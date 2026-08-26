Muñeca Bielorrusa: conservador de Chillán se juega su última carta en el TC

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¡Hola, Ñuble! ¿Cómo andamos de la guatita después de la masiva celebración de la Fiesta de la Longaniza? La impresión fue que toda la ciudad se volcó a la Plaza de Armas: las estimaciones hablan de 200 mil personas durante los tres días de fiesta. Para algunos puede parecer mucho, pero lo cierto es que la celebración fue un verdadero bálsamo después de un año marcado por la lluvia y el frío en la zona.

Lo importante es que la festividad pasó la prueba de la seguridad y, al menos quien escribe, esta vez salió ileso de tanto choripán y degustación. ¿Usted, cómo quedó?

Vamos a lo nuestro.

Utilizando el extranjerismo “fail”, fui a revisar su significado en español: “fallar, fracasar o reprobar”. También se usa como sustantivo coloquial para describir un error evidente o incluso gracioso. La definición calza bastante bien con lo ocurrido con el proyecto que busca levantar el Museo Regional de Ñuble.

Desde el Gobierno y las autoridades regionales se apresuraron los anuncios: el Ejecutivo comprometió recursos para financiar el 85% de la obra y el porcentaje restante debía ser aportado por el Gobierno Regional. Pero hubo un pequeño –aunque importante– detalle: en medio del entusiasmo por anunciar el proyecto, nadie informó oportunamente a los consejeros regionales.

Desde Ñuble también conocimos la última carta del conservador de Bienes Raíces de Chillán, Yamil Najle, quien enfrenta un proceso de remoción impulsado por la justicia debido a su vinculación con el caso “Muñeca Bielorrusa”. El conservador recurrió al Tribunal Constitucional para intentar revertir la sanción aplicada por la Corte de Apelaciones de Chillán.

No fue el único fallo de interés público que marcó la agenda judicial regional. La Corte Suprema rechazó el recurso presentado por el alcalde de Chillán contra la Contraloría, en el marco de un sumario por presuntas irregularidades en la compra de la medialuna municipal. El jefe comunal enfrenta además una formalización de la Fiscalía, fijada para octubre.

Las buenas noticias vienen desde los ámbitos energético y cultural. En materia de energía, Ñuble se posiciona entre las regiones con una importante cartera de proyectos sustentables, iniciativas que comenzarán a concretarse durante este segundo semestre y que apuntan a consolidar a la región como un polo de desarrollo de energías limpias.

Y para los amantes del cine, hay novedades: ya están abiertas las postulaciones para la octava versión del festival Ñuble Cine. El destacado cineasta sancarlino Tomás Alzamora continúa impulsando un certamen que año a año gana reconocimiento y relevancia en la escena audiovisual nacional.

Así que, retomando la metáfora de la longaniza, esta es la parrilla de temas que les proponemos para esta edición de Aquí Ñuble. Buen provecho.

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Museo Regional de Ñuble en suspenso tras fail de autoridades

A dos días de la visita del Presidente José Antonio Kast a los actos del 20 de agosto en Chillán Viejo, la Delegación Presidencial sacó el conejo del sombrero y sorprendió a la región con un anuncio esperado: la confirmación del financiamiento del 85% del proyecto Museo Regional de Ñuble.

La iniciativa contempla la recuperación de los terrenos de las antiguas bodegas de Ferrocarriles, en el Parque Ultraestación, y fue aprobada técnicamente en septiembre de 2025. Con una inversión estimada de $33.555 millones, considera una superficie construida de 7.070 metros cuadrados, con salas de exhibición, espacios educativos, auditorio, depósitos y laboratorios especializados.

Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de ejecución y avanza en la tramitación de permisos y antecedentes técnicos. De acuerdo con la planificación vigente, durante el último trimestre de 2026 se espera iniciar el proceso de licitación para su construcción.

Pero el anuncio, que buscaba transformarse en una buena noticia para la región, terminó abriendo una inesperada disputa política.

Llenas de entusiasmo, las autoridades regionales dieron a conocer la confirmación del financiamiento el 18 de agosto, tras una reunión con el gobernador regional, Óscar Crisóstomo, y justo un día antes de que la iniciativa fuera analizada por la comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Patrimonio del Consejo Regional.

La estrategia era clara: instalar públicamente el compromiso del Gobierno para financiar el 85% de la obra y generar las condiciones para que el Consejo Regional aprobara los recursos restantes –el 15% faltante– y así poder completar el financiamiento total del museo.

“El Gobierno ha dado un paso fundamental comprometiendo el 85% de los recursos que requiere este proyecto, porque entendemos la importancia que tendrá el Museo Regional para Ñuble y para las próximas generaciones. Hoy queremos que el Consejo Regional también sea parte de este esfuerzo y pueda sumarse con el aporte complementario que permita concretarlo”, afirmó el delegado presidencial Diego Sepúlveda.

La autoridad agregó que se trata de “una inversión de enorme valor para la región” y manifestó su expectativa de que los consejeros tuvieran “una mirada amplia, pensando en Ñuble y en una obra que quedará por muchos años al servicio de sus habitantes”.

