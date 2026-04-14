La leyenda 4×4 vuelve con su esencia, más seguridad y más tecnología

Hay autos que uno reconoce al instante. No importa si los ves en la ciudad, en la playa o subiendo un cerro: el Jimny es uno de esos. Un modelo que muchos han tenido, otros tantos quieren tener, y varios simplemente extrañan. Porque más que un SUV chico, siempre ha sido sinónimo de aventura.

Ahora, el nuevo Suzuki Jimny 3 puertas se actualiza, pero sin traicionar lo que lo hizo famoso. A simple vista sigue siendo el mismo: compacto, cuadrado, casi sin adornos. Pero hay cambios importantes en cuanto a seguridad.

Por primera vez, el Jimny suma asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), como control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión frontal, asistencia de carril y luces altas automáticas. En simple: ahora es un auto mucho más preparado para el día a día, no solo para salir del camino.

A eso se agregan seis airbags de serie, cámara de retroceso, sensores y sistemas como control de descenso y asistencia en pendiente, que siguen siendo clave cuando uno se mete en terrenos más complicados.

Diseño, motor y capacidades off-road

Porque si hay algo que no cambia, es su capacidad off-road. El Jimny sigue siendo de los pocos que mantienen chasis de largueros, tracción 4×4 real (AllGrip Pro) y caja reductora. Es un 4×4 de verdad.

En la práctica, eso se traduce en un auto que puede enfrentar barro, arena o pendientes con soltura, manteniendo un desempeño sólido en condiciones exigentes.

Bajo el capó, conserva el motor 1.5 litros (K15B), con 100 hp y 130 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de cinco velocidades o automática de cuatro, según versión. No busca ser rápido, sino cumplir con eficiencia dentro de su propuesta.

Todas las versiones incorporan el sistema AllGrip Pro con modos 2H, 4H y 4L, además de suspensión de eje rígido adelante y resortes helicoidales atrás. En consumo, homologa 13,6 km/l en versiones manuales y 11,8 km/l en automáticas, según cifras del 3CV.

En el interior, mantiene un diseño simple y funcional, pensado para la conducción fuera de ruta, pero suma conectividad actual: pantalla de 7” o 9” según versión, con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico.

La versión GL incluye aire acondicionado, volante multifunción y pantalla de 7”, mientras que la GLX agrega volante de cuero, climatizador automático y pantalla de 9”.

Beneficio tributario

El New Jimny 3 Puertas está disponible en tres versiones: GL, GLX y GL con winche. Esta última destaca no solo por incrementar sus capacidades todoterreno —al permitir la autorrecuperación en situaciones de barro, arena, nieve o pendientes—, sino que también habilita el acceso al beneficio tributario de crédito fiscal IVA, de acuerdo con la normativa vigente del SII para vehículos tipo jeep destinados a fines comerciales.

Actualmente, es el único SUV en Chile que cumple con todos los requisitos para acogerse a este beneficio, gracias a su configuración con tracción 4×4, caja mecánica con reductora, carrocería tipo jeep de tres puertas, despeje mínimo de 19 cm y equipamiento adicional —como un winche con capacidad de arrastre equivalente al peso bruto vehicular más un 25%, junto con barra de tiro o ganchos delanteros o traseros—.

A esto se suma su estructura de carrocería montada sobre chasis, dos puertas laterales y una trasera, además de su condición de vehículo mixto, apto para pasajeros y carga ocasional, con un máximo de seis asientos.

El winche disponible en esta versión ofrece una capacidad de arrastre de 2.720 kg, una potencia de 1,4 kW y un peso de 27 kg (35 kg con soporte).

“La nueva versión con winche no solo mejora su desempeño off-road, sino que también permite acceder a un beneficio tributario único en su segmento. Creemos que esta propuesta conectará tanto con quienes buscan aventura como con quienes necesitan un vehículo versátil para el día a día o el trabajo”, señaló Christian Renner, gerente de Suzuki Chile.

Comercialización y garantía

“El Jimny no es una moda ni un éxito pasajero, es un ejercicio de consistencia. Cada generación ha mantenido valores como la honestidad, la funcionalidad y la confiabilidad, llevándolos a la práctica en distintos terrenos”, sostiene Magdalena Sibilla, marketing manager de Suzuki Chile.

Desde la marca aseguran que la campaña ‘Leyenda 4×4’ no busca exagerar su historia, sino recordarla. “Hay modelos cuya fuerza está justamente en esa coherencia en el tiempo. La idea de que ‘solo una leyenda es capaz de superar su propio legado’ refleja cómo el Jimny evoluciona sin perder su ADN”, aseguran.

El New Suzuki Jimny 3 Puertas, fabricado en Japón, ya está disponible en Chile a través de la red DercoCenter, en ocho colores, incluyendo opciones bitono.

En términos de precio, parte en $15.990.000 para la versión GL MT, sube a $17.595.100 en la GL MT con winche y llega a $17.990.000 en la versión GLX automática (valores con bono de financiamiento). Además, cuenta con una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero.