El exceso de peso en los perros no solo afecta su capacidad para correr, jugar o realizar actividades cotidianas. También puede incidir directamente en su esperanza de vida. Una investigación publicada en Estados Unidos encontró que los ejemplares con sobrepeso vivieron menos que aquellos con un peso normal en las 12 razas analizadas, mientras que cifras nacionales advierten sobre la frecuencia de esta condición entre las mascotas que llegan a consulta veterinaria.

El sobrepeso puede acortar la esperanza de vida de los perros

El cansancio durante los paseos, la pérdida de interés por los juegos o una menor disposición para correr pueden ser señales que los tutores atribuyen al envejecimiento. Sin embargo, estos cambios también podrían estar relacionados con un exceso de peso, una condición que puede comprometer la salud de los animales a largo plazo.

La relación entre el peso corporal y la longevidad fue analizada en un estudio internacional publicado en el Journal of Veterinary Internal Medicine, en Estados Unidos. La investigación examinó perros de 12 razas y encontró que aquellos con sobrepeso tuvieron una menor esperanza de vida en todos los grupos estudiados, en comparación con los ejemplares que mantenían un peso normal.

Una de las diferencias más significativas se observó en los yorkshire terrier. Mientras los perros con un peso adecuado alcanzaron una esperanza de vida de 16,2 años, aquellos con exceso de peso llegaron a los 13,7 años. Esto representa una diferencia de dos años y medio.

La situación también es relevante en Chile. Según un estudio publicado en la Revista Chilena de Endocrinología y Diabetes, el 26% de los perros evaluados presentaba sobrepeso y otro 19% tenía obesidad. En conjunto, ambas condiciones representaron el 45% de los caninos incluidos en la investigación.

Sobre las consecuencias de esta condición, Yon Palacio, gerente técnico de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en Chile, advierte que “el sobrepeso y la obesidad pueden tener consecuencias importantes para la salud de los perros. No se trata solo de unos kilos de más, sino de una condición que aumenta el riesgo de desarrollar distintas enfermedades y que, con el tiempo, puede afectar su movilidad, bienestar y calidad de vida. Por eso, es fundamental reconocer el problema a tiempo y reforzar la prevención, con el apoyo de visitas periódicas al Médico Veterinario”.

Factores que favorecen el aumento de peso

El exceso de peso en los perros suele desarrollarse progresivamente, por lo que no siempre resulta evidente para sus tutores. Entre los factores que pueden favorecer esta condición están las porciones de alimento demasiado abundantes, la entrega frecuente de premios, el consumo de sobras de comida y la falta de actividad física.

El hecho de que una mascota conserve su apetito y comportamiento habitual tampoco significa necesariamente que tenga un peso saludable. Por eso, existen algunas señales que permiten identificar posibles cambios en su condición corporal.

Una de ellas es observar si el perro mantiene una cintura definida. También es importante comprobar si sus costillas pueden palparse sin necesidad de ejercer demasiada presión. Estas observaciones pueden orientar a los tutores, aunque la evaluación de su peso debe realizarse con un profesional veterinario.

En ese sentido, Palacio plantea que “para la mayoría de los chilenos, las mascotas son parte de la familia y es natural que queramos consentirlas. Pero el cariño responsable también se demuestra respetando sus porciones de alimento, fomentando el ejercicio y llevándolas a controles veterinarios, aunque aparentemente estén sanas”.

Además de las dificultades de movilidad, la obesidad y la falta de actividad física, entre otros factores, pueden incrementar el riesgo de desarrollar diabetes en los perros. Esta enfermedad requiere un manejo constante por parte de los tutores, que debe contemplar el tratamiento con insulina, una alimentación controlada rica en fibra y ejercicio regular.

Cómo prevenir el sobrepeso en las mascotas

La prevención de la obesidad canina requiere incorporar cambios en la rutina diaria. Sin embargo, las necesidades de actividad física y alimentación no son iguales para todos los animales: deben ajustarse considerando su edad, tamaño, condición física y características particulares.

Entre las recomendaciones para mantener un peso saludable se encuentran:

Mantener paseos diarios: realizar al menos 30 minutos de caminata o trote. Si el perro ya presenta exceso de peso, es recomendable comenzar con recorridos cortos y aumentar su duración progresivamente. Los ejemplares de hocico corto pueden tener dificultades para tolerar esfuerzos prolongados, por lo que también se benefician de paseos breves.

Incorporar juegos activos: lanzar una pelota o jugar a tirar de una cuerda son alternativas para estimular el movimiento, incluso en viviendas con espacios reducidos.

Medir las porciones de alimento: establecer horarios para las comidas, evitar mantener el plato lleno durante todo el día y determinar con un médico veterinario la cantidad adecuada según las necesidades del animal.

Limitar los premios y las sobras: las golosinas no deberían representar más del 10% de las calorías diarias. Asimismo, se recomienda evitar incorporar restos de comida de la mesa a su alimentación habitual.

Realizar controles veterinarios: pesar al perro y evaluar su condición corporal cada seis meses permite detectar posibles cambios a tiempo. Si necesita perder peso, el proceso debe ser gradual y supervisado por un profesional, ya que las modificaciones bruscas pueden dificultar el cumplimiento del objetivo.

El control del peso debe formar parte de un cuidado integral de las mascotas. Por ello, las revisiones periódicas con un médico veterinario permiten evaluar su estado general y definir medidas preventivas de acuerdo con sus necesidades, junto con mantener al día la vacunación y la desparasitación interna y externa.