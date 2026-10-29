Macarena Santelices anticipa salida de Rabat: “Estoy convencida de que es inminente”

La diputada independiente-UDI Macarena Santelices anticipó que la salida del ministro de Justicia, Fernando Rabat, podría concretarse en las próximas horas, en medio de la creciente presión política por las rebajas de condena concedidas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

“Estoy convencida que la salida en las próximas horas del ministro Rabat es inminente”, afirmó la parlamentaria en entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador.

Las declaraciones se producen después de que el secretario de Estado compareciera ante la Cámara de Diputados sin lograr aplacar los cuestionamientos por los beneficios otorgados a condenados por abuso sexual y violación de menores.

La controversia escaló luego de que la oposición confirmara que impulsará una acusación constitucional contra Rabat. Además, la Cámara aprobó un proyecto de resolución que solicita su renuncia y la de los subsecretarios de Justicia, Luis Silva, y de Derechos Humanos, Pablo Mira.

La votación dejó en evidencia que las críticas también alcanzan a sectores cercanos al Gobierno. Entre quienes respaldaron la solicitud figuraron los diputados independientes-UDI Hotuiti Teao y Marlene Pérez, mientras que se registraron siete abstenciones, casi todas del oficialismo.

En ese escenario, Santelices, exmilitante del Partido Republicano y exvocera del comando presidencial de José Antonio Kast en 2021, sostuvo que la permanencia del ministro se ha vuelto cada vez más difícil.

“Esto ya es un incendio que no va a tener vuelta atrás”, afirmó.

Pese a sus cuestionamientos, la diputada destacó la trayectoria profesional y las cualidades personales de Rabat. A su juicio, el ministro podría estar considerando una salida que permita resolver la crisis.

“Rabat tiene una trayectoria profesional tan grande que estoy convencida que él necesitaba la instancia de ayer para hacer ver al Congreso la falta que está cometiendo de poder decir, necesitamos con urgencia abordar este tema y destrabar para que nunca más en Chile un violador, un pedófilo, tenga una rebaja de condena”, sostuvo.

La parlamentaria también planteó que el secretario de Estado tendría la capacidad de encontrar una solución que permita enfrentar las consecuencias políticas del caso.

Sin embargo, reconoció que su evaluación no se basa en una conversación directa con el ministro. “No lo sé porque no lo he conversado personalmente con él, no lo podría dar con certeza, pero creo que es una de las posibilidades que ya está evaluando”, aclaró.

Santelices extendió su análisis al Presidente José Antonio Kast, quien hasta ahora ha mantenido públicamente su respaldo al titular de Justicia. “Estoy convencida que nuestro presidente de la república, José Antonio Kast, está analizando una salida con el ministro Rabat”, cerró.