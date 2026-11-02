Mi infancia en dictadura: cineasta Carolina Astudillo estrena “No todas las niñas” en Nueva York

El largometraje documental “No todas las niñas”, dirigido por la cineasta chilena Carolina Astudillo Muñoz, celebrará su estreno mundial (World Premiere) en la 17ª edición de DOC NYC de Nueva York, el festival de cine documental más grande de Estados Unidos.

La producción tendrá su proyección presencial el próximo viernes 13 de noviembre a las 17:30 horas (hora EE.UU.) en el emblemático cine Village East by Angelika de Manhattan.

El filme es una coproducción chileno-española desarrollada por Isolda Films, El Espino Films y Animala, con la participación de 3Cat (TV3). La obra marca un hito en la trayectoria de Astudillo -reconocida con el premio a Mejor Película en la Competencia Nacional de FIDOCS 2022 por “Canción a una Dama en la Sombra” y por aclamados títulos como “El Gran Vuelo” y “Ainhoa, yo no soy Esa”– al ser su primer largometraje enfocado directamente en Chile y en sus propias vivencias de infancia.



Memoria, juego y la cotidianidad en dictadura

A diferencia de las narrativas tradicionales centradas exclusivamente en los hechos políticos o el exilio, “No todas las niñas” se adentra en cómo la dictadura permeó el día a día, los juegos y las relaciones de las niñas comunes. La idea del documental germinó a partir de la maternidad de la realizadora tras el nacimiento de su hijo Tristán.

“La maternidad inició un proceso de mirar hacia el pasado. A medida que mi hijo crecía, tomé conciencia de lo que significó vivir la infancia y la adolescencia en dictadura. Nosotros crecimos entre toques de queda, apagones y balaceras; todo estaba profundamente normalizado: se cortaba la luz en una fiesta y seguíamos bailando, o escuchábamos un helicóptero y lo asumimos como algo cotidiano”, explica Carolina Astudillo, quien está radicada en Barcelona hace ya 19 años.

Estructura e intimidad intergeneracional

La película entrelaza una conversación íntima entre la directora y su hijo con un núcleo central donde un grupo de amigas de su generación se reúne a recordar a través de canciones, textos y vivencias compartidas, donde se suman lecturas de obras como “Space Invaders” de Nona Fernández.

Combinando material de archivo con imágenes de un viaje a Chile donde su hijo juega en los mismos rincones donde ella creció, la obra construye un puente intergeneracional de género sobre la memoria histórica. Tras su paso por la Gran Manzana, la producción iniciará su recorrido por la agenda cultural y cinematográfica nacional e internacional y de seguro, hará que los espectadores se conecten con sus recuerdos y sentimientos más íntimos.

Estreno en Chile

Además, “No todas las niñas” forma parte de la selección oficial del Festival Internacional de Documentales de Santiago 2026 (FIDOCS). La cita está agendada para el domingo 15 de noviembre, a las 8.30PM, en el Cine Arte Alameda, ubicado en Arturo Prat 33, Santiago. En dicha oportunidad, integrantes del equipo estarán presentes en esta importante proyección.

FICHA TÉCNICA

Título: No todas las niñas

No todas las niñas Dirección: Carolina Astudillo Muñoz

Carolina Astudillo Muñoz Países: Chile-España

Chile-España Productoras: Isolda Films, El Espino Films, Walkie Talkie Films, Animala, con la participación de 3Cat

Isolda Films, El Espino Films, Walkie Talkie Films, Animala, con la participación de 3Cat Duración: 84 minutos

84 minutos Estreno Mundial: DOC NYC 2026 (Village East by Angelika, Nueva York)