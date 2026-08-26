Alcalde de Punta Arenas pide a Cancillería “no ser ingenua” con Argentina

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Esta semana volvieron a agitarse las aguas del Estrecho, aunque no por razones climáticas. Las declaraciones de un alto mando argentino reabrieron una polémica que en Chile parecía completamente zanjada, pero que vuelve a recordarnos el peso político y estratégico que tiene este territorio.

Para quienes vivimos acá, el Estrecho es mucho más que un punto en el mapa. Es paisaje, trabajo, conectividad y parte de la historia de Magallanes. Por eso, cuando vuelve a estar en el centro de la conversación, también vale la pena mirar qué significa para el territorio.

A continuación:

Dichos de altos mandos argentinos reabren tensión política por el Estrecho de Magallanes. Las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina en relación a la soberanía en el extremo sur se suman a intervenciones previas de autoridades trasandinas. Mientras Buenos Aires reafirmó la vigencia de los tratados, autoridades y analistas chilenos advierten que la reiteración de estos mensajes exige claridad diplomática.

Armada aumenta despliegue logístico para la próxima temporada antártica. Más de 11 mil toneladas de carga y cinco viajes del buque multipropósito Sargento Aldea marcarán la segunda fase de la Operación Base Soberanía, destinada a sostener las obras de infraestructura en Bahía Fildes.

Reconstrucción en la zona central pone en duda los plazos de la ruta Vicuña-Yendegaia. El MOP revisa el compromiso de concluir el trazado durante el actual período de Gobierno, debido a la reasignación de recursos para enfrentar los daños del sistema frontal. La obra es clave para la conectividad del sur de Tierra del Fuego y el acceso al Parque Nacional Yendegaia.

Punta Arenas recibe a jóvenes de 14 comunas en la Feria Antártica Escolar. Veintiséis estudiantes y 15 docentes de nueve regiones participarán en la XXIII versión de la instancia organizada por el INACH. Los tres mejores proyectos obtendrán un cupo para una expedición a la Antártica.

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Alcalde Radonich pide a la Cancillería que deje la ingenuidad

Las declaraciones de altos mandos argentinos sobre Magallanes y el Paso Drake volvieron a tensionar el debate por el extremo austral. Mientras Buenos Aires reafirmó la vigencia de los tratados con Chile, autoridades y analistas advierten que la reiteración de estos mensajes exige claridad y una defensa activa de los intereses nacionales.

El más reciente episodio ocurrió durante una entrevista del brigadier general Gustavo Javier Valverde, jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, quien al referirse al extremo austral señaló: “Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía”. Sus palabras fueron interpretadas en Chile como un cuestionamiento a la soberanía nacional sobre el Estrecho de Magallanes.

El caso tiene un antecedente cercano. A comienzos de este año, el entonces jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, el contraalmirante Hernán Montero, afirmó que la boca oriental del Estrecho era argentina. Ambas intervenciones motivaron reparos desde Chile.

Tras la nueva polémica, la Cancillería argentina sostuvo que su posición respecto del Estrecho es la establecida en el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, instrumentos que –señaló– rigen plenamente y son considerados definitivos. A la vez, relevó el valor estratégico del extremo austral, vinculándolo con el Atlántico Sur, la Antártica, las rutas marítimas y los recursos naturales.

Una fuente conocedora de la relación bilateral observa que el pronunciamiento argentino busca bajar la tensión jurídica, pero mantiene una lectura estratégica amplia del extremo austral. “No cambia el régimen de soberanía del Estrecho, pero revela que para Argentina estos espacios forman parte de una misma proyección geopolítica”, señala.

Como contexto político, la polémica, además, ocurre a pocos días del V Encuentro Regional de Foro Madrid, previsto para el 3 de septiembre en Santiago. La instancia, impulsada por la Fundación Disenso –vinculada al partido español Vox–, reunirá a dirigentes y referentes políticos iberoamericanos de la derecha ultraconservadora en Chile. El presidente argentino Javier Milei ha anunciado su intención de participar.

Para el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, la controversia no debiera tratarse como un episodio aislado ni como una opinión personal sin consecuencias institucionales.

“Le pido a nuestra Cancillería que no sea tan ingenua, porque dos altos mandos que repiten un patrón de duda sobre un tema totalmente zanjado es preocupante. No estamos hablando de personas sin experiencia, sino de autoridades con alta responsabilidad y representantes del Estado argentino. No es cualquier persona”, sostuvo.

Radonich calificó como oportuna la decisión anunciada por Chile de enviar una nota de protesta y señaló esperar una retractación de los dichos. “La respuesta fue oportuna, pero uno espera una retractación. Simplemente, que se honre lo pactado”, afirmó.

El exsubsecretario de Defensa y exembajador Gabriel Gaspar llamó, en tanto, a diferenciar entre las interpretaciones sobre eventuales intenciones y el contenido concreto de las declaraciones.

“Uno no puede juzgar intenciones; juzga declaraciones. Son desafortunadas, no solo porque no se ajustan a los tratados vigentes, sino porque coinciden con declaraciones y actuaciones anteriores de autoridades de defensa argentinas. Conviene precisarlas y aclararlas”, planteó.

