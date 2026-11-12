Desorientación, insomnio y dolor articular: cómo se manifiesta la vejez en los perros

Que un perro comience a caminar sin rumbo durante la noche, duerma menos o tenga dificultades para levantarse puede ser más que un cambio de rutina. Durante la vejez, los canes experimentan transformaciones físicas y cognitivas que requieren atención de sus tutores para identificar posibles enfermedades y consultar oportunamente con un veterinario.

La vejez en los perros no solo se manifiesta en la disminución de su movilidad. También puede provocar alteraciones en sus hábitos de sueño, cambios de ánimo y episodios de desorientación. Algunos animales comienzan a deambular por la casa durante la madrugada, ladran o aúllan durante la noche y tienen dificultades para descansar.

Estas conductas pueden estar relacionadas con el Síndrome de Disfunción Cognitiva Canina, una condición que afecta las capacidades cognitivas de los animales mayores y que presenta similitudes con el Alzheimer en humanos.

Entre las señales que pueden advertir los tutores se encuentran la desorientación, la irritabilidad, el desconocimiento de integrantes de la familia y los cambios en los ciclos de sueño. También pueden aparecer episodios en los que el perro camina sin un rumbo definido dentro del hogar.

Loreto Garrido, médico veterinario de Laboratorio Drag Pharma, explica que “con avance de la edad, los perros tienen cambios de comportamiento, problemas para moverse y muchas veces pierden el apetito. El principal error de los tutores es no observar las señales a tiempo, pues pueden tomar acciones para prevenir el avance de enfermedades y tratarlas oportunamente, llevándolos a un control de salud cada seis meses”.

Según el estudio “Mascotas” de Cadem, publicado en agosto, el 35% de los perros domésticos son senior, es decir, tienen más de siete años. El aumento de la convivencia con animales mayores también ha puesto en evidencia la importancia de adaptar sus cuidados a esta etapa.

Pérdida de apetito y problemas dentales

Otro cambio que puede aparecer durante el envejecimiento es la disminución del apetito. De acuerdo con los antecedentes entregados por la especialista, esto puede ocurrir porque los perros pierden capacidad olfativa y, por lo tanto, algunos alimentos dejan de resultarles tan atractivos.

Por otro lado, las molestias en la boca también pueden influir. Las infecciones y la periodontitis pueden provocar dolor en las encías y dificultar que el animal mastique con normalidad.

Para prevenir problemas de salud bucal, Garrido recomienda cepillar diariamente los dientes del perro. Además, la alimentación debe considerar las necesidades propias de esta etapa, con proteínas de alta calidad que contribuyan a mantener la masa muscular, junto con ácidos grasos Omega 3 y 6 y antioxidantes.

Si el animal presenta una pérdida persistente del apetito, es importante consultar con un veterinario para identificar la causa y evaluar si necesita algún apoyo nutricional.

Dificultades para caminar y dolor en las articulaciones

La movilidad es otro aspecto que puede verse afectado con el paso de los años. La osteoartritis, una enfermedad asociada al desgaste del cartílago de las articulaciones, puede provocar dolor al caminar, levantarse del suelo o realizar movimientos que antes eran habituales.

Por eso, las rutinas de actividad física también deben adaptarse a las capacidades del animal. En lugar de mantener los mismos recorridos y tiempos de paseo de su etapa adulta, es importante observar su respuesta al ejercicio y evitar exigirle más de lo que puede realizar.

“Al avanzar la edad, el tutor debe pasear al ritmo del perro y por tiempos más cortos, alrededor de 20 minutos”, afirma Garrido.

Las condiciones del lugar donde descansa también pueden influir en su comodidad. La especialista recomienda utilizar camas ortopédicas, que distribuyen el peso del cuerpo de manera uniforme, y adaptar los espacios del hogar para reducir los esfuerzos físicos.

Entre las alternativas se encuentran instalar rampas que faciliten el acceso a escaleras o a la cama de sus tutores, evitando que el perro tenga que saltar y someter sus articulaciones a un esfuerzo adicional.

La importancia de los controles veterinarios durante la vejez

Aunque algunos cambios pueden formar parte del proceso de envejecimiento, no deben asumirse automáticamente como algo normal o inevitable. La desorientación, las alteraciones del sueño, la pérdida de apetito y las dificultades para caminar pueden ser señales de condiciones que requieren evaluación profesional.

Por ello, observar las variaciones en el comportamiento y la condición física del perro es una parte importante de su cuidado. Los controles de salud cada seis meses permiten hacer seguimiento de su estado y detectar oportunamente posibles enfermedades.

La vejez implica ajustar la alimentación, los paseos y las condiciones de descanso a las necesidades de cada animal. Reconocer sus cambios y respetar sus nuevos ritmos puede contribuir a mantener su bienestar durante esta etapa.