Delegado presidencial del Biobío, excluido de actividades con Kast tras denuncia de VIF en su contra

El delegado presidencial de la Región del Biobío, Julio Anativia, fue denunciado por delitos de violencia intrafamiliar en contra de su esposa, Javiera Aroca.

Asimismo, Aroca, separada de hecho mas no divorciada de él, reveló que la estrecha colaboradora de Anativia y concejala de Talcahuano, Elena Retamal, estaría embarazada del delegado.

Aunque la autoridad descartó las acusaciones por medio de una cuenta personal en redes sociales, no ha habido un pronunciamiento claro por parte del gobierno de José Antonio Kast.

Lo que sí se supo es que se determinó que Anativia, nombrado por el mandatario para la Delegación Presidencial en marzo, no participe en la Cumbre de las Regiones. Esta actividad, que reunirá a altos cargos de diez regiones del país, tendrá la presencia del Presidente Kast en su octava visita al Biobío.

En relación a la polémica de Anativia, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, salió en defensa de la concejala presuntamente embarazada Elena Retamal.

“Los corruptos van a caer”, gritó en medio del salón, arremetiendo contra quienes estarían tras las denuncias al delegado. Debido a esto, la Guardia Presidencial le obligó a salir del salón y, posteriormente, se fue del edificio. Retamal, en tanto, anunció acciones legales.