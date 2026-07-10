Los Jaivas iniciarán en Lima la gira internacional “45 años de Alturas de Macchu Picchu”

En medio del exitoso recorrido de la gira nacional por Chile, Los Jaivas anuncian la primera fecha internacional de “45 años de Alturas de Macchu Picchu”, un tour que llevará la emblemática obra inspirada en la poesía de Pablo Neruda a distintos países de Latinoamérica y el mundo.

El primer destino será Lima, Perú, donde la banda se presentará el próximo 5 de diciembre de 2026 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, en una noche que marcará un hito para la música latinoamericana. Por primera vez en su historia, Los Jaivas y Los Mirlos compartirán escenario en Perú, reuniendo a dos agrupaciones esenciales en la construcción de la identidad musical del continente.

Este inédito encuentro unirá dos universos sonoros que han trascendido fronteras: la fusión de rock, música andina y raíz latinoamericana que caracteriza a Los Jaivas, junto a la inconfundible cumbia amazónica de Los Mirlos, una de las bandas más influyentes y reconocidas de Perú.

La venta de entradas para este esperado concierto ya comenzó a través de Passline.pe y Losjaivas.net.

45 años de “Alturas de Machu Picchu”

Concebido a fines de 1981 en París e inspirado en los versos del Canto General de Pablo Neruda, Alturas de Macchu Picchu marcó un antes y un después en la historia de Los Jaivas. Su fusión de rock, música andina, instrumentos latinoamericanos y poesía convirtió al álbum en una de las obras fundamentales del patrimonio musical de América Latina, vigente hasta hoy por su profundidad artística y su permanente diálogo con nuevas generaciones.

El reconocimiento internacional a la trayectoria de la banda continúa plenamente vigente. En marzo de 2026, la revista Billboard -medio estadounidense referente internacional en la industria musical- elaboró un listado con las 50 mejores bandas de rock en español, en el que incluyó a cuatro agrupaciones chilenas dentro del ranking. Entre ellas figura Los Jaivas en el puesto 18, destacando que la agrupación “creó un puente sonoro entre la tradición precolombina y el mundo moderno”, consolidando su legado como uno de los proyectos más innovadores y singulares del rock latinoamericano.

La gira conmemorativa, que ha convocado a miles de personas en Chile, presenta íntegramente obra “Alturas de Machu Picchu” junto a una propuesta escénica especialmente diseñada para celebrar sus 45 años.

En todas las ciudades ya recorridas la audiencia ovacionó momentos emblemáticos del repertorio como Del Aire al Aire, La Poderosa Muerte, Amor Americano, Águila Sideral, Antigua América, Sube a Nacer Conmigo Hermano y Final, además de recibir con entusiasmo el estreno en vivo de Ruinas y Caminos, composiciones inéditas creadas en la década de 1970 y recientemente recuperadas desde el archivo histórico de la banda.

El regreso de Los Jaivas a Lima también revive el recuerdo de una de las visitas más significativas que la banda ha realizado a Perú. En julio de 2011, el grupo llegó al país para presentarse en el Festival Todos Juntos de Lima, en una visita que incluyó además su participación en la conmemoración del centenario científico de Machu Picchu.

En esa ocasión, interpretó por primera vez en vivo “Alturas de Macchu Picchu en el Santuario Histórico de la ciudadela Inca, escenario que inspiró la emblemática obra basada en el poema de Pablo Neruda. Posteriormente, la agrupación regresó a Perú en 2019 para participar en las actividades culturales de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Ahora, Los Jaivas volverán a encontrarse con el público de la capital peruana en un concierto que marcará el inicio de la gira internacional “45 años de Alturas de Macchu Picchu”.

Este hito inicia un nuevo capítulo, llevando nuevamente la música de Los Jaivas por los escenarios del mundo y reafirmando el carácter universal de una obra que continúa emocionando e inspirando a nuevas generaciones.