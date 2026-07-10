La oposición cierra filas: requerimiento conjunto al TC contra la Ley Miscelánea

Oposición recompone filas y acuerda ofensiva ante el TC contra la megarreforma

La oposición cerró filas y acordó presentar un requerimiento conjunto ante el Tribunal Constitucional contra la Ley Miscelánea, una vez que termine su tramitación en el Senado. La decisión fue adoptada tras una reunión de dirigentes y abogados constitucionalistas del PS, PPD, Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Liberal y Democracia Cristiana. El bloque busca impugnar disposiciones tributarias y medioambientales que considera inconstitucionales. La coordinación jurídica quedó a cargo de Tomás Jordán, tras una semana de tensiones por el acuerdo de senadores del PPD con el Gobierno sobre invariabilidad tributaria.

Acciona pide medidas urgentes para reducir riesgo de racionamiento eléctrico

Acciona Energía pidió a la Comisión Nacional de Energía medidas urgentes para reforzar la seguridad del sistema eléctrico y reducir el riesgo de cortes programados. La solicitud surge tras un informe del Coordinador Eléctrico Nacional que advierte posibles déficits de energía en julio y agosto si coinciden fallas de generación y problemas de transmisión. La empresa propone asegurar reservas de diésel en centrales termoeléctricas, postergar mantenimientos no esenciales, acelerar nuevos proyectos, optimizar el uso de embalses y aprovechar mejor la energía renovable disponible.

Corte suspende audiencia de desafuero de Calisto y Fiscalía deberá pedirla nuevamente

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt suspendió la audiencia que revisaría el desafuero del senador Miguel Ángel Calisto, investigado por fraude al Fisco reiterado por pagos irregulares a asesores parlamentarios. El tribunal resolvió, por mayoría, que la reapertura de la investigación por 60 días modificó el escenario procesal en que se había solicitado la pérdida del fuero. Por eso, la Fiscalía deberá presentar una nueva petición cuando corresponda. La defensa había pedido suspender la audiencia y Calisto, que arriesga hasta 12 años de cárcel, retomará sus funciones en el Congreso.

Minvu inicia ofensiva legal por reconstrucción fallida de El Olivar

El Minvu anunció nuevas acciones judiciales para destrabar la reconstrucción de El Olivar, en Viña del Mar, y respaldar a familias damnificadas que terminaron sus contratos con la entidad patrocinante y la constructora. La cartera presentará recursos de protección y acciones civiles, tras detectar deficiencias estructurales e incumplimientos de normas sísmicas y de resistencia al fuego. Además, sostiene que litigios mantienen frenadas 140 viviendas con distintos niveles de avance y otras 187 donde las obras aún no comienzan. El ministerio afirmó que no entregará casas con reparaciones parciales ni fallas de seguridad.

Fiscalía estima que Karen Rojo será extraditada a Chile durante julio

La Fiscalía estima que Karen Rojo será extraditada a Chile durante julio para comenzar a cumplir su condena de cinco años y un día de cárcel por fraude al Fisco. El Ministerio Público indicó que el traslado desde Países Bajos podría concretarse dentro de una o dos semanas, aunque aún no existe una fecha definitiva y depende de coordinaciones entre las oficinas de Interpol. Una vez en el país, la exalcaldesa de Antofagasta quedará a disposición de la justicia. Además, el tiempo que permaneció privada de libertad en Países Bajos podría abonarse a su condena, sujeto a certificación oficial y resolución judicial.

Temporal en el sur deja 107 viviendas dañadas y 84 personas afectadas

El sistema frontal que golpea al sur del país deja 20 personas damnificadas, 64 aisladas y 107 viviendas con distintos niveles de daño o aún en evaluación. Las mayores complicaciones se concentran entre La Araucanía y Los Lagos, con deslizamientos, anegamientos, crecidas de ríos, cortes de rutas y problemas de suministro eléctrico. Corral registra 300 milímetros de lluvia y aparece entre las comunas más afectadas. Aunque hubo una pausa en las precipitaciones, se espera un nuevo frente desde el viernes y otro sistema a partir del lunes, que podría prolongarse por al menos 48 horas.

Boric vuelve a La Moneda y llama a poner a Chile por sobre las diferencias

Gabriel Boric volvió por primera vez a La Moneda desde que dejó la Presidencia y llamó a poner al país por sobre las diferencias políticas. Invitado por el Presidente José Antonio Kast a la conmemoración de los 200 años de la Presidencia de la República, el exmandatario afirmó que ambos han sido rivales en ideas, pero que los une Chile, y reiteró que estará disponible para lo que la República requiera. Kast recogió el mensaje, sostuvo que Chile está primero y defendió la continuidad de las políticas de Estado y de las obras que trascienden a los distintos gobiernos.

Lula afirma que Petro se comprometió con una transición pacífica en Colombia

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que Gustavo Petro le reafirmó su compromiso con la democracia y con una transición pacífica en Colombia. Ambos mandatarios conversaron por teléfono sobre la situación política del país y la agenda bilateral. Según Lula, Petro indicó que dejará el cargo el 6 de agosto. La Cancillería colombiana confirmó que abordaron la coyuntura regional y los procesos electorales, aunque no mencionó de forma explícita ese compromiso. También hablaron de ciberseguridad, inteligencia artificial y de mantener una relación sólida entre ambos países.