Gaspar también reparó en el momento en que se produjo la controversia, a pocos días de una reunión de integración binacional entre Chile y Argentina prevista en Valdivia. “Me llama la atención que esto ocurra previamente a esa instancia. Es una interpretación mía, pero lo leo como un gesto de política exterior”, señaló.

El analista agregó que el episodio debe ser leído en un contexto internacional donde crece el interés por las rutas oceánicas y los espacios polares. “Es un tema político-estratégico que se expresa a través de lo jurídico. La situación global ha cambiado y aumenta el interés por los pasos oceánicos. Eso se expresa en el extremo austral”, sostuvo.

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Operación Base Soberanía: Armada ampliará su despliegue logístico durante la próxima temporada antártica

Más de 11 mil toneladas de carga y cinco viajes del buque multipropósito Sargento Aldea forman parte del desafío logístico que asumirá la Armada de Chile durante la próxima temporada antártica, cuando comience la segunda fase de la Operación Base Soberanía.

Las nuevas dimensiones del despliegue fueron dadas a conocer durante una visita al Sargento Aldea, que recaló en Punta Arenas como parte de las operaciones que desarrolla la Fuerza de Tarea Anfibia en la zona austral. Autoridades regionales recorrieron la nave y conocieron las capacidades que la institución emplea tanto en tareas de defensa como en el apoyo a proyectos estratégicos para el país.

Una de esas tareas es la construcción del nuevo muelle de Bahía Fildes, en la isla Rey Jorge. La iniciativa se desarrolla mediante una coordinación entre la Armada y el Ministerio de Obras Públicas (MOP): este ejecuta el proyecto portuario, mientras la institución naval proporciona la capacidad necesaria para trasladar desde Punta Arenas maquinaria, materiales e insumos hasta uno de los territorios más exigentes del planeta.

Durante la temporada anterior, la Armada movilizó 8.200 toneladas de carga hacia el territorio chileno antártico mediante un esfuerzo que involucró a distintas unidades. En determinados momentos llegaron a coincidir seis buques institucionales en Bahía Fildes, una concentración operacional poco habitual que, según destacaron sus mandos, representa una forma concreta de ejercer presencia en el continente.

Para la temporada que comenzará el próximo 1 de noviembre y se extenderá hasta el 31 de marzo de 2027, el desafío será todavía mayor. La carga prevista superará las 11 mil toneladas, mientras que el Sargento Aldea aumentará de tres a cinco sus viajes entre Punta Arenas y la Antártica.

“Este no es solamente el esfuerzo de un buque particular, sino un esfuerzo institucional”, explicó el comandante de la nave, capitán de navío Francisco Abarca, al presentar los resultados de la primera fase y las tareas previstas para el nuevo periodo.

Del mar hacia tierra

El Sargento Aldea fue concebido militarmente para proyectar fuerzas de Infantería de Marina desde el mar hacia tierra. En la Operación Base Soberanía, esa capacidad es empleada para transportar carga estratégica y desembarcarla en un sector que todavía no dispone de infraestructura portuaria suficiente.

Para ello, la nave lleva en su interior barcazas capaces de trasladar hasta tierra maquinaria pesada, áridos, estructuras de hormigón, materiales de construcción y otros elementos necesarios para ejecutar las obras. La operación comprende cargar el buque en Punta Arenas, navegar hasta la isla Rey Jorge, desembarcar los materiales y regresar para comenzar un nuevo ciclo logístico.

La primera temporada permitió instalar infraestructura crítica, levantar el campamento de faenas y avanzar en la preparación de la explanada que sostendrá el futuro terminal. La segunda fase contempla iniciar la construcción propiamente tal del muelle y avanzar en la colocación de sus pilotes. El proyecto completo, dividido en tres etapas, debería estar concluido durante el periodo estival 2027-2028.

La obra considera una inversión superior a los $27.800 millones y busca mejorar las condiciones de embarque y desembarque de personas y carga en Bahía Fildes. Además de facilitar el abastecimiento de las instalaciones chilenas, permitirá prestar soporte a las actividades científicas y logísticas nacionales e internacionales desarrolladas en la isla Rey Jorge.

La magnitud del esfuerzo también se expresa en su dimensión humana. Cerca de 220 integrantes de la dotación del Sargento Aldea permanecieron durante cuatro meses operando prácticamente de manera continua en el área antártica. Sus mandos destacaron que detrás de cada traslado existe una cadena que comprende la preparación de la carga, la navegación en condiciones extremas, el desembarco y el sostenimiento de la tripulación durante largos períodos lejos de su puerto base.

Una capacidad de doble propósito

El anuncio se produjo durante el despliegue de la Fuerza de Tarea Anfibia en Magallanes, que reúne a más de 1.700 personas y medios navales, aéreos, submarinos y de infantería de Marina. Sus unidades desarrollan operaciones de vigilancia, patrullaje y control del tráfico marítimo, además de acciones de apoyo a comunidades aisladas.

