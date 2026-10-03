Chile: ¿nos están rodeando?

Hoy día Chile –y en particular el Ejecutivo– se encuentra en una situación con muchos frentes abiertos. Algunos vienen de antes, otros de afuera, y algunos son de creación propia. El resultado es el mismo: un Gobierno que parece combatir en muchos frentes a la vez, sin poder concentrarse en ninguno.

De antes vienen el delito organizado y la lucha contra la inmigración ilegal, ambos baluartes de la campaña del actual Gobierno. Si bien se ven intentos, hasta la fecha no significan un giro sustancial en el tratamiento de estos temas. La ciudadanía percibe gestos, pero no resultados.

De afuera llegan todas las consecuencias del enfrentamiento entre las principales potencias: guerras, tensión económica y comercial, inflación, problemas de abastecimiento, desempleo. En fin, un escenario global que no parece que vaya a terminar en el corto plazo.

Y también están los problemas de creación propia. Un ejemplo: que el gabinete experimente peleas entre ministros en forma pública, debilita a un equipo que debería transmitir unidad y conducción.

¿Qué se puede hacer? Reconocer, en primer lugar, que no se puede ganar en todos los frentes al mismo tiempo. Un Gobierno debe priorizar, ordenar y comunicar con claridad. Sin una estrategia definida y sin disciplina interna, los frentes no se reducen: se multiplican. Y cuando eso ocurre, como advertía el general, no es que uno sea valiente: sino que nos están rodeando.

