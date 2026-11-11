Paro de camioneros continúa tras fracaso de negociación con el Gobierno

El paro de camioneros continuará luego de que el Gobierno y los transportistas movilizados no lograran un acuerdo tras una nueva ronda de negociaciones en La Moneda. Aunque el Ejecutivo aceptó parte del petitorio gremial, las diferencias sobre el congelamiento del precio de los combustibles impidieron destrabar el conflicto, mientras nuevos sectores del transporte anunciaron que se sumarán a las protestas.

La reunión de este miércoles, encabezada por el biministro Claudio Alvarado, se extendió desde las 17:00 hasta pasadas las 20:00 horas. El principal desacuerdo estuvo en los plazos: el Gobierno ofreció congelar las alzas durante 74 días, mientras los camioneros exigieron 120 días. La propuesta oficial fue rechazada por las bases gremiales.

“No hay un acuerdo. Lo que sí hubo una conversación, lo que pudimos hacer es que en algunos puntos de los que nosotros traíamos como petitorio, el Gobierno aceptó”, declaró el presidente de la Confederación Fuerza del Norte, Cristián Sandoval.

Entre los avances, el dirigente mencionó el compromiso gubernamental de impulsar un registro legal de transportistas y una iniciativa para establecer una tarifa base por kilómetro recorrido, vinculada a los costos operacionales del sector. También se planteó ingresar el próximo martes el proyecto sobre congelamiento de las alzas. Sin embargo, tampoco hubo consenso respecto de la rebaja del impuesto específico a los combustibles.

Movilización se extiende al transporte público del Biobío

Mientras las negociaciones permanecen abiertas, el conflicto comenzó a extenderse a otros sectores del transporte. Conductores independientes de microbuses que operan entre Lota, Arauco y Concepción anunciaron que iniciarán una paralización indefinida este jueves, en respaldo a las demandas de los camioneros.

De acuerdo con Radio Bío Bío, un número importante de máquinas dejará de realizar sus recorridos habituales, lo que genera preocupación por los desplazamientos de pasajeros entre la provincia de Arauco y la capital regional.

El conductor de la línea Los Alces, Nicolás Chaparro, confirmó que entre 15 y 20 conductores proyectan trasladarse hasta el sector de Horcones, en la Ruta 160, para manifestar su apoyo a la movilización y expresar su descontento por el incremento de los combustibles.

La adhesión de los micreros agrega una nueva dimensión al conflicto, que hasta ahora había estado concentrado principalmente en el transporte de carga y en las interrupciones parciales del tránsito en distintas carreteras del país.

Grandes gremios mantienen distancia del paro

En paralelo, las principales confederaciones del transporte de carga, encabezadas por Sergio Pérez y Juan Araya, mantienen su decisión de no incorporarse formalmente a las movilizaciones, aunque comparten las demandas relacionadas con el costo del diésel.

Ambas organizaciones tienen previsto reunirse este jueves con el Ejecutivo. Araya adelantó que solicitarán congelar el precio del combustible durante seis meses, mientras Pérez sostuvo que cualquier decisión sobre eventuales protestas deberá ser consultada con sus bases.

De esta manera, el Gobierno enfrenta una nueva jornada de movilizaciones, con las negociaciones todavía abiertas, diferencias sobre las medidas económicas y la incorporación de conductores del transporte público al conflicto.