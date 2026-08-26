Citybest X: “Queremos desarrollar fotolineras en regiones para impulsar el turismo sustentable”

Citybest X, operador de infraestructura de recarga para vehículos eléctricos, anunció la puesta en marcha de un proyecto que contempla la construcción de tres fotolineras para electromovilidad. Se trata de espacios innovadores que estarán ubicados en rutas cercanas a los principales valles vitivinícolas y otros destinos turísticos de alto interés, combinando estaciones de recarga ultrarrápida con servicios orientados a enriquecer la experiencia de los viajeros durante sus paradas.

La primera de estas instalaciones estará ubicada en la Ruta 5 Sur, en el acceso a los valles de Colchagua y Cachapoal, y se proyecta que entre en operación durante el primer semestre de 2027.

Este nuevo concepto de fotolinera express busca convertirse en un referente de sostenibilidad y eficiencia energética. Cada estación contará con tres cargadores dobles de 120 kW, permitiendo la carga simultánea de hasta seis vehículos eléctricos y reduciendo los tiempos de espera a menos de 40 minutos para una carga completa.

“Estamos muy entusiasmados con el desarrollo de este nuevo formato de infraestructura de carga pública, que unirá tecnología, innovación y sostenibilidad, y que representa un adelanto de las estaciones de recarga del futuro. Queremos crear espacios que vayan más allá de la funcionalidad, ofreciendo una experiencia vinculada al turismo sustentable para quienes optan por la electromovilidad. Nuestro propósito es acelerar la transición hacia una nueva era energética, promoviendo además la generación de energía solar, que siempre ha sido parte de nuestro ADN. Estas nuevas estaciones contribuirán a diversificar nuestro portafolio y a producir energía limpia y competitiva para abastecer nuestra red de puntos de recarga”, señaló Gonzalo Casanga, CCO de Citybest X.

Fotolineras con diseño sustentable y construcción en madera

Las futuras fotolineras de Citybest X destacarán por su diseño modular y su enfoque integral hacia la transición energética, incorporando generación de energía solar, infraestructura de recarga para vehículos eléctricos y soluciones de autoconsumo energético.

Además, el proyecto contempla el uso de madera en su arquitectura, tanto como símbolo de sostenibilidad como elemento diferenciador en términos estéticos, aportando una imagen cálida y cercana al entorno natural donde estarán emplazadas.

Con esta iniciativa, Citybest X busca reforzar su compromiso con la descarbonización y alinearse con los objetivos de transición energética que impulsa Chile, contribuyendo al desarrollo de una red de infraestructura que combine movilidad eléctrica, energías renovables y promoción del turismo regional.