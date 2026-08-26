Megaincendio emitió más de una tonelada de CO por segundo

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¡Hola, Biobío! Después de la miniprimavera que disfrutamos la semana pasada, volvió la lluvia a recordarnos que aún es invierno y que este es el sur del mundo. Se espera que caigan hasta 200 milímetros de agua durante esta semana. Por eso nos mantenemos en alerta preventiva. De hecho, hoy y mañana podrían registrarse tormentas eléctricas, vientos de 60 kilómetros por hora y hay altas posibilidades de remociones en masa en la cordillera de la Costa, precordillera y la cordillera de los Andes.

Y es que en la región estamos sufriendo un año intenso en cuanto a eventos extremos. Además de las inundaciones de este invierno, son recientes las cicatrices que dejaron los incendios del verano. Justamente ponemos foco sobre un estudio, adelantado a Aquí Biobío, que explica algunas de las consecuencias ambientales de ese megaincendio.

La investigación realizada por el Centro de Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad de Concepción, en conjunto con el Centro de Astrofísica de la Universidad de Harvard, sostiene que la pluma del humo del incendio del 18 de enero, alcanzó un largo de dos mil kilómetros y emitió más de una tonelada de monóxido de carbono por segundo.

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Seiscientos adultos mayores de Hualqui fueron los primeros pasajeros de la región en recibir la esperada tarjeta de pago electrónico para el transporte público. La Seremi de Transportes aseguró que la marcha blanca será a fin de año y que desde el primer trimestre de 2027 el pago será completamente electrónico.

La Seremi de Transportes aseguró que la marcha blanca será a fin de año y que El Liceo Enrique Molina Garmendia está realizando un interesante trabajo de rescate y preservación patrimonial. Notas de alumnos históricos como el Presidente Juan Antonio Ríos; el fundador del MIR, Miguel Enríquez, o el creador de Condorito, Pepo; revistas estudiantiles en que participaron figuras como el poeta Gonzalo Rojas, y objetos antiguos, como una Biblia de 1742, están en la colección.

y objetos antiguos, como una Biblia de 1742, están en la colección. En medio del boomde la producción de vino con sello local, entrevistamos a Manuel Moraga, de la viña “Cacique Maravilla”. Sus vinos se exportan actualmente a 12 países, entre ellos Corea del Sur y Japón.

Sus vinos se exportan actualmente a 12 países, entre ellos Corea del Sur y Japón. Los problemas con las obras públicas están generando tensiones y convirtiéndose en otro de los flancos débiles de la actual administración.El ministro De Grange confirmó que habrá retraso en los corredores de las rutas 150 y 160, aún no está claro cómo se retomarán las veredas abandonadas por Tapusa y la Plaza Perú provoca más roces entre el alcalde Muñoz y el diputado Ortiz.

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Pluma del humo de megaincendio alcanzó dos mil kilómetros de largo y emitió una tonelada de CO por segundo

Durante los incendios de enero de 2026 en la Región del Biobío, que quemaron cerca de 45 mil hectáreas y destruyeron villas enteras de Penco, Lirquén y Punta de Parra, un equipo del Centro de Astrofísica de la Universidad de Harvard y del Centro de Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad de Concepción (CDIA) usó datos satelitales para medir cuánto monóxido de carbono se liberó a la atmósfera.

“Es la primera vez que se hace este tipo de estimación desde el espacio para incendios de plantaciones forestales chilenas dominadas por pino radiata y eucalipto”, explica Manuel Pérez-Carrasco, investigador del Centro de Astrofísica e ingeniero del CDIA. Pérez Carrasco realizó este análisis junto a Qindan Zhu, del Centro de Astrofísica de Harvard, quien fue el investigador principal.

El equipo se concentró en medir las emisiones del 18 de enero, el día de mayor intensidad del megaincendio. Una simulación de transporte atmosférico mostró que el humo viajó más de dos mil kilómetros, formando una pluma desde Penco hacia el norte durante cuatro días, la cual primero bordeó la costa chilena y luego se internó sobre el Pacífico subtropical. Esta es la misma ruta que siguió el humo de los megaincendios de 2017.

la cual primero bordeó la costa chilena y luego se internó sobre el Pacífico subtropical. Esta es la misma ruta que siguió el humo de los megaincendios de 2017. Además, en el momento en que pasó el satélite, el incendio emitió más de una tonelada de monóxido de carbono por segundo y unos 7,5 kilos por segundo de óxidos de nitrógeno. Ambos gases afectan gravemente la calidad del aire y la salud respiratoria.

