Alto voltaje en Brasil: primera vuelta presidencial medirá la distancia real entre Lula y Bolsonaro

Brasil llegará este domingo a las urnas con una certeza y varias incógnitas. La principal incógnita es la distancia real que existe entre el presidente Lula da Silva, que busca la reelección y que representa al progresismo y el senador Flávio Bolsonaro, heredero político de su padre y que representa a la ultraderecha.

Las últimas encuestas entregan a Lula una ventaja en primera vuelta, aunque insuficiente para superar el 50% necesario para evitar el balotaje. Datafolha lo sitúa en 42% frente a 38% de Bolsonaro, mientras otros estudios muestran diferencias igualmente estrechas.

En las simulaciones de segunda vuelta esa distancia prácticamente desaparece: Datafolha registra 48% contra 45%, dentro de un escenario competitivo, y AtlasIntel ha mostrado incluso un empate estadístico entre ambos.

Por eso, la primera vuelta tendrá un valor político que va mucho más allá de ordenar las candidaturas que eventualmente pasarán al 25 de octubre. Será la primera medición electoral efectiva de dos fuerzas que llegan a la elección con apoyos consolidados y bajos niveles de indecisión.

Agencias internacionales han descrito una campaña marcada por la economía, la seguridad y las acusaciones de corrupción, mientras los sondeos han mostrado movimientos relativamente pequeños en las últimas semanas. El resultado permitirá saber hasta qué punto las encuestas han captado correctamente la capacidad de movilización de cada candidatura, especialmente en un país donde el voto es obligatorio y donde las diferencias territoriales, sociales y religiosas siguen desempeñando un papel importante en el comportamiento electoral.

La campaña terminó, además, sin un enfrentamiento televisivo entre sus dos principales protagonistas. Lula y Flávio Bolsonaro desistieron del último debate organizado por TV Globo, que finalmente fue cancelado. Se trata de una situación inédita en dos décadas para los principales candidatos antes de una primera vuelta.

Analistas citados en diversos medios interpretaron la decisión como una estrategia para reducir riesgos a pocos días de la votación: con electorados ya definidos, una confrontación en vivo podía ofrecer más oportunidades de perder apoyo que de conquistarlo. La campaña final se trasladó así hacia actos propios, redes sociales y mensajes dirigidos a movilizar las respectivas bases.

Las diferencias entre ambas candidaturas también permiten dimensionar lo que está en juego detrás de los porcentajes. Lula representa la continuidad de una agenda con fuerte presencia estatal, programas sociales y una política exterior que ha buscado preservar grados de autonomía frente a Washington.

Flávio Bolsonaro propone una reducción más profunda del gasto público, privatizaciones y una agenda de seguridad más dura, además de una mayor cercanía con la administración de Donald Trump. La elección también tendrá consecuencias institucionales: el próximo presidente deberá realizar una cantidad inusualmente alta de nombramientos en organismos como el Supremo Tribunal Federal, el Banco Central y agencias reguladoras, en un contexto en que el Congreso ha incrementado su capacidad de condicionar esas designaciones.

El domingo, sin embargo, el dato político central será más inmediato: cuántos votos separan realmente a Lula de Bolsonaro cuando las encuestas sean reemplazadas por millones de sufragios. Una ventaja amplia del actual mandatario y una diferencia mínima abrirían escenarios distintos para una eventual segunda vuelta, especialmente respecto de la disputa por los electores de las candidaturas menores y la capacidad de cada bloque para ampliar su base sin desmovilizar a sus adherentes. Las encuestas actuales no permiten anticipar con certeza ese escenario y muestran diferencias que en algunos estudios se encuentran dentro de los márgenes de error.

La primera vuelta será, por tanto, la fotografía más precisa disponible hasta ahora de un Brasil nuevamente dividido entre dos proyectos políticos contrapuestos y la referencia desde la cual comenzará, si ninguno obtiene mayoría absoluta, una nueva campaña de apenas tres semanas