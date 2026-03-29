Llegan los nuevos M2 CS y M3 CS Touring, dos formas de entender el alto rendimiento

Por estos días, el mercado automotriz chileno vive un crecimiento sostenido del segmento deportivo de lujo. No se trata solo de autos más rápidos, sino de máquinas que combinan ingeniería de competición con uso cotidiano. En ese escenario, BMW refuerza su apuesta con la llegada de dos modelos que llevan su división deportiva al límite: el BMW M2 CS y el BMW M3 CS Touring.

La denominación CS, abreviatura de “Competition Sport”, identifica a los modelos especiales de BMW M que se sitúan en la cúspide del rendimiento dentro de cada gama. Estos vehículos se distinguen por un aumento significativo de potencia, una reducción sistemática de peso mediante el uso de materiales derivados del automovilismo y una puesta a punto específica del chasis, la aerodinámica y los sistemas electrónicos de conducción.

En simple, un modelo CS implica tres grandes mejoras:

Más potencia (motor más exigido)

(motor más exigido) Menor peso (uso de materiales livianos como fibra de carbono)

(uso de materiales livianos como fibra de carbono) Mejor puesta a punto (suspensión, dirección y electrónica afinadas para rendimiento)

El resultado son autos más rápidos, más precisos y más cercanos a la experiencia de pista, pero que siguen siendo legales y utilizables en la calle.

El arribo de estos modelos no es casual. Chile ha ganado relevancia para la marca alemana, especialmente en su línea deportiva. Según la propia compañía, el país ha destacado en ventas de modelos M dentro de los mercados importadores de la región.

Esto refleja una tendencia más amplia: un consumidor que ya no busca solo lujo o diseño, sino también experiencia de conducción. Es decir, autos que transmitan sensaciones.

BMW M2 CS: el deportivo “puro”

El BMW M2 CS representa la esencia más clásica del manejo deportivo.

Potencia: 530 caballos de fuerza

530 caballos de fuerza Tracción: trasera (como los deportivos tradicionales)

trasera (como los deportivos tradicionales) Enfoque: conexión directa entre conductor y auto

Esto significa que es un auto pensado para quienes disfrutan manejar. La tracción trasera, por ejemplo, exige mayor control, pero también ofrece una sensación más “real” al volante.

Además, BMW redujo su peso utilizando fibra de carbono en varias partes del vehículo. Esto mejora la agilidad en curvas, la estabilidad a alta velocidad y la respuesta del auto.

Por dentro, cuenta con asientos deportivos, materiales livianos y detalles inspirados en competición. El Paquete M Driver incluido de serie permite alcanzar hasta 302 km/h (tras el proceso de rodaje indicado), consolidando al M2 CS como el modelo más potente y exclusivo de la serie G87, con una disponibilidad limitada a un máximo de un año.

BMW M3 CS Touring: potencia con vida diaria

El gran giro de este lanzamiento lo da el BMW M3 CS Touring. Aquí BMW mezcla dos mundos: el de un auto familiar (tipo station wagon) con el de un superdeportivo.

Potencia: 551 caballos

551 caballos 0 a 100 km/h: 3,5 segundos

3,5 segundos Tracción: integral (más control y seguridad)

A diferencia del M2, este modelo prioriza la versatilidad. Puede llevar cinco pasajeros y tiene un maletero amplio, pero al mismo tiempo ofrece prestaciones de altísimo nivel.

Inspirado directamente en el automovilismo, incorpora materiales como plástico reforzado con fibra de carbono (CFRP) en el capó, divisor frontal y difusor trasero, así como un silenciador posterior de titanio. Estas soluciones permiten reducir 15 kilogramos respecto al M3 Competition Touring, mejorando la agilidad y el comportamiento dinámico.

Este equilibrio lo vuelve especialmente interesante para un perfil de usuario distinto, como alguien con familia o vida diaria activa, pero que no quiere renunciar a la adrenalina. Es, en esencia, un deportivo “usable todos los días”.

Dos caminos, una misma filosofía

Ambos modelos son producción limitada. No estarán disponibles de forma permanente, sino durante un período acotado (aproximadamente un año). Esto los convierte en piezas más exclusivas dentro del mercado, algo muy valorado en este segmento.

Con estos lanzamientos, BMW no solo presenta autos más potentes, sino dos formas de entender el alto rendimiento:

M2 CS: radical, compacto, emocional

radical, compacto, emocional M3 CS Touring: potente, versátil, equilibrado

Ambos reflejan una tendencia clara en la industria, donde el deportivo moderno ya no es solo velocidad, sino una combinación de tecnología, diseño, experiencia y, cada vez más, identidad.

“Los modelos CS ofrecen una experiencia de conducción aún más intensa que las versiones Competition, combinando mayor potencia, menor peso y una puesta a punto enfocada en el máximo rendimiento, sin perder su homologación para uso cotidiano. En 2025, Chile fue reconocido por la marca por su destacado desempeño en ventas de modelos BMW M entre los mercados importadores de la región. Para seguir potenciando esta posición, estamos fortaleciendo nuestro portafolio con ediciones especiales que representan la máxima expresión del ADN deportivo de la marca, como el BMW M2 CS y el BMW M3 CS Touring”, señaló Óscar Blu, gerente general de Grupo BMW Chile.