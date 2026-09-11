Chile no la vio venir: Argentina está “poniendo la música” en el extremo sur

Las declaraciones de algunas de las más altas autoridades trasandinas, sobre una soberanía que Argentina no tiene en el estrecho de Magallanes, no son nuevas ni constituyen el centro de la discusión.

Para diversos expertos, “se tratan de un síntoma, del resultado de la debilidad de nuestro Estado en materia exterior; habla del ADN trasandino que busca salida al Pacífico y proyección hacia la Antártica”.

El riesgo de fondo –a juicio de los especialistas– está en la nueva estrategia geopolítica que Argentina está por suscribir y en la apuesta del presidente Javier Milei por convertirse en el socio “predilecto” del presidente Donald Trump en su nueva forma de concebir estratégicamente el Cono Sur, bajo la denominada política “Donroe”.

Una doctrina que, en términos generales, considera a América Latina como una zona de influencia estadounidense.

En ese escenario –advierten los expertos–, adquieren especial relevancia las proyecciones argentinas hacia la Antártica y el Estrecho de Magallanes, una ruta marítima estratégica que conecta los océanos Atlántico y Pacífico.

La preocupación llegó también a excomandantes en Jefe de la Armada, quienes hicieron pública su posición mediante un inédito documento: “La historia aconseja prudencia pero también firmeza”.

Si quieres conocer más detalles sobre este desafío diplomático, que exige evitar provocaciones efectistas, pero también responder con una estrategia integral y una mirada geopolítica de largo plazo, revisa este Punto por Punto con Paulina de Allende-Salazar de El Mostrador.