Algo que llamó la atención de los científicos del CDIA y del Centro de Astrofísica de Harvard es que al comparar los resultados con el inventario global de emisiones de incendios que usa el programa europeo Copernicus, aparecieron diferencias importantes en cuanto a las cifras de los gases emitidos.

El monóxido de carbono medido desde el satélite fue casi cuatro veces mayor que lo que estima el inventario, mientras que los óxidos de nitrógeno resultaron cerca de la mitad. “Esto sugiere que las bases de datos internacionales, construidas principalmente a partir de bosques de otras regiones del mundo, no representan bien el comportamiento de las plantaciones chilenas”, comenta Pérez-Carrasco.

El investigador recalca la necesidad de avanzar en el estudio de las consecuencias de este tipo de desastres. “Tenemos más satélites que nunca orbitando la atmósfera, así que el problema no es la disponibilidad de información, sino la capacidad para analizarla”.

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Adultos mayores de Hualqui fueron los primeros en recibir la “BIP penquista”

Seiscientos adultos mayores de la comuna de Hualqui fueron los primeros de la región en recibir las tarjetas de pago electrónico para el transporte público del Gran Concepción. Estos beneficiarios además pudieron probar las tarjetas en un tótem validador.

Según lo informado por la Seremi de Transportes a Aquí Biobío, entre agosto y octubre se entregarán 21 mil tarjetas gratuitas a adultos mayores de las nueve comunas del Gran Concepción. En tanto, para el resto de la ciudadanía la tarjeta sin saldo tendrá un valor de $1.550.

La marcha blanca del sistema de pago electrónico está prevista para el último trimestre de 2026. A contar del primer trimestre de 2027 el pago será exclusivamente mediante medios electrónicos. La implementación está a cargo del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, junto al operador de recaudo BusMatick (BusPay Concepción), los operadores de transporte y las municipalidades de las nueve comunas involucradas.

Cabe recordar que el sistema contempla tarjetas personalizadas para adultos mayores y estudiantes, para que así puedan acceder a sus tarifas preferenciales. Además se implementarán pagos con tarjetas bancarias y dispositivos con tecnología NFC.

La tarjeta se podrá utilizar en el transporte urbano del Gran Concepción y los servicios rurales de Tomé y Santa Juana. Se habilitarán inicialmente cuatro Centros de Atención a Usuarios en Concepción, Talcahuano, San Pedro de la Paz y Tomé, además de al menos 494 puntos de recarga.

Según el seremi de Transportes, Henry Campos, “el objetivo es modernizar el transporte público, mejorar la seguridad a bordo al eliminar el efectivo, facilitar las formas de pago y contar con información sobre pasajeros, viajes y lugares de mayor demanda, lo que permitirá mejorar la toma de decisiones y la planificación del sistema”.

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Las notas de un presidente, de poetas y de revolucionarios: Liceo Enrique Molina proyecta museo para mostrar su patrimonio

Es el tercer liceo más antiguo de Chile (1823) y por sus salas pasaron algunos de los hombres que marcaron la historia del país. Por ello el Enrique Molina Garmendia está realizando una intensa labor de preservación patrimonial, a través de un taller en el que participan 15 estudiantes y que es dirigido por la profesora de Lenguaje, Claudia Muñoz. Uno de los anhelos de este taller es fundar un museo abierto a la comunidad, en el que los propios estudiantes puedan mostrar los valiosos objetos.

La docente explica que “tenemos una colección de correspondencias enviadas y recibidas desde 1850 más o menos hasta el 2000. Es una colección que nos permite conocer gran parte de la historia del liceo”. En esa correspondencia está, por ejemplo, la misiva que solicita la construcción del teatro, inaugurado en 1935, uno de los íconos arquitectónicos del Gran Concepción.

El proyecto es que el museo se traslade a un espacio más amplio, en el edificio de los exinternados. “La idea es que funcione como todo un centro cultural. Nuestros estudiantes podrían ser voluntarios del museo que permitan abrir el espacio más frecuentemente a la comunidad. En el último Día del Patrimonio recibimos cuatro mil visitas, lo que demuestra el interés”, sostiene Muñoz.

