Perros y gatos en ruta: consejos para viajar con mascotas durante Fiestas Patrias

Las Fiestas Patrias suelen convertirse en una oportunidad para realizar viajes familiares y paseos durante varios días. Si perros o gatos acompañarán estos desplazamientos, es importante considerar algunas medidas antes de emprender el viaje para reducir el estrés y evitar accidentes o problemas de salud durante el trayecto y la estadía.

¿Cómo viajar con mascotas en auto durante Fiestas Patrias?

Los viajes en automóvil requieren preparar previamente las condiciones en que se trasladará el animal. Según Axel Haleby, médico veterinario y gerente general de Inaba Chile, “los viajes durante estas fechas pueden generar ansiedad en perros y gatos. Una preparación adecuada es clave para evitar accidentes en ruta y contagios, en el caso de aquellas mascotas que se quedan en hoteles o guarderías”.

Entre las recomendaciones para los desplazamientos en auto se encuentran las siguientes:

Usar transportadora o cinturón de seguridad

Las mascotas no deben viajar sueltas dentro del vehículo. Para reducir el riesgo de lesiones frente a maniobras bruscas, se recomienda utilizar transportadoras firmes o cinturones de seguridad diseñados específicamente para animales.

Mantener una temperatura adecuada

Otro punto importante es evitar que perros y gatos permanezcan encerrados dentro del automóvil, incluso durante períodos breves.

El exceso de temperatura puede provocar golpes de calor, deshidratación y cuadros severos, por lo que se debe procurar una ventilación y temperatura adecuadas durante el traslado.

Realizar pausas durante los viajes largos

Cuando el recorrido sea extenso, se recomienda detenerse cada dos o tres horas para que la mascota pueda hidratarse, caminar y hacer sus necesidades.

Estas pausas también pueden contribuir a disminuir la ansiedad y prevenir problemas digestivos durante el trayecto.

Cuidar la alimentación antes de salir

La recomendación es entregar una comida ligera algunas horas antes de comenzar el viaje y evitar alimentos grasos o pesados, que pueden provocar vómitos durante el traslado.

¿Qué hacer si la mascota no viajará?

No todos los perros y gatos acompañarán a sus tutores durante las Fiestas Patrias. Algunas mascotas pueden permanecer en casa al cuidado de una persona conocida, mientras que otras pueden alojar en hoteles o guarderías.

En estos casos, la preparación también resulta relevante.

“Lo más importante es que la mascota haya ido previamente al lugar donde alojará, para que esa despedida, aunque sea por pocos días, no sea tan impactante para ella”, señala Haleby.

Además de conocer previamente el lugar, existen otros aspectos que conviene considerar.

Revisar las condiciones sanitarias

Antes de dejar una mascota en un hotel o guardería, se recomienda confirmar cuáles son sus normas sanitarias, incluyendo la exigencia de vacunas al día y protocolos de higiene.

Estas medidas buscan reducir el riesgo de contagio de enfermedades como el parvovirus o la tos de las perreras.

Llevar objetos familiares

La manta, los juguetes o los platos que utiliza habitualmente pueden ayudar a que el animal se sienta más seguro cuando se encuentra en un espacio diferente a su hogar.

Mantener algunos elementos conocidos permite conservar parte de su rutina durante la estadía.

Supervisar la convivencia con otros animales

En hoteles para mascotas o perreras también es importante conocer cómo se maneja la convivencia entre los animales.

Se recomienda asegurarse de que no estén expuestos a peleas o a un contacto excesivo con otros animales, situaciones que pueden generar estrés y favorecer la transmisión de parásitos.

La planificación también incluye el lugar de estadía

Ya sea que la mascota viaje junto a su familia o permanezca bajo el cuidado de terceros, la preparación previa puede ayudar a disminuir las dificultades asociadas al cambio de rutina.

En el caso de los animales que se quedan en otro lugar, conocer previamente el recinto y verificar sus condiciones sanitarias son parte de las medidas recomendadas.

Para quienes viajarán en automóvil, en tanto, contar con un sistema de sujeción adecuado, programar pausas y cuidar la temperatura y alimentación durante el trayecto son aspectos centrales para realizar un traslado más seguro.

De esta manera, perros y gatos pueden formar parte de los planes de Fiestas Patrias o permanecer al cuidado de terceros, procurando que el cambio de rutina y el desplazamiento no se conviertan en una experiencia difícil de manejar.