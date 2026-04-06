Changan continúa fortaleciendo su presencia en el país con el lanzamiento del Deepal G318, un SUV pensado para quienes quieren salir del camino tradicional y explorar nuevos destinos, pero con la tranquilidad de contar con tecnología que facilita la conducción en todo momento.

Su nombre no es casual. El G318 se inspira en la icónica carretera G318 de China, una de las rutas más largas y desafiantes del mundo, conocida por atravesar paisajes extremos, desde llanuras hasta zonas montañosas de gran altitud. Más que una ruta, es un símbolo de aventura y exploración. Ese espíritu es el que recoge este modelo: un vehículo preparado para distintos terrenos, pero diseñado para que el conductor se sienta siempre seguro, cómodo y en control.

Este lanzamiento marca el sexto modelo que la marca introduce en Chile en lo que va del año y el tercero de la gama Deepal, su línea enfocada en vehículos electrificados y tecnología avanzada. Así, la compañía refuerza su presencia en el segmento SUV-D, donde los usuarios no solo buscan desempeño, sino también confort, seguridad y una experiencia de manejo más sofisticada.

En ese contexto, el Deepal G318 representa una nueva forma de entender el todoterreno. No está pensado únicamente para expertos, sino para cualquier persona que quiera aventurarse más allá del asfalto con el respaldo de múltiples asistencias a la conducción. Es, en esencia, un SUV que combina capacidades off-road reales con tecnología que simplifica la experiencia y reduce la complejidad al volante.

Diseño robusto y presencia imponente

El nuevo modelo destaca por un diseño que equilibra carácter aventurero con una estética moderna y sofisticada. Sus faros LED en forma de “C” y luces verticales traseras aportan identidad futurista, mientras que elementos como protecciones inferiores, barras de techo funcionales, llantas aro 20, neumáticos All Terrain y la rueda de repuesto exterior refuerzan su ADN todoterreno.

Sus dimensiones —5.010 mm de largo, 1.960 mm de ancho y 1.985 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.880 mm— no solo entregan una presencia dominante en el camino, sino también una sensación de estabilidad y aplomo clave para quienes priorizan seguridad en distintos terrenos. A esto se suma un amplio espacio interior y una capacidad de carga de hasta 1.747 litros, ideal para viajes, escapadas y experiencias outdoor con total comodidad.

El habitáculo cuenta con un espacio de alto estándar, donde la tecnología y el confort trabajan en conjunto para ofrecer una experiencia superior. Destaca su pantalla táctil de 14,6” con conectividad inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay, acompañada de un panel digital de 10,25”. A esto se suma climatización, sistema de purificación de aire, cargador inalámbrico de 40 W y un sistema de audio de alta fidelidad con 16 parlantes.

Los asientos en ecocuero de microfibra, con ajuste eléctrico, memoria, calefacción, ventilación y función de masaje para el conductor, junto al sunroof panorámico, elevan la experiencia hacia un estándar propio del segmento premium, pensado para viajes largos con máximo confort.

Seguridad y asistencias: confianza en cada terreno

Uno de los grandes diferenciales del Deepal G318 es su completo paquete de seguridad y asistencias avanzadas, diseñado para facilitar la conducción en todo tipo de escenarios, especialmente para quienes buscan aventurarse fuera del camino sin necesidad de ser expertos.

Incorpora ocho airbags, cámara 540°, control de descenso en pendiente (HDC), asistente de arranque en pendiente (HHC), sensores de estacionamiento, monitor de fatiga y múltiples funciones de apoyo al control del vehículo.

A esto se suma un completo sistema de asistencias a la conducción como control crucero adaptativo integrado, control crucero off-road, frenado autónomo de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, detector de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero y asistente en tráfico pesado, entre otros.

Todo este conjunto permite que el conductor mantenga el control en situaciones complejas, reduciendo el estrés y aumentando la seguridad tanto en ciudad como en rutas más exigentes.

Motorización electrificada y off-road asistido

El Deepal G318 incorpora la tecnología de rango extendido enchufable (REEV), que combina un motor a combustión 1.5L turbo —que actúa como generador— con dos motores eléctricos encargados de la tracción, uno en cada eje.

El sistema alcanza una potencia combinada de 433 hp y 572 Nm de torque, entregando un desempeño sólido y progresivo, ideal para enfrentar distintos terrenos con suavidad y control. Su autonomía total de hasta 938 km permite viajes largos sin preocupaciones, mientras que su capacidad de carga rápida (30% a 80% en 15 minutos) facilita su uso en el día a día.

Su sistema 4WD, junto a modos de manejo específicos para barro, nieve, arena y vadeo, además de configuraciones especiales para conducción todoterreno lenta y descensos pronunciados, permite que el vehículo se adapte automáticamente a diferentes condiciones, entregando una experiencia off-road asistida, segura y accesible.

A esto se suma el sistema de suspensión inteligente “Magic Carpet”, que ajusta el comportamiento del vehículo para optimizar confort y estabilidad, incluso en superficies irregulares.

“Con la llegada del nuevo Changan Deepal G318 damos un paso más en nuestra estrategia de electrificación en Chile, incorporando un SUV que no solo destaca por su innovadora tecnología eléctrica de rango extendido, sino también por sus reales capacidades todoterreno. Este modelo refleja nuestra visión de ofrecer vehículos versátiles, capaces de adaptarse tanto a la ciudad como a entornos más desafiantes, sin comprometer eficiencia, confort ni seguridad. Estamos convencidos de que el G318 marcará un antes y un después para quienes buscan una experiencia off-road con los beneficios de la electromovilidad”, señaló Pablo Hube, gerente de Changan Chile.