El comandante de la Fuerza Anfibia, contraalmirante Jorge Castillo, destacó las exigencias que impone el extremo austral a sus dotaciones. “El que se hace marino en Magallanes puede ser marino en cualquier parte del mundo”, afirmó.

La presencia del Sargento Aldea en Punta Arenas permitió así observar las dos dimensiones de una misma capacidad institucional: una fuerza preparada para cumplir su misión de defensa y resguardo de la soberanía, pero cuyos medios de transporte, sostenimiento y operación en condiciones extremas también permiten apoyar a comunidades y materializar infraestructura estratégica.

En Bahía Fildes, esa capacidad será nuevamente puesta a prueba desde noviembre. El aumento de la carga y de los viajes proyectados muestra que la presencia antártica chilena no depende únicamente de declaraciones, bases o programas científicos: también requiere barcos, tripulaciones y una operación logística capaz de convertir los proyectos del Estado en presencia efectiva.

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Reconstrucción en la zona centro-norte pone en duda los plazos de la ruta Vicuña-Yendegaia en Tierra del Fuego

La reconstrucción de la infraestructura dañada por el sistema frontal que afectó al centro-norte volvió a tensionar las prioridades de inversión pública. Entre los proyectos que podrían ver extendidos sus plazos está la ruta Vicuña-Yendegaia, obra estratégica para la conectividad de Tierra del Fuego.

En la Comisión de Zonas Extremas y Territorios Especiales del Senado, el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, advirtió que el compromiso de concluir el trazado durante el actual período de Gobierno está en revisión. La decisión dependerá de la Dirección de Presupuestos, luego de que las obras de reconstrucción fueran estimadas en unos US$380 millones, cifra que podría alcanzar US$500 millones al incorporar medidas de mitigación y estándares preventivos.

La advertencia surgió tras una consulta del senador Karim Bianchi, quien pidió certezas sobre el término de un camino que avanza hacia caleta Yendegaia y resulta clave para integrar el sur de la Isla Grande. Su relevancia, sin embargo, excede la obra vial: el trazado articula el acceso al Parque Nacional Yendegaia, uno de los espacios de conservación más relevantes de la región, y forma parte de una visión de conectividad austral para territorios históricamente aislados.

Aunque no conecta por sí sola con Puerto Williams, la ruta es una pieza relevante para una futura integración física y marítima entre Tierra del Fuego, el canal Beagle y la isla Navarino. En un territorio donde la conectividad depende de caminos, barcazas y condiciones climáticas, cada postergación prolonga la dependencia de soluciones parciales.

Magallanes mantiene cerca de $561 mil millones comprometidos en la cartera directa del MOP. Pero la revisión presupuestaria también alcanza a otras obras, como el Centro Antártico Internacional, en un escenario donde el Ejecutivo prioriza infraestructura aeroportuaria y portuaria de escala nacional y regional.

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Punta Arenas recibe a jóvenes de 14 comunas en la XXIII Feria Antártica Escolar

Desde este miércoles, Punta Arenas volverá a convertirse en punto de encuentro de la ciencia antártica escolar. Veintiséis estudiantes y 15 docentes de nueve regiones del país participarán en la XXIII Feria Antártica Escolar (FAE 2026), organizada por el Instituto Antártico Chileno (INACH).

Los equipos, seleccionados entre cerca de 300 propuestas, llegaron provenientes de 14 comunas –desde Antofagasta hasta Coyhaique y Punta Arenas– para presentar 15 investigaciones inspiradas en los desafíos del Continente Blanco. Las iniciativas abordan materias tan diversas como el calentamiento del océano Austral, líquenes como bioindicadores climáticos, energía mareomotriz para bases antárticas, inteligencia artificial, geología, biodiversidad y basura espacial.

La feria contempla una presentación abierta a un jurado ciudadano este miércoles, en Zona Austral, y la defensa de los proyectos ante un jurado científico, el jueves. Los tres equipos con mejor evaluación obtendrán un cupo para participar en la próxima Expedición Antártica Escolar, que se desarrollará en la Base Profesor Julio Escudero, en isla Rey Jorge.

Para el director del INACH, Gino Casassa, “reunir en Magallanes a estudiantes de distintos rincones del país permite acercar a las nuevas generaciones al conocimiento y la ciencia antártica“.

La encargada de Educación del Instituto, Constanza Jiménez, destacó que “es un espacio único donde buscamos que las y los estudiantes de todo el país comprendan la importancia estratégica, ambiental y científica que la Antártica tiene para Chile. Queremos que se sientan parte de este territorio, que descubran cómo lo que pasa en el Continente Blanco modela nuestro clima y nuestro futuro, y que se transformen en los próximos embajadores polares que nuestro país necesita“.

Eso es todo por esta edición. Una vez más les agradezco por acompañarnos hasta el final de este newsletter austral.

Seguiremos atentos a las respuestas que deje esta polémica y, como siempre, a las historias que se siguen escribiendo desde Magallanes.

¡Hasta el próximo miércoles!

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquimagallanes@elmostrador.cl.

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