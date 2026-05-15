Juez Urrutia esquiva sanción en sumario por viajes al extranjero con licencia siquiátrica

La Corte de Apelaciones de Santiago cerró el sumario contra el juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, con un resultado ajustado: sin sanción, pero con un fuerte reproche interno y un pleno dividido prácticamente en mitades.

El caso se originó por dos viajes al extranjero realizados mientras el magistrado estaba con licencia médica por cuadros de estrés severo. La fiscal judicial Macarena Troncoso acreditó ambos episodios: uno en enero de 2020, cuando Urrutia viajó a Costa Rica, y otro en junio de 2022, cuando se trasladó a Ecuador, específicamente a Tena.

En el primer caso, el juez sostuvo que su desplazamiento estaba vinculado a una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el segundo, explicó que se trataba de un tratamiento en una comunidad de medicina ancestral. Para la fiscal, sin embargo, en ambos eventos hubo incumplimiento del reposo médico y uso impropio de la licencia, proponiendo incluso una suspensión de dos meses con medio sueldo por el episodio de Ecuador.

Troncoso acusó además infracción al Código Orgánico de Tribunales y al principio de probidad, al estimar que el magistrado utilizó una licencia para fines distintos a la recuperación de salud, manteniendo remuneraciones completas mientras realizaba viajes al extranjero.

Urrutia alegó prescripción, argumentando que el sumario se inició fuera de plazo legal.

El pleno de la Corte resolvió primero sobre el viaje a Costa Rica: 15 de 27 ministros optaron por el sobreseimiento. Pero el caso de Ecuador fue el punto de quiebre.

Ahí, pese a un duro reproche en la sentencia —que calificó la conducta como incompatible con la prudencia, mesura y estándar esperado de un juez—, la votación terminó 14 contra 13 a favor de no sancionar, al acoger la prescripción.

Según consigna La Tercera, la mayoría estimó que había vencido el plazo para ejercer la acción disciplinaria. La minoría, en cambio, buscaba sanción e incluso la remisión de antecedentes al Ministerio Público, al considerar posible uso indebido de subsidio.

El resultado deja a Urrutia sin castigo formal, pero con un fallo dividido, crítico en sus fundamentos y decidido por un margen mínimo.