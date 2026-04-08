SUV híbrido enchufable de 7 pasajeros llega a Chile con hasta 1.150 km de autonomía

En un escenario donde la electromovilidad gana terreno en Chile, el segmento de los vehículos híbridos enchufables continúa expandiéndose con nuevas propuestas. Una de ellas es el E5 Plus de DFSK, un SUV de tres filas que apuesta por la eficiencia sin dejar de lado la autonomía en trayectos largos.

Un modelo que se suma al crecimiento de la electromovilidad

El avance de los vehículos electrificados en el país ha abierto espacio a modelos que buscan equilibrar consumo, autonomía y funcionalidad. En ese contexto, DFSK presentó en Chile el E5 Plus, un SUV híbrido enchufable (PHEV) orientado a familias que requieren espacio y versatilidad sin depender exclusivamente de la carga eléctrica.

El modelo se inserta en un segmento en expansión, donde la demanda por soluciones de movilidad más eficientes convive con la necesidad de mantener autonomía para viajes extensos.

Diseño y espacio: foco en la experiencia familiar

El E5 Plus destaca por un diseño contemporáneo con líneas limpias y una parrilla frontal aerodinámica, pensada no solo desde lo estético, sino también para mejorar la eficiencia energética.

En términos de dimensiones, el SUV ofrece un habitáculo amplio con capacidad para siete pasajeros distribuidos en tres corridas de asientos. A ello se suma un sistema de asientos abatibles que permite ampliar el espacio de carga, pasando de 157 litros hasta 1.694 litros según la configuración.

El interior incorpora además soluciones orientadas al confort, como climatización independiente en plazas traseras y compartimentos funcionales, elementos que refuerzan su enfoque familiar.

Tecnología y seguridad a bordo

En el ámbito tecnológico, el modelo integra un sistema multimedia con pantalla táctil de 15,6 pulgadas, panel de instrumentos digital y compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto. También incluye cargador inalámbrico y un sistema de audio envolvente.

En seguridad, el SUV cuenta con seis airbags, control de estabilidad y un conjunto de asistencias a la conducción, como detector de punto ciego, alerta de tráfico cruzado y cámara de visión 360°.

A esto se suma un sistema de monitoreo ampliado que permite visualizar el entorno del vehículo en tiempo real, reforzando la conducción en entornos urbanos y maniobras complejas.

Sistema híbrido enchufable y autonomía extendida

Uno de los principales atributos del E5 Plus es su sistema híbrido enchufable, que combina un motor a combustión de 1,5 litros con un motor eléctrico.

Esta configuración permite alcanzar una autonomía de hasta 90 kilómetros en modo 100% eléctrico y una autonomía combinada que puede llegar a los 1.150 kilómetros.

El modelo ofrece cuatro modos de conducción —eléctrico, híbrido inteligente, PHEV y combustión— que se adaptan a distintos escenarios, desde trayectos urbanos hasta viajes de larga distancia.

Un mercado en transformación

El lanzamiento se produce en un contexto donde los vehículos electrificados ganan protagonismo en Chile, impulsados por la búsqueda de mayor eficiencia y menores emisiones.

Según la marca, el modelo apunta a responder a un uso cotidiano, combinando tecnología, autonomía y espacio. “El E5 Plus representa un paso muy relevante en la estrategia de DFSK en Chile, porque combina lo mejor de dos mundos: la eficiencia de la electromovilidad con la autonomía y tranquilidad que hoy buscan las familias. Es un SUV pensado para un uso real, tanto en ciudad como en viajes largos, con altos estándares de tecnología, seguridad y confort”, afirmó Maximiliano Meyer, gerente de DFSK.

Con un precio de $25.990.000 (con bonos incluidos) y garantías que alcanzan hasta seis años para la batería, el modelo busca posicionarse como una alternativa dentro de un segmento cada vez más competitivo.

Más allá de sus características técnicas, el E5 Plus refleja una tendencia más amplia: la transición hacia vehículos que no solo apuestan por la electrificación, sino también por la adaptabilidad a distintos estilos de vida.

En ese escenario, los híbridos enchufables se consolidan como una solución intermedia para quienes buscan eficiencia sin depender completamente de la infraestructura de carga, marcando un paso más en la evolución del mercado automotriz local.