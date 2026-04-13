La moto emerge como opción ante alzas de combustible: permite ahorrar más de $180.000 mensuales

El precio de los combustibles ha experimentado una de las alzas más significativas en los últimos años y situó la gasolina de 93 octanos cerca de los $1.600 por litro. En ese sentido, la motocicleta -con un crecimiento del 5,3% en ventas durante 2025, de acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas (ANIM)- emerge como una alternativa más eficiente y económica para proteger el presupuesto familiar

Bajo el nuevo escenario de precios, un conductor que llena un estanque de 45 litros semanalmente -recorriendo unos 650 km por ciclo, esto es un promedio de 14,4 km/l- gastará $72.000 a la semana, totalizando $288.000 mensuales solo en combustible.

En contraste, una motocicleta con un rendimiento de 40 km por litro puede cubrir esos mismos 2.600 km mensuales con solo 65 litros de combustible. Esto se traduce en un costo mensual de $104.000.

Al respecto, José Ignacio Zenteno, subgerente comercial 2W de Honda Motor Chile, destaca que “la motocicleta se ha transformado en una solución de movilidad sumamente atractiva, no solo por su versatilidad en la ciudad, sino por su extraordinaria eficiencia operativa. Hoy, más que nunca, es un medio de transporte económico que permite a los usuarios optimizar sus costos diarios sin sacrificar libertad, ofreciendo una de las mejores relaciones de costo-beneficio del mercado automotriz”.

La comparativa es contundente:

Gasto mensual Auto: $288.000

$288.000 Gasto mensual Moto: $104.000

$104.000 Ahorro Mensual Líquido: $184.000

Más allá del ahorro directo, la motocicleta se presenta como una opción para recuperar calidad de vida, reduciendo hasta en un 50% los tiempos de traslado en ciudades congestionadas. Al ser vehículos más limpios y ágiles, disminuyen el tiempo de motor en ralentí, contribuyendo a una movilidad más fluida y con menores emisiones por trayecto.

Cómo elegir la primera moto

Para quienes están evaluando esta alternativa ante la histórica alza de combustibles, Honda entrega estas recomendaciones claves para una elección responsable:

Cilindrada adecuada: Se sugieren modelos de hasta 350 cc , lo que permite ganar confianza y técnica sin manejar potencias excesivas.

Se sugieren modelos de , lo que permite ganar confianza y técnica sin manejar potencias excesivas. Ergonomía y control: Es vital que el conductor pueda apoyar ambos pies en el suelo al estar detenido, garantizando estabilidad y seguridad.

Es vital que el conductor pueda al estar detenido, garantizando estabilidad y seguridad. Seguridad integrada: Priorizar modelos con tecnología de asistencia, como frenos ABS , control de tracción e iluminación LED.

Priorizar modelos con tecnología de asistencia, como , control de tracción e iluminación LED. Costo de propiedad: Evaluar el rendimiento por litro, el costo de las mantenciones y la disponibilidad de repuestos.

Evaluar el rendimiento por litro, el costo de las mantenciones y la disponibilidad de repuestos. Equipamiento obligatorio: Es esencial contar con casco certificado, guantes y chaqueta técnica desde el primer día.

Desde Honda, ofrecen hoy opciones diseñadas para facilitar el aprendizaje y maximizar el ahorro: