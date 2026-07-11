Test Drive Leapmotor B10: un SUV eléctrico moderno y con buena relación precio-equipamiento

Hasta hace poco, hablar de un SUV eléctrico con más de 200 caballos de fuerza, cinco estrellas Euro NCAP en seguridad, un completo paquete de asistencias a la conducción y un ecosistema digital comparable al de un smartphone significaba entrar a un segmento de precios bastante superior. El Leapmotor B10 desafia esa lógica.

La marca china del grupo Stellantis continúa expandiendo su presencia en Chile con un SUV del segmento C que apuesta por una conducción cómoda, silenciosa y altamente conectada. No busca conquistar al conductor más deportivo, sino a quienes quieren dar el salto a la electromovilidad sin renunciar al confort, la tecnología ni al espacio para la familia.

Primera impresión: moderno y sencillo a la vez

A simple vista, el B10 transmite una imagen limpia y contemporánea. No necesita líneas agresivas ni una estética futurista para llamar la atención. Su diseño es equilibrado, con una silueta moderna que encaja bien tanto en un entorno urbano como en una salida de fin de semana.

Sus 4,51 metros de largo le permiten ofrecer una presencia robusta sin convertirse en un vehículo difícil de maniobrar. La iluminación Full LED, las llantas de 18 pulgadas y el amplio techo panorámico Sky View de 1,83 m² terminan de darle una apariencia que se siente más cercana a un SUV de un segmento superior.

Otro aspecto interesante es su habitáculo pensado para convivir con la tecnología, pero con la ausencia casi total de botones físicos. Todo gira en torno a la pantalla táctil de 14,6 pulgadas, que responde con rapidez gracias al procesador Snapdragon 8155. Navegar por sus menús resulta intuitivo y fluido, con una lógica muy similar a la de un teléfono inteligente.

En pocos minutos queda claro que el B10 fue concebido como un vehículo conectado. Integra Apple CarPlay y Android Auto, comandos de voz, conectividad 4G, actualizaciones remotas (OTA), una llave digital desde el smartphone y una tarjeta NFC que permite abrir y encender el vehículo sin necesidad de utilizar una llave convencional.

La sensación de amplitud también sorprende. La eliminación de la clásica palanca de cambios —reemplazada por un selector ubicado detrás del volante— libera un amplio espacio entre conductor y acompañante donde se ubican el cargador inalámbrico, portavasos y generosos compartimentos portaobjetos. Es un detalle simple, pero que hace la diferencia en el uso diario.

Los materiales entregan una buena percepción de calidad y el gran techo panorámico potencia aún más la luminosidad del habitáculo. Atrás, el espacio resulta cómodo para pasajeros adultos, mientras que el maletero ofrece 431 litros, ampliables hasta 1.704 litros al abatir los asientos traseros, convirtiéndolo en un aliado para viajes familiares o escapadas de fin de semana.

Al volante: fácil manejo

El B10 no intenta impresionar con aceleraciones violentas, aunque responde perfectamente en cuanto a velocidad. Su motor eléctrico de 218 hp y 240 Nm entrega potencia de manera progresiva y muy controlada. La aceleración de 0 a 100 km/h en ocho segundos permite incorporarse con seguridad a una autopista o realizar adelantamientos sin esfuerzo, pero siempre con una respuesta suave y fácil de modular.

Esa personalidad también aparece en la dirección. Es ligera, muy cómoda para maniobrar en ciudad y estacionar.Eso sí, como ocurre en varios modelos de última generación, algunos asistentes pueden resultar demasiado insistentes. Especialmente el monitoreo de atención del conductor y el mantenimiento de carril, que emiten advertencias frecuentes. aunque estas funciones puede personalizarse desde el sistema multimedia.

La suspensión, con esquema McPherson adelante y multibrazo atrás, absorbe con solvencia las irregularidades del pavimento. Lomos de toro o calles deterioradas se filtran con suavidad, reforzando una sensación de marcha muy confortable.

En carretera es donde mejor se aprecia otro de sus atributos: el silencio. La ausencia de vibraciones propias de un motor eléctrico, sumada a una buena insonorización, hace que viajar resulte especialmente agradable. Es uno de esos vehículos que transmiten más refinamiento del que su precio hace imaginar.

Ojo con un pequeño detalle ergonómico. El volante, de aro bastante grueso, puede llegar a ocultar parcialmente algunos comandos e incluso parte del tablero dependiendo de la posición de manejo. No afecta la experiencia general, pero sí es un aspecto que podría mejorarse.

El Leapmotor B10 incorpora uno de los paquetes de seguridad más completos de su categoría. Cuenta con siete airbags, cámara de 360 grados, estructura fabricada con acero de alta resistencia y doce sistemas avanzados de asistencia a la conducción, entre ellos frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, mantenimiento y centrado de carril, detección de punto ciego, alerta de tráfico cruzado y monitoreo de fatiga del conductor, equipamiento que le permitió obtener cinco estrellas en las pruebas Euro NCAP.

La batería LFP de 56,2 kWh entrega hasta 360 kilómetros de autonomía bajo el ciclo WLTP, una cifra suficiente para la mayoría de los desplazamientos urbanos e interurbanos.

Otro punto fuerte es la velocidad de carga. Admite hasta 140 kW en corriente continua, permitiendo recuperar del 30 al 80% de la batería en apenas 16 minutos utilizando un cargador compatible, una de las mejores cifras dentro de su segmento.

Leap+ Connect: el auto siempre al alcance del celular

La experiencia tecnológica continúa incluso después de apagar el vehículo. A través de la aplicación Leap+ Connect es posible abrir y cerrar las puertas, revisar el estado de la batería, controlar el proceso de carga o programar la climatización antes de salir de casa. En invierno significa subir a un habitáculo calefaccionado; en verano, encontrar el interior ya refrigerado.

La aplicación también convierte el smartphone en una llave digital y se complementa con las actualizaciones remotas del vehículo, permitiendo incorporar mejoras de software sin necesidad de visitar un concesionario.

Veredicto

El Leapmotor B10 no pretende ser el SUV eléctrico más deportivo del mercado. Tampoco necesita serlo. Su mayor virtud está en ofrecer una experiencia de conducción cómoda, silenciosa y sencilla, acompañada de un nivel tecnológico que hasta hace poco era patrimonio de modelos considerablemente más caros.

Con un precio de lanzamiento de $19.990.000, incluyendo bono de financiamiento, cuesta encontrar hoy otro SUV eléctrico que reúna tanto equipamiento, conectividad, seguridad y confort por ese valor.