Rabat entrega decretos, pero le ponen candado a los nombres de los pedófilos beneficiados

Con los documentos bajo reserva y cuestionamientos por la información omitida, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, entregó este miércoles a la Comisión de Constitución del Senado los antecedentes de 308 decretos de rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, correspondientes al período 2022-2026, en el conocido caso Pedófilos.

La documentación llegó mientras la instancia, presidida por el senador Vlado Mirosevic, discutía un proyecto que busca excluir estos delitos de los beneficios de reducción de penas. Sin embargo, los antecedentes quedaron bajo custodia de la secretaría de la comisión, sin posibilidad de reproducción ni divulgación pública.

El secretario de la instancia, Ignacio Vásquez, explicó que la reserva responde a las disposiciones legales sobre protección de datos personales. “Dadas esas circunstancias, nosotros este documento no lo podemos copiar y debe quedar en custodia en secretaría”, sostuvo.

Solo 17 decretos fueron administrativos

De acuerdo con los antecedentes entregados, desde 2022 se firmaron 308 decretos: 46 en 2022, 54 en 2023, 66 en 2024, 76 en 2025 y otros 66 durante 2026.

Del total, 291 decretos, equivalentes al 95 %, respondieron a órdenes judiciales, mientras que 17, correspondientes al 5 %, fueron tramitados administrativamente. Además, entre el 11 de marzo y el 26 de octubre de este año se registraron 41 rechazos del ministro a solicitudes de rebaja de condena.

Oposición acusa información incompleta

La entrega provocó molestia entre parlamentarios, quienes cuestionaron que Justicia respondiera únicamente sobre delitos sexuales, pese a que también se habían solicitado antecedentes de condenados por violaciones a los derechos humanos y delitos vinculados al narcotráfico.

La senadora socialista Paula Vodanovic acusó que “el Ministerio de Justicia se demoró 15 días para no dar cumplimiento a la solicitud que se le dio por parte de esta comisión”.

“Aquí lo que yo veo es un ánimo deliberado de no entregar información para efectos de que se conozcan los verdaderos motivos que tuvo el ministro de Justicia para entregarle beneficios a violadores sexuales. Se tomaron 15 días, presidente, para hacer 4 páginas”, agregó.

La senadora Daniela Cicardini (PS) también cuestionó que los antecedentes fueran entregados al Senado y no a la Cámara de Diputadas y Diputados, que tiene facultades fiscalizadoras. A su juicio, esta decisión demostraría que el Ejecutivo está ocultando información.

Por su parte, Claudia Pascual (PC) solicitó conocer los fundamentos de las rebajas, mientras Matías Walker (independiente) pidió precisar en cuántos casos se presentaron recursos de amparo y se consideraron los informes psicosociales de Gendarmería.

Incluso el senador oficialista Arturo Squella (Republicanos) cuestionó la reserva de los antecedentes estadísticos, al señalar que en el documento “no hay datos sensibles”. Además, solicitó invitar al ministro Rabat para que entregue explicaciones.