Enfermedades transmitidas por vectores y perros importados

La emergencia de enfermedades transmitidas por vectores, definidas como aquellas transmitidas por ectoparásitos, ha aumentado a un ritmo desconocido en los últimos 30 años. Su prevalencia es excepcionalmente alta en regiones tropicales y subtropicales, ya que los perros de estas áreas se enfrentan a un riesgo de infección constante.

A pesar de esto, en zonas templadas como la nuestra, los canes están expuestos a diversas infecciones transmitidas por vectores. Factores económicos, culturales y ambientales están provocando la reubicación global de perros domésticos, lo que conlleva el riesgo de diseminación de parásitos, patógenos y sus vectores, que, sumado a elementos como el calentamiento global, el aumento de la migración humana, y los viajes de mascotas, pueden favorecer la expansión de estas enfermedades.

Es aquí donde los profesionales veterinarios desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de la bioseguridad, la reducción del riesgo zoonótico para los dueños de mascotas y la mejora de la salud de los perros. Siendo esencial que estos eduquen al público sobre los riesgos de adoptar perros del extranjero o de regiones lejanas dentro de un país y les informen sobre los beneficios de adoptar canes localmente.

También transmitan la relevancia que tiene el historial de viajes de cualquier mascota adquirida recientemente y recomienden las pruebas diagnósticas y los tratamientos preventivos adecuados según los parásitos y otros patógenos presentes en el país de origen y los signos clínicos relevantes.

Asimismo, comunicar lo fundamental que es estar atento a la presencia de garrapatas exóticas u otros artrópodos en canes importados y a los signos clínicos que indiquen infección por patógenos que no se sabe que sean endémicos en la región de origen. Finalmente, informar de todos los hallazgos de garrapatas o artrópodos inusuales e infecciones a las autoridades sanitarias locales o universidades.

Actualmente la legislación gubernamental sobre importación y exportación de perros varía según cada país, también si el can se clasifica como mascota personal o comercial. Para ingresar uno de estos animales a Chile, se debe presentar un Certificado Veterinario Internacional (CVI), contar con identificación por microchip (norma ISO 11784/11785) y tener al día las vacunas y desparasitaciones. Estos trámites se controlan al llegar, a través del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

A pesar de esto, existen reportes recientes de Dirofilaria immitis (gusano del corazón) en un paciente importado; por lo tanto, se necesita urgentemente establecer una red de vigilancia sistemática a nivel nacional para la detección temprana que combine ámbitos de legislación y educación, cuyos ejes sean que los requisitos de entrada para animales de compañía.

Es necesario instruir a la población sobre los riesgos de enfermedades que presentan los animales adoptados en el extranjero, y mejorar los controles sanitarios de aquellos que son importados comercialmente.