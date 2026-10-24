Lluvia y mascotas: cómo reemplazar los paseos y cuidar el bienestar de los perros en casa

La llegada del anunciado “Niño Godzilla” ha marcado una primavera más lluviosa en el país, con Emergencia Preventiva declarada en varias comunas. Ante este escenario, muchas personas deberán modificar sus rutinas y suspender algunas actividades cotidianas, entre ellas, los paseos con sus mascotas.

Proteger a los perros frente a fenómenos meteorológicos extremos es parte de la responsabilidad de sus tutores. Sin embargo, los cambios en sus hábitos también pueden tener consecuencias en su bienestar, por lo que es importante conocer alternativas que permitan reducir sus efectos.

“El paseo para un perro un momento único, no solo de distracción, sino que también de sociabilización, una instancia para explorar, poner a prueba sus sentidos, y por supuesto, para fortalecer el vínculo con su tutor”, explica Axel Haleby, médico veterinario y gerente general de Inaba Chile.

Si permanecer en casa es la opción más segura, el especialista recomienda incorporar actividades especiales, como juegos y dinámicas que promuevan la relajación y ayuden a disminuir el estrés. Para ello, se pueden utilizar juguetes que estimulen la destreza y la fuerza de los animales.

“Una alternativa puede ser incorporar en estos juegos snacks saludables, ya sea como premio al finalizar un juego o bien estableciéndolo como el objetivo dentro de una dinámica de destreza”, comenta Axel Haleby.

Cómo mantener a los perros seguros durante los días de lluvia

Cuando las condiciones meteorológicas mejoren, y siempre que el clima lo permita y no exista una emergencia declarada por las autoridades, es posible retomar los paseos tomando algunas precauciones.

Para los perros con poco pelaje, se recomienda utilizar impermeables o capas que ayuden a protegerlos de la humedad. Además, al regresar a casa, es importante secar inmediatamente las zonas mojadas, incluidas las patas, para evitar que permanezcan húmedas y expuestas al frío.

“Otro aspecto a tener muy en cuenta es asegurar muy bien el collar y la correa antes de salir, ya que la lluvia puede generar condiciones de visibilidad y control menores que en situaciones normales, y cruzar por charcos podría generar que el paseo sea irremediablemente más corto, por lo que no se recomienda”, agrega el ejecutivo de Inaba.

El especialista también destaca la importancia de mantener una actitud positiva y entusiasta durante las salidas, de modo que los perros asocien el paseo con una experiencia agradable, incluso cuando las condiciones climáticas no sean las habituales. Al regresar, además, se debe fomentar una adecuada hidratación.

La hidratación también importa después del paseo

La lluvia y la humedad pueden llevar a pensar que los perros necesitan menos agua, pero mantener una hidratación adecuada sigue siendo fundamental para su organismo.

“Pareciera que con la lluvia y la exposición permanente a un clima muy húmedo durante el paseo podría ser indicio de que nuestro perro no necesita tomar agua. Pero su organismo siempre lo requiere. Una alternativa es usar snacks saludables, que además de facilitar la hidratación, los relajan y divierte, fomentando todavía más los vínculos”, finaliza el especialista de Inaba Chile.