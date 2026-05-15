Marca japonesa renueva su catálogo en Chile con la nueva KLE 500 y la deportiva Ninja 300 ABS

Kawasaki Chile presentó en el país dos nuevas motocicletas pensadas para públicos muy distintos, pero con un objetivo común: ofrecer modelos accesibles, versátiles y con tecnología actual. Se trata de la nueva KLE 500, orientada al mundo adventure y uso mixto, y de la renovada Ninja 300 ABS, una deportiva ideal para quienes buscan iniciarse en este segmento.

KLE 500: una trail cómoda, versátil y preparada para la aventura

La nueva Kawasaki KLE 500 marca el regreso de una moto enfocada en quienes buscan comodidad para el día a día, pero también capacidad para escapadas y rutas fuera del asfalto.

Su diseño de inspiración rally, posición de manejo cómoda y peso contenido la convierten en una alternativa atractiva tanto para ciudad como para viajes de fin de semana.

La KLE 500 utiliza un motor bicilíndrico de 451 cc, refrigerado por líquido e inyección electrónica, capaz de entregar 51 caballos de fuerza. Está asociada a una transmisión de seis velocidades y suma frenos ABS desconectables, algo especialmente útil para quienes realizan conducción fuera del pavimento.

Entre sus principales atributos destacan:

Suspensión delantera invertida de 43 mm

Rueda delantera de 21 pulgadas y trasera de 17 pulgadas

Iluminación LED

Parabrisas ajustable

Cubrecárter de aluminio

Pantalla LCD con conectividad para smartphone mediante la app Rideology

Sistema Ergo-Fit para adaptar la ergonomía al piloto

Además, Kawasaki apuesta por ofrecer una trail de marca tradicional a un precio competitivo dentro del segmento. Los valores son $7.690.000 para la KLE 500 ABS y $8.290.000 para la KLE 500 SE.

Según explicó Jaime Contador, el modelo apunta a usuarios que buscan una motocicleta confiable, tecnológica y capaz de adaptarse tanto al uso urbano como a viajes más largos.

Ninja 300 ABS: la puerta de entrada al mundo deportivo

La segunda novedad es la nueva Kawasaki Ninja 300 ABS, una moto deportiva de cilindrada media-baja que busca acercar la experiencia “Ninja” a más usuarios.

Este modelo incorpora un motor bicilíndrico de 296 cc con refrigeración líquida, caja de seis velocidades y embrague asistido y antirrebote, tecnología que ayuda a tener cambios más suaves y seguros.

La Ninja 300 entrega cerca de 39 hp y prioriza una conducción ágil y fácil de controlar, especialmente pensada para quienes buscan una moto deportiva sin saltar inmediatamente a cilindradas más exigentes.

Entre sus características principales destacan:

Frenos ABS en ambos ejes

Peso de 172 kg

Altura de asiento de 785 mm

Estanque de 17 litros para buena autonomía

Postura deportiva, pero relativamente cómoda para uso diario

Kawasaki la presenta como una alternativa equilibrada entre deportividad, facilidad de manejo y costos razonables de mantención. El precio de la nueva Ninja 300 ABS en Chile será de $5.690.000.