Nueva generación de SUV electrificados busca reducir consumo y ampliar autonomía

El aumento sostenido de los precios de los combustibles y la búsqueda de opciones más eficientes han impulsado la llegada de nuevas tecnologías al mercado automotor chileno. En ese contexto, Omoda | Jaecoo presentó una nueva generación de SUV electrificados que se incorporará progresivamente a su oferta local durante este año.

La compañía dio a conocer oficialmente los modelos Omoda C5 SHS-H, Jaecoo 8 SHS-P y Omoda C7 SHS-P, vehículos que forman parte de su estrategia para expandir la presencia de tecnologías híbridas e híbridas enchufables en Chile.

La presentación se realizó en un evento donde la tecnología tuvo un papel protagónico, incluyendo la participación de la androide Mornine como anfitriona de la jornada.

“Nuestra apuesta es llevar la electrificación a la realidad cotidiana de los conductores chilenos y masificar las nuevas energías con SUV que reduzcan el consumo de combustible sin sacrificar autonomía, tecnología, desempeño ni facilidad de uso, en un contexto de combustibles históricamente altos”, explicó Nicolás Pietrantoni, gerente general de Omoda | Jaecoo en Chile.

La apuesta por la tecnología SHS

El eje de la estrategia de la marca es el denominado Super Hybrid System (SHS), una plataforma desarrollada por el Grupo Chery que combina motores a combustión de alta eficiencia, propulsores eléctricos, baterías específicas para uso híbrido y transmisiones dedicadas.

El sistema permite alternar entre distintos modos de funcionamiento según las condiciones de conducción, incluyendo operación eléctrica, híbrida en serie, híbrida en paralelo y recuperación inteligente de energía.

Según la compañía, esta arquitectura permite reducir el consumo de combustible en más de un 40% respecto de un SUV convencional a gasolina y alcanzar autonomías que pueden superar los 1.200 kilómetros.

La propuesta apunta a resolver una de las principales preocupaciones de los usuarios que evalúan dar el salto hacia tecnologías electrificadas: la autonomía para viajes largos y la dependencia de infraestructura de carga.

Omoda C5 SHS-H: el híbrido para quienes no quieren cambiar sus hábitos

El primer integrante de esta nueva ofensiva es el OMODA C5 SHS-H, un SUV híbrido autorrecargable que no requiere conexión a la red eléctrica.

El modelo combina un motor bencinero turbo de 1,5 litros con un motor eléctrico, alcanzando una potencia conjunta de 224 HP.

De acuerdo con la información entregada por la marca, el vehículo ofrece una autonomía cercana a los 1.000 kilómetros en uso mixto y un sistema de gestión energética capaz de seleccionar automáticamente el modo de funcionamiento más eficiente.

En materia tecnológica incorpora doble pantalla de 12,3 pulgadas, conectividad inalámbrica para teléfonos inteligentes, cargador inalámbrico y diversos sistemas de asistencia a la conducción.

Omoda C7 SHS-P: la apuesta enchufable para trayectos urbanos

El segundo modelo anunciado corresponde al Omoda C7 SHS-P, un SUV híbrido enchufable que llegará al mercado chileno durante 2026.

Su propuesta se orienta a conductores que buscan realizar gran parte de sus desplazamientos diarios utilizando energía eléctrica, pero manteniendo la posibilidad de recorrer largas distancias gracias al apoyo del motor a combustión.

El vehículo cuenta con una batería de 18,4 kWh y una autonomía eléctrica de hasta 90 kilómetros, mientras que su autonomía total supera los 1.200 kilómetros según cifras de fábrica.

Entre sus principales características destacan una pantalla central de 15,6 pulgadas, procesador Qualcomm Snapdragon, sistema de visualización Head-Up Display y un paquete de 19 asistencias avanzadas a la conducción.

Jaecoo 8 SHS-P: espacio, potencia y siete plazas

En la parte alta de la gama se ubicará el Jaecoo 8 SHS-P, un SUV híbrido enchufable de gran tamaño que estará disponible con capacidad para siete ocupantes.

El modelo combina un motor turbo con tres motores eléctricos, tracción integral AWD y una batería desarrollada por CATL.

La potencia total alcanza los 428 caballos de fuerza y permite acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 5,8 segundos.

Además de ofrecer hasta 134 kilómetros de autonomía eléctrica, incorpora carga rápida, función V2L para alimentar dispositivos externos y una capacidad de carga que puede superar los 2.000 litros con los asientos abatidos.

Pruebas en condiciones reales y expansión regional

La llegada de estos modelos se apoya en pruebas realizadas tanto en Chile como en otros mercados.

La marca destacó los resultados obtenidos durante la denominada Maratón Mundial del Jaecoo 7 SHS, donde periodistas especializados recorrieron la ruta entre Santiago y Chiloé ida y vuelta utilizando un solo estanque de combustible y una carga de batería.

Según la compañía, algunas pruebas registraron autonomías de hasta 1.247 kilómetros en condiciones reales de conducción.

Chile también fue sede del primer Latam Super Hybrid Challenge de Omoda | Jaecoo una competencia que reunió a comunicadores de once países de Sudamérica y el Caribe para evaluar el rendimiento de la tecnología híbrida en escenarios reales.

Seguridad y respaldo como parte de la estrategia

La expansión de la gama electrificada también está acompañada por una estrategia enfocada en seguridad y postventa.

La compañía informó que algunos de sus modelos han obtenido las máximas calificaciones en programas internacionales de evaluación de seguridad como Euro NCAP, ANCAP y ASEAN NCAP.

En paralelo, ofrece garantías de hasta siete años o 200 mil kilómetros para vehículos híbridos y ocho años o 160 mil kilómetros para las baterías de modelos eléctricos e híbridos enchufables.

Actualmente, la marca asegura haber superado las 10 mil unidades comercializadas en Chile desde 2024 y proyecta seguir ampliando su presencia dentro del segmento SUV.

Con la incorporación de estos nuevos modelos, Omoda | Jaecoo busca fortalecer su posición en un mercado donde la electrificación comienza a consolidarse como una alternativa cada vez más relevante frente a los vehículos tradicionales de combustión.