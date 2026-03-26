Nuevo hatchback eléctrico se posiciona como opción accesible para la ciudad

La electromovilidad sigue ganando terreno en Chile. En ese contexto, el segmento de vehículos eléctricos suma una nueva propuesta: un hatchback urbano que busca facilitar el acceso a esta tecnología con mayor autonomía, conectividad y equipamiento.

Renault presentó en Chile el nuevo Renault Kwid E-Tech y se posiciona como una opción orientada a la movilidad urbana, combinando dimensiones compactas con un diseño actualizado y funcional. Su propuesta apunta a quienes buscan un vehículo eficiente para el día a día, sin renunciar a tecnología y comodidad.

Con una longitud de 3.701 mm y una distancia entre ejes de 2.423 mm, el modelo mantiene un formato ágil para entornos urbanos. A esto se suma un despeje del suelo de 172 mm, lo que le permite enfrentar con mayor versatilidad distintas condiciones de conducción en ciudad.

El diseño exterior incorpora una estética renovada, con una parrilla más robusta, iluminación LED y detalles distintivos que refuerzan su carácter eléctrico.

Autonomía y eficiencia: claves de la propuesta

Uno de los principales atributos del modelo es su autonomía, que alcanza hasta 298 kilómetros en ciudad. Esto es posible gracias a un motor eléctrico síncrono de imanes permanentes de 65 hp y 113 Nm de torque, alimentado por una batería de 26,8 kWh.

La conducción destaca por ser silenciosa y con respuesta inmediata, una característica propia de los vehículos eléctricos. Además, incorpora modo ECO y sistema de frenado regenerativo, que permite recuperar energía durante las desaceleraciones, optimizando el rendimiento.

En cuanto a la carga, el vehículo puede conectarse a un enchufe doméstico o a un cargador de pared. También es compatible con estaciones de carga rápida, que permiten pasar del 15% al 80% de batería en aproximadamente 40 minutos.

Tecnología y conectividad a bordo

El interior fue completamente actualizado con un enfoque tecnológico. El modelo incluye una pantalla táctil de 10,1 pulgadas compatible con Android Auto™ y Apple CarPlay™ inalámbrico, junto a un panel de instrumentos digital de 7 pulgadas.

A esto se suman elementos pensados para el uso cotidiano, como aire acondicionado, alzavidrios eléctricos, cierre centralizado y múltiples espacios de almacenamiento.

El habitáculo está diseñado para cuatro pasajeros, con un espacio interior que busca equilibrar comodidad y funcionalidad, mientras que el maletero ofrece 290 litros de capacidad, ampliables al abatir los asientos traseros.

Seguridad y asistencia a la conducción

En materia de seguridad, el modelo incorpora un conjunto de sistemas de asistencia a la conducción (ADAS), enfocados en mejorar el control y la prevención de accidentes.

Entre ellos destacan el frenado automático de emergencia con detección de peatones, ciclistas y vehículos, alerta y asistente de cambio de carril, control de velocidad crucero, asistente de arranque en pendiente y sistemas de estacionamiento con cámara de retroceso.

Además, cuenta con seis airbags, control electrónico de estabilidad (ESP), frenos ABS y monitoreo de presión de neumáticos, entre otros elementos.

Una puerta de entrada a la electromovilidad

El modelo llega en una versión única con un precio de $12.990.000 (con bonos), posicionándose como una de las alternativas más accesibles dentro del segmento eléctrico en el país.

“Con la llegada del nuevo Kwid E-Tech seguimos avanzando en nuestro objetivo de acercar la electromovilidad a más personas en Chile. Este modelo combina eficiencia, tecnología y seguridad en un formato compacto ideal para la ciudad, consolidándose como una de las puertas de entrada más accesibles al mundo de los vehículos eléctricos”, señaló Matías Buijuy, gerente de Renault Chile.

Con estas características, el hatchback se suma a la creciente oferta de vehículos eléctricos en Chile, en un escenario donde la movilidad sustentable comienza a consolidarse como una opción cada vez más presente en las ciudades.