Algunos de los estudiantes que pasaron por las aulas del Liceo son el Presidente Juan Antonio Ríos; el exrector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi; los fundadores del MIR, Miguel Enríquez y Luciano Cruz; y René Rodolfo Ríos Boettiger, conocido como Pepo y creador de Condorito. “Tenemos, por ejemplo, los libros con las notas de los fundadores del MIR, a quienes les iba muy bien académicamente, y las de Pepo, que no tenía tan buenas pero le iba muy bien en dibujo”, dice Muñoz.

Entre los otros objetos de la colección, que actualmente se encuentra en el salón Palmira Orrego del tercer piso del establecimiento, están el antiguo reloj gigante, material deportivo de principios del siglo XX (como discos de madera y balas), libros, revistas realizadas por estudiantes como el expoeta Gonzalo Rojas,material pedagógico científico que data del siglo XIX (por ejemplo, una réplica del aparato circulatorio humano) y una Biblia del año 1742.

Agustín Arratia, alumno de cuarto medio e integrante del taller, comentó: “No todos los liceos tienen esta historia, por eso quise inscribirme en el taller. Era una oportunidad única”. Arratia es uno de los 376 alumnos con que cuenta el liceo en la actualidad.

Un mensaje de Inacap

Futuro INACAP 2026 acercó a casi 500 estudiantes de enseñanza media a la educación superior técnico profesional

Cerca de 500 estudiantes de enseñanza media de distintos establecimientos del Biobío llegaron hasta INACAP Sede San Pedro de la Paz para ser parte de una nueva versión de Futuro INACAP 2026, jornada que les permitió conocer la institución, su infraestructura y las alternativas académicas que ofrece.

“Abrir nuestras puertas a estudiantes de enseñanza media técnico-profesional es una instancia valiosa, que no sólo nos permite mostrarles una alternativa educativa para su formación en la educación superior, sino que también dar cuenta cómo formamos a profesionales que transformarán el mundo”, señaló el Vicerrector de INACAP Sedes San Pedro de la Paz y Concepción-Talcahuano, Henry Monks.

Durante la actividad, los estudiantes pudieron explorar distintas disciplinas a través de talleres prácticos de las distintas Áreas Académicas de la sede, de acuerdo con sus intereses. Entre las experiencias destacaron los talleres de Educación Financiera y Emprendimiento; Conoce tus signos vitales, Energía Renovable, entre otros.

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“Cacique Maravilla”: el vino de Yumbel que se exporta a 12 países

La región está en pleno boom de la producción de vinos. Mostos que se destacan por su identidad local y una tradición que se remonta a épocas coloniales. “Cacique Maravilla”, ubicada en Rere, comuna de Yumbel, es una de las viñas estrella. Ahí Manuel Moraga, su dueño, destaca –sin disimular su orgullo– que prácticamente toda su producción –80 mil litros al año– se exporta.

“Brasil fue el primer país al que empezamos a exportar. Hoy nuestro mercado principal es Estados Unidos, pero también llegamos a Japón, Corea del Sur, Rusia, España e Italia. Nuestro vino naranja es catalogado por nuestro importador italiano como uno de los mejores de su catálogo. En un mercado como ese, es algo muy potente para nosotros”, dice Moraga.

El agricultor explica que se trata de un vino natural que no usa pesticidas ni aditivos, fabricado con uvas provenientes de viñedos que datan del siglo XVIII. De hecho, logró trazar la historia de este fundo, que se remomnta a 1776, cuando fue entregado a Francisco Gutiérrez Gutiérrez, apodado en la zona como el “Cacique Maravilla”.

“De ahí tomé el nombre para la marca. Nuestras parras son de las más antiguas de la zona y se caracterizan por ser sumamente resistentes a las condiciones climáticas y enfermedades, debido a su largo proceso de aclimatación. Tenemos uva país, moscatel de Alejandría y malbec, que acá se conoce como burdeos”, explica. De hecho, Moraga sostiene que ha logrado resistir los problemas que está generando el cambio climático. A esto se suma su lejanía de áreas de plantaciones forestales, lo que le ha permitido no ser afectado por incendios.

Actualmente “Cacique Maravilla” es parte de un proyecto de Corfo llamado “Programa Territorial Integrado Enoturismo Valle del Biobío”, que involucra a productores de vinos de las comunas de Florida, Tomé, Hualqui, Santa Juana, Concepción, San Pedro de la Paz, Antuco, Yumbel, Nacimiento, Laja, San Rosendo, Negrete, Hualpén y Los Ángeles.

Ximena Rifo, subdirectora regional de CORFO explica sobre esto que “el programa busca implementar un modelo de gestión territorial que integre a viñas, operadores turísticos, alojamientos, restaurantes, servicios de transporte, emprendedores y organismos públicos y privados”.

