Alimentación felina: qué necesita un gato durante su primer año de vida

Adoptar un gatito implica prestar atención a su alimentación desde los primeros meses. Su rápido crecimiento requiere una dieta que aporte proteínas, calorías y nutrientes específicos para su desarrollo, además de una transición adecuada desde la leche materna hacia el alimento sólido.

Durante su primer año, un felino multiplica 40 veces su peso, un proceso que exige cubrir sus necesidades nutricionales según la etapa de crecimiento. Por eso, uno de los errores que se deben evitar es ofrecerle demasiado pronto comida formulada para gatos adultos.

Gabriel Manríquez, médico veterinario de Fit Formula, explica que “El gatito necesita mayor nivel de proteínas que un gato adulto, para apoyar su vertiginoso crecimiento. Un error frecuente de los tutores es darle tempranamente comida de gato adulto, que tiene menor nivel proteico”.

¿Qué debe comer un gatito durante sus primeros meses?

La alimentación de un gato pequeño debe responder a los requerimientos de su etapa de desarrollo. Según el especialista, el alimento formulado para gatitos debe contener alrededor de un 36% de proteínas, mientras que para un gato adulto es suficiente un 32%.

“Los gatitos están todo el día creciendo y, por lo tanto, necesitan un alto porcentaje de proteínas para nutrir el rápido desarrollo de sus huesos, músculos, piel, dientes y órganos”, señala Manríquez.

Los gatos son carnívoros estrictos, por lo que las proteínas de su dieta deben ser de origen animal. Entre las fuentes mencionadas por el veterinario se encuentran las provenientes de ave y salmón.

Además de las proteínas, el alimento debe aportar la energía que necesitan durante una etapa caracterizada por el juego y la actividad. La referencia entregada por el especialista es de alrededor de 3.700 kilocalorías por kilogramo de alimento.

Otros aspectos de la alimentación

La nutrición durante los primeros meses también cumple un papel en el desarrollo del sistema inmunitario. Cuando los gatitos dejan de recibir leche materna, pierden los anticuerpos que esta les aporta para protegerlos frente a enfermedades.

Por esta razón, el veterinario recomienda revisar la composición del alimento y buscar ingredientes asociados al apoyo de las defensas, como los betaglucanos. También menciona la L-lisina, que ayuda a prevenir la infección respiratoria causada por el herpesvirus felino, una enfermedad frecuente durante los primeros meses.

Otro componente relevante es el omega 3, relacionado con el desarrollo cerebral y de los sentidos, entre ellos el olfato y la visión.

Estas características hacen importante elegir un alimento formulado específicamente para gatitos y revisar sus ingredientes, en lugar de asumir que cualquier comida para gatos cubre las necesidades de un animal en crecimiento.

¿A qué edad comienza el destete de un gatito?

El destete suele producirse alrededor de los dos meses, cuando el gatito comienza a mostrar interés por el alimento sólido. En esta etapa, las croquetas formuladas para animales pequeños tienen un diámetro inferior al de las destinadas a gatos adultos, lo que facilita su consumo con dientes todavía pequeños.

“La cantidad de alimento es según la edad, y es informada en los envases. Hay que dejarle a libre acceso el alimento y gatito va comiendo a medida que siente hambre. Es importante renovar la comida diariamente para que el alimento no se oxide ni pierda nutrientes”, aconseja el experto.

La renovación diaria permite evitar que la comida permanezca durante demasiado tiempo expuesta. Así, junto con elegir una fórmula adecuada para su etapa, es importante mantener una rutina de alimentación que considere las indicaciones del producto.

¿Cuándo cambiar a alimento para gatos adultos?

El cambio de alimentación debe considerar el crecimiento del animal. Según el veterinario, al cumplir un año el gatito comienza a ralentizar su desarrollo y entra en una etapa de mantención del peso, momento en que corresponde pasar a alimento para gatos adultos.

Hasta entonces, la dieta debe responder a las necesidades propias de un felino en crecimiento. La elección de un alimento específico, la cantidad indicada según su edad y la renovación diaria de la comida son aspectos centrales de los cuidados nutricionales durante su primer año de vida.