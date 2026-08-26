Undurraga: “No podemos depender de lo que cada año podamos financiar desde el presupuesto público”

Esta mañana, en ICARE se realizó “Capital Cultural: cuando la inversión se vuelve crecimiento”, una instancia en que se abordó la relevancia de la cultura y la economía creativa en el desarrollo económico del país, para abrir un espacio de colaboración entre el sector público, el empresarial y el cultural, el que contó con la apertura de Renzo Corona, presidente de ICARE y la intervención del ministro de Cultura, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga.

Además, en el encuentro se analizaron las oportunidades que la cultura abre para las empresas con una presentación de Enrique Avogadro, ex ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y un panel de conversación moderado por Gonzalo Smith, con la participación de Trinidad Zaldívar, Jefa de la Unidad de Creatividad y Cultura del BID Carmen Gloria Larenas, Directora General del Teatro Municipal de Santiago y Javiera Parada, gestora cultural.

“Todo gran ciclo de inversión cultural parte de una misma decisión. Medir la cultura con las mismas herramientas con que medimos cualquier otra inversión estratégica, es decir, con retorno, escala, territorio y riesgo compartido. Como institución, entendemos que el crecimiento sostenible de las empresas se mide en su capacidad de generar valor para las comunidades donde están presentes. Sabemos que la cultura ya dejó de ser solo una causa social para transformarse en una oportunidad económica concreta. La evidencia también muestra un efecto multiplicador que excede largamente al propio sector cultural”, explicó el presidente de ICARE, Renzo Corona.

Sumar al sector privado

En la misma línea y a días de conocerse los ajustes presupuestarios que afectaron a los Fondos Cultura y postergaron la nueva etapa del GAM, el ministro fue claro en que la salida no pasa únicamente por esperar más recursos fiscales, sino por sumar al sector privado sin que eso signifique que el Estado se repliegue.

“El Estado tiene obligaciones que no puede abandonar. Pero si queremos llevar el desarrollo cultural de Chile a una nueva etapa, porque la cultura no es una consecuencia del desarrollo, sino una de sus condiciones, no podemos depender de lo que cada año podamos financiar desde el presupuesto público. No buscamos inversión privada porque el Estado tenga menos, ni queremos que el mundo privado reemplace al Estado. Queremos sumar capacidades para que Chile pueda hacer más. Para que el país sea mejor”, expresó.

En su intervención el ministro Undurraga, enfatizó en que “en Chile, las industrias culturales y creativas representan aproximadamente el 2,2% del PIB y sostienen alrededor de 150 mil empleos. En el Reino Unido, representan alrededor del 5,2% de la economía y sostienen 2,4 millones de empleos. No pretendo que Chile se convierta mañana en el Reino Unido pero esa diferencia de tres puntos en el PIB muestra algo importante. Hay espacio para crecer”.

Además, el ministro anunció avanzar hacia un nuevo pacto cultural para Chile y la conformación de una mesa de trabajo con el empresariado para perfeccionar la Ley de Donaciones Culturales, instrumento que en 2025 aprobó 683 iniciativas por más de 108 mil millones de pesos, pero que según reconoció aún está lejos de aprovechar todo su potencial, ya que son pocas las empresas que participan de él.

En ese contexto, el ministro planteó el que “formemos una mesa de trabajo. Que revisemos qué está funcionando, dónde están las trabas y qué cambios pueden permitir que más empresas participen a través de este instrumento. Los invito formalmente a debatirlo juntos”.

También, se presentó evidencia sobre el efecto multiplicador de la inversión cultural. En España, cada euro invertido en bienes y servicios culturales genera 1,75 euros de valor agregado en el resto de la economía, y cada millón de euros gastado en cultura crea 44 empleos distribuidos en hotelería, construcción, tecnología y comercio; entre 2019 y 2024, el empleo cultural en ese país creció un 17%, más del doble que el promedio de su economía.

A nivel regional, un estudio del BID y Netflix (2023) sobre el sector audiovisual en América Latina mostró que por cada 100 empleos directos que genera una producción se crean entre 50 y 70 empleos indirectos, y que una inversión inicial de 40 millones de dólares puede traducirse en un impacto económico total de hasta 108 millones.

Experiencia argentina

El ex Secretario de Cultura y Creatividad de Argentina y ex ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Avogadro, expuso sobre “Pulmón Creativo” el caso de la capital argentina como referente de política pública para atraer inversión, turismo y talento a través de distritos creativos.

Repasó cómo la Ley de Distrito Audiovisual porteño, que impulsó durante su gestión, se transformó en uno de los antecedentes más citados en la región para el desarrollo de industrias creativas territoriales, y cómo esa experiencia hoy orienta el trabajo que realiza como consultor de gobiernos, empresas y organismos internacionales en América Latina.

“Tenemos en nuestra identidad la oportunidad de construir una barrera, algo que no se puede copiar. Y esto es muy relevante para las empresas, porque gracias a la inteligencia artificial, todo lo que ustedes hacen tiende a ser un commodity. Entonces, si no se diferencian, tienen un problema. Dentro de diez años se achica el tiempo, y tienen un problema probablemente el año que viene”, advirtió Avogadro, quien insistió en que invertir en cultura no responde a una motivación romántica, sino a una necesidad estratégica de diferenciación.

Panel de debate

El encuentro cerró con un panel de conversación moderado por Gonzalo Smith, en el que participaron Trinidad Zaldívar, ex Jefa de la Unidad de Creatividad y Cultura del BID; Carmen Gloria Larenas, Directora General del Teatro Municipal de Santiago; y Javiera Parada, gestora cultural.

Zaldívar sostuvo que el error más común de una empresa al invertir en cultura es “pensar en la cultura solamente desde el punto de vista de la filantropía o del patrocinio, y no entender la cultura como un activo. Cuando la cultura se transforma en un activo, cuando se considera parte de las estrategias de desarrollo, realmente florece.”

Larenas, en tanto, distinguió entre vínculos transaccionales y de largo plazo, señalando que “cuando son relaciones de largo plazo significa que la empresa encontró en la relación con el teatro algo que le pertenecía. Eso es construir algo, y no solo un momento”.

Parada, por su parte, cuestionó el diseño del sistema de donaciones culturales en Chile, citando que solo el 0,7% de las organizaciones culturales acceden a él cada año, explicando que “cuando un instrumento alcanza efectivamente a menos del 1% de la población que debiera alcanzar, tenemos un problema que no es de generosidad de las empresas, sino un problema del instrumento”.