Moraga, quien tiene una cabaña en su viña donde aloja principalmente a extranjeros, agrega que “un turista que viene de Japón no va a venir a verme solo a mí. Es clave mostrarles más atractivos locales e invitar a otras viñas de la zona a participar para compartir y potenciar la experiencia turística. Nosotros no ofrecemos solo una copa de vino, sino que una experiencia digna de vivir”.

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Corredores se retrasan hasta 11 meses, veredas sin fecha de reinicio y Plaza Perú incomoda al alcalde

Más dudas que certezas dejó la visita al Biobío del ministro de Obras Públicas, Louis de Grange. En su paso por la región confirmó que la construcción de los corredores en las rutas 150 y 160 estará directamente a cargo del ministerio y quedará fuera del sistema de concesiones. Esto, pese a las críticas de alcaldes y parlamentarios, quienes temen una nueva postergación de obras consideradas clave para mejorar los tiempos de traslado entre las congestionadas comunas del Gran Concepción.

Cabe recordar que el Gobierno había decidido en primera instancia suspender la obra indefinidamente, pero el malestar político local obligó a ofrecer otra solución: construir la obra, pero ya no como concesión. La Moneda aseguró que esto permitiría reducir costos (alrededor de un 20%) sin sacrificar tiempo de construcción. Sin embargo, en su última visita, el ministro De Grange confirmó que en realidad sí habrá retraso: dos meses para los trabajos en la Ruta 160 y 11 meses para la Ruta 150 y el segundo tramo de la Autopista Concepción-Talcahuano.

Y no es la única obra con problemas: aún no hay fecha de reinicio del mejoramiento de las veredas abandonadas por la española Tapusa, en el norponiente de Concepción. Estas obras, ubicadas entre las avenidas Los Carrera y Manuel Rodríguez, presentan una serie de falencias: mientras algunas ya tienen grietas, otras quedaron sin pavimento, por lo que actualmente están peor que antes de que comenzaran los trabajos.

Según informó la Municipalidad de Concepción a Aquí Biobío, se está trabajando en una “comisión liquidadora del contrato”, la cual está revisando en detalle el avance y lo pendiente para evacuar un informe que debe ser revisado para hacer una reevaluación por parte del Gobierno Regional.

“Una vez concluido esto se definirá una nueva licitación o un trato directo para terminar el proyecto”, explicaron desde la casa edilicia. A esto agregaron que “se aprobaron recursos municipales para labores que consisten en el retiro de material suelto, nivelación y compactación de la base, retiro de soleras y relleno de la superficie. En el exterior de Coalivi (Corporación de Ayuda al Limitado Visual) se considera la instalación de adocreto faltante”.

Es que los retrasos en obras están siendo el talón de Aquiles de las actuales administraciones. Otra muestra de ello es la polémica remodelación de Plaza Perú. El alcalde Héctor Muñoz afirmó ayer al medio Sabes: “Ni ganas de inaugurarla quedan”. Esto luego de la serie de críticas surgidas por los retrasos de la obra y por los problemas de diseño. A su vez, Muñoz derivó gran parte de la responsabilidad al actual diputado y exalcalde Álvaro Ortiz. “Acá hay un proyecto con mal diseño, una licitación alta, una plaza que quedará igual y con pocas bases para administrar. Esperemos que se termine, porque no dan ganas de inaugurar, ya que va a quedar igual, en una inversión de mucho dinero”, lamentó.

Ortiz, por su parte, había criticado a la administración de Muñoz al afirmar: “Les quedó grande la responsabilidad. Hace rato que se debió terminar el contrato a la empresa y en paralelo hacer una licitación o buscar el mecanismo para terminar la iniciativa”.

En la edición anterior de este newsletter, la Asociación de Locatarios de Plaza Perú informó que debido al retraso de las obras, se han cerrado dos locales, las ventas han disminuido en alrededor de un 30% en promedio y se han perdido unos 300 puestos de trabajo.

Antes de irnos, como siempre, un dato. Ya se acerca septiembre y con ello comienza no solo el mes de las Fiestas Patrias, sino también el de los festivales y ferias al aire libre. Este fin de semana, por ejemplo, se realizará el Biobío Food Truck, en la Plaza Bicentenario de Concepción. Ideal para quienes disfrutan de la comida callejera y la cerveza artesanal.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquibiobio@elmostrador.cl.

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