprendizajes, que es justamente uno de los objetivos de su diseño original”, señaló la secretaria de Estado en conversación con 24 Horas.

Arzola sostuvo además que el ajuste responde a una reorientación estratégica de los fondos públicos, con el objetivo de focalizar el gasto en iniciativas que incidan directamente dentro del aula de clases. No obstante, frente a la posibilidad de modificar la decisión durante la tramitación presupuestaria, la ministra afirmó que todavía existe una instancia de discusión en el Congreso.

“Hay una discusión que se tiene que llevar a cabo. Nosotros siempre somos respetuosos de las discusiones que se dan en el Congreso. Hay que saber que todavía no se ha dado esa instancia, entonces cuando iniciemos la conversación, cada uno va a poder poner sus argumentos (…) Es un trámite legislativo, uno presenta un proyecto, hace una propuesta, recibe comentarios. Nosotros somos respetuosos de ese procedimiento”, afirmó.

En esa misma línea, la titular de Educación aseguró que existe disposición para recibir las opiniones de los parlamentarios y abordar los argumentos durante la discusión del proyecto. “También somos súper respetuosos de recibir la opinión y la visión que tienen los legisladores”, sostuvo, agregando que “siempre va a haber espacio para diálogo”.

Además, Arzola abordó el financiamiento de la educación superior y aseguró la continuidad de los beneficios estudiantiles vigentes. En particular, señaló que la gratuidad cuenta con respaldo legal y que el presupuesto para 2027 contempla su protección, junto con un mayor control sobre el cumplimiento de los requisitos de quienes accedan al beneficio.

“La gratuidad es un beneficio muy importante que está asegurado por ley. Este presupuesto protege ese beneficio y, para 2027, esperamos ser muy rigurosos en la verificación de que quienes accedan cumplan con sus requisitos”, concluyó la ministra.

La medida no solo generó reacciones en la oposición (donde incluso se planteó, de la mano del diputado del PC Luis Cuello, llevar el corte del programa al Tribunal Constitucional), sino que también en las mismas filas del oficialismo. “Hoy un computador no es un lujo ni un premio: es una herramienta básica para aprender, como el lápiz y el cuaderno”, advirtió el diputado Ricardo Neumann (UDI).

En línea similar el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, cuestionó: “¿A quién se le puede ocurrir recortar un programa así de clave en la Junaeb?”, y pidió reponer los fondos. Por su parte el edil de Providencia, Jaime Bellolio, advirtió que el programa “ha sido importante para reducir la brecha de acceso a la tecnología. Hoy, con el avance de la IA, ese desafío es aún más urgente. Terminar con la entrega de computadores es una mala idea”.