El mercado de los autos eléctricos en Chile sigue sumando alternativas para quienes buscan cambiar el motor a combustión por una opción más eficiente, pero sin sacrificar diseño, comodidad ni tecnología. En ese escenario llega el nuevo GWM ORA 5, el segundo modelo 100% eléctrico de la marca en el país y una de sus apuestas para ampliar su oferta de nuevas energías.

Más que apuntar a los usuarios que buscan únicamente prestaciones técnicas, el ORA 5 apuesta por una combinación que resulta cada vez más atractiva para el comprador urbano: un diseño llamativo, un interior tecnológico y confortable, buena autonomía y un completo paquete de seguridad.

El nuevo SUV eléctrico ya está disponible en Chile con un precio de lanzamiento de $22.990.000, incluyendo bonos.

Un SUV eléctrico que apuesta por el diseño

Uno de los principales argumentos del GWM ORA 5 es su apariencia. La marca lo define como un modelo de inspiración retrofuturista, con referencias a diseños europeos clásicos, pero llevadas a un lenguaje contemporáneo.

Los faros delanteros con forma de gota, las superficies limpias y las llantas bitono de 18 pulgadas le entregan una personalidad diferente dentro de una oferta de SUV eléctricos que cada vez es más amplia.

También incorpora techo panorámico y una gama de seis colores exteriores: blanco marfil, gris metalizado, gris mate, verde oscuro, azul turquesa y rosa magenta.

Con 4,47 metros de largo y una distancia entre ejes de 2,72 metros, el ORA 5 busca combinar las dimensiones de un SUV para el uso cotidiano con un espacio interior pensado tanto para desplazamientos urbanos como para viajes.

Tecnología pensada para el uso diario

El interior sigue la misma lógica: tecnología, pero orientada a hacer más sencilla la experiencia de conducción.

El elemento central es una pantalla multimedia de 14,6 pulgadas, que permite utilizar Apple CarPlay y Android Auto de manera inalámbrica. A ella se suma un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas.

También cuenta con cargador inalámbrico para teléfonos, comandos por voz y climatizador.

Pero el equipamiento va más allá de las pantallas. Los asientos delanteros tienen regulación eléctrica, calefacción y ventilación, mientras que el volante está calefaccionado y revestido en ecocuero.

Para quienes utilizan el automóvil diariamente, hay otros detalles que pueden marcar diferencia: iluminación ambiental, diferentes modos de conducción y un maletero de 362 litros.

Gran autonomía y aceleración

Uno de los aspectos que más interesa al momento de elegir un auto eléctrico es, naturalmente, cuánto puede recorrer antes de necesitar una nueva carga.

El GWM ORA 5 incorpora una batería de 58,3 kWh y anuncia una autonomía de hasta 435 kilómetros bajo el ciclo WLTP.

Su motor eléctrico desarrolla 201 hp y 260 Nm de torque, permitiendo acelerar de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos.

Para el usuario que no está familiarizado con los términos técnicos, lo importante es que el modelo combina una autonomía pensada para el uso cotidiano con prestaciones suficientes para moverse con soltura tanto en ciudad como en carretera.

Además, dispone de carga rápida en corriente continua de hasta 80 kW, carga en corriente alterna de 7 kW y conexión CCS Tipo 2.

Otro elemento interesante es la función V2L (Vehicle to Load), que permite utilizar la energía almacenada en la batería para alimentar determinados dispositivos eléctricos externos.

Un eléctrico pensado también para los viajes

Aunque los vehículos eléctricos tienen una fuerte presencia en la movilidad urbana, el ORA 5 busca ampliar esa experiencia.

La autonomía anunciada de 435 km bajo WLTP, junto con sus dimensiones y equipamiento de confort, permiten plantearlo como una alternativa no sólo para los desplazamientos diarios, sino también para viajes.

El conductor puede escoger entre distintos niveles de recuperación de energía —bajo, normal y fuerte—, mientras que el vehículo incorpora frenos de disco en las cuatro ruedas y suspensión independiente.

En otras palabras, la propuesta apunta a que pasar a la electromovilidad no implique renunciar a la experiencia de tener un SUV convencional.

Seguridad: tecnología que también ayuda a conducir

La seguridad es otro de los puntos fuertes de la propuesta. El GWM ORA 5 incorpora seis airbags, cámara de visión 360° en alta definición, sensores de estacionamiento traseros, monitor de presión de neumáticos y asistentes para partida en pendiente y descenso.

A esto se suma un conjunto de sistemas de asistencia a la conducción, conocidos como ADAS.

Entre ellos se encuentran el frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo inteligente, asistente de mantenimiento de carril, monitor de punto ciego y reconocimiento de señales de tránsito.

También incorpora alertas de tráfico cruzado delantero y trasero.

Para un conductor que no necesariamente busca un automóvil deportivo o de altas prestaciones, estos sistemas tienen un objetivo bastante concreto: hacer más cómoda y segura la conducción cotidiana, especialmente en situaciones como estacionamientos, tacos o desplazamientos por carretera.

¿Cuánto cuesta el GWM ORA 5 en Chile?

El nuevo GWM ORA 5 llega al mercado chileno con un precio de lanzamiento de $22.990.000, incluyendo bonos.

La garantía anunciada es de 6 años o 150.000 kilómetros para el vehículo, mientras que la batería de alto voltaje cuenta con una garantía de 8 años o 150.000 kilómetros, lo que ocurra primero en ambos casos.

Con este lanzamiento, GWM busca ampliar su presencia en el mercado chileno de vehículos de nuevas energías y ofrecer una alternativa eléctrica que pone el acento no sólo en la autonomía, sino también en algo que está ganando importancia entre los compradores: que el auto sea agradable de mirar, cómodo para usar todos los días y esté equipado con tecnología que realmente aporte a la experiencia de conducción.