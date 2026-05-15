Senadora Núñez le pide “más prudencia” a Kast tras dichos sobre obras y hallazgos arqueológicos

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), tomó distancia este viernes de las declaraciones del Presidente José Antonio Kast respecto a las paralizaciones de obras por razones ambientales y hallazgos arqueológicos, y llamó al Mandatario a actuar con “más prudencia” en un debate que calificó como especialmente delicado.

Las palabras de la senadora surgieron luego de que Kast criticara públicamente los retrasos que enfrentan diversos proyectos de inversión e infraestructura debido a exigencias medioambientales, protección de fauna y descubrimientos patrimoniales.

Durante una actividad sobre crecimiento económico y permisos sectoriales, el Presidente ironizó con distintos casos, incluyendo una colonia de chinchillas, corredores ecológicos para arañas y hallazgos arqueológicos vinculados a puntas de flecha y restos de cántaros. En uno de los pasajes más comentados, Kast afirmó que habría sido más barato construir un “resort para las chinchillas” para destrabar una línea de transmisión eléctrica en el norte del país.

Consultada en radio Infinita, Núñez evitó confrontar directamente al Mandatario, aunque marcó diferencias respecto al tono utilizado por el Ejecutivo. “Yo creo que aquí uno perfectamente puede avanzar de la mano con el crecimiento, con la construcción, con el desarrollo y con el respeto al medio ambiente”, sostuvo.

La senadora además vinculó el debate ambiental con la protección de la salud de las personas y el patrimonio histórico. “Yo hablo como senadora de Antofagasta: de la salud de las personas y obviamente también, por qué no decirlo, de nuestro pasado”, afirmó.

Núñez reconoció que existen casos donde los procedimientos generan cuestionamientos razonables por la lentitud de las evaluaciones o el tipo de hallazgos detectados. “Cuando uno ve que hay una cuestión detenida porque se encontró un botón y nos demoramos meses y meses en saber si es un botón de la Guerra del Pacífico o no, evidente que ahí uno al menos se lo cuestiona”, señaló.

Sin embargo, la presidenta del Senado advirtió que existen situaciones donde las paralizaciones sí resultan justificadas. “Si uno se encuentra con osamentas, obviamente que la situación tiene que detenerse para ver quiénes son, de dónde provienen y un largo etcétera”, sostuvo.

En esa línea, la senadora hizo un llamado a manejar el debate con mayor cautela política e institucional. “Creo que en estos temas tan delicados, más prudencia, más equilibrio, más templanza y, por supuesto, más responsabilidad también de los organismos del Estado”, afirmó.

Las declaraciones de Núñez se producen en medio de la ofensiva del Gobierno para acelerar proyectos de inversión y flexibilizar procedimientos asociados a permisos sectoriales y evaluación ambiental, uno de los ejes centrales de la agenda económica impulsada por La Moneda. Durante las últimas semanas, el Ejecutivo ha insistido en que existe un exceso de burocracia y judicialización que estaría retrasando obras estratégicas vinculadas a energía, infraestructura y crecimiento económico.