En la misma línea, la seremi de las Culturas, Nataly de la Hoz, destacó que el proyecto representa mucho más que infraestructura. “Estamos hablando de mucho más que un edificio: tendremos salas de exhibición, espacios educativos, auditorio, depósitos y laboratorios especializados que permitirán conservar y poner en valor nuestro patrimonio”, afirmó.

Con esos antecedentes sobre la mesa, en el Gobierno regional estimaban que el camino estaba despejado y que el Consejo Regional respaldaría rápidamente la iniciativa. Más aún cuando la presidenta de la comisión respectiva, María Elena Acuña (Partido Republicano), había expresado públicamente su apoyo.

“Puedo decir que la región se merece un museo de estas características, ya que no contamos con la infraestructura cultural a la altura de la región”, señaló.

Pero, como diría Carlos Pinto en Mea Culpa, “nada hacía presagiar…” que el entusiasmo del Ejecutivo no encontraría el mismo eco en el pleno del Consejo Regional.

El problema no estaba en el proyecto en sí, sino en la forma en que se intentó acelerar su aprobación. Varios consejeros consideraron que se les estaba poniendo frente a una decisión ya comunicada públicamente antes de que existiera una discusión institucional completa, con revisión de antecedentes técnicos y análisis financiero.

Encabezados por el consejero Cristopher Casanova, también militante del partido del Presidente, los cores resolvieron suspender la votación prevista para el miércoles 19 de agosto.

El consejero Wilson Ponce (independiente por cupo del Partido Radical) fue categórico:

“Mi posición es clara: el Museo Regional de Ñuble podrá merecer nuestro respaldo, pero también merece que las cosas se hagan correctamente. No podemos anunciar primero y votar después. Primero deben estar los antecedentes, luego la discusión institucional y finalmente la decisión de los consejeros regionales”.

Ponce enfatizó que la postura no implica rechazar el museo, sino defender el procedimiento institucional y las atribuciones del Consejo Regional. “Significa respetar la democracia regional, la transparencia y las atribuciones que la ciudadanía nos entregó”, sostuvo.

El consejero reconoció además que existe valoración por el aporte mayoritario comprometido por el Gobierno, pero advirtió que los recursos restantes –cerca de $5 mil millones– deben analizarse con especial cuidado debido al escenario presupuestario actual.

“Más aún cuando ya nos recortaron nueve mil millones este año de presupuesto que teníamos”, señaló.

Así, la votación de los recursos complementarios quedó postergada indefinidamente. Algunos consejeros incluso plantearon incorporar al debate la opinión de artistas y representantes del mundo cultural regional, considerando también los recortes que han afectado programas y fondos destinados a ese sector.

Lo que parecía ser un anuncio destinado a coronar la agenda presidencial en Ñuble terminó transformándose en un nuevo capítulo de negociación política entre el Gobierno y el Consejo Regional.

Las autoridades fueron por lana. Y ya sabemos cómo termina el dicho.

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Conservador de bienes raíces de Chillán se juega su última carta en el TC

El Conservador de Bienes Raíces de Chillán, Yamil Najle, jugó su última carta para evitar ser removido del cargo. Vinculado a la denominada “Trama Bielorrusa” o caso “Muñeca Bielorrusa” –investigación judicial que involucra a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, su pareja Gonzalo Migueles y a abogados defensores por presuntos pagos indebidos y lavado de activos en un litigio que enfrentó a un consorcio chileno-bielorruso con Codelco–, el conservador recurrió al Tribunal Constitucional (TC).

El recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado ante el TC busca dejar sin efecto, en esta causa, la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones de Chillán, que lo sancionó con 60 días de suspensión y abrió un cuaderno de remoción en su contra.

La investigación disciplinaria contra Najle se inició en noviembre de 2025, luego de detectarse transferencias por $25 millones a la cuenta de Gonzalo Migueles. El conservador sostuvo que actuó como intermediario de un favor de amistad y que desconocía el eventual origen ilícito de esos fondos, atribuyendo su participación a una actuación de “buena fe”.

Inicialmente, el fiscal judicial a cargo de la investigación, Solón Vigueras, propuso una sanción de un mes de suspensión, considerando la conducta previa del investigado, su colaboración durante el proceso y los cuatro meses que ya había permanecido suspendido cautelarmente.

Sin embargo, el pleno de la Corte de Apelaciones de Chillán resolvió aumentar la sanción a 60 días, la máxima contemplada para estos casos en el artículo 539 del Código Orgánico de Tribunales, y dispuso que, una vez ejecutoriada la resolución, se iniciara un procedimiento de remoción.

En el requerimiento presentado el 17 de agosto ante el TC, la defensa de Najle cuestionó la diferencia entre los antecedentes establecidos por el fiscal judicial y la sanción aplicada por la Corte, particularmente respecto del origen y las fechas de algunas transferencias.

Desde el tribunal de alzada, en cambio, estimaron que la sanción inicialmente propuesta resultaba insuficiente frente a la gravedad de los hechos investigados y la repercusión pública del caso.

Ahora será la Segunda Sala del Tribunal Constitucional la que deberá resolver si admite a trámite el requerimiento y solicita informes a las partes involucradas. Si el recurso es declarado admisible, posteriormente el pleno del TC deberá pronunciarse sobre el fondo del conflicto.

Pese a esta acción judicial, la eventual remoción del conservador no depende del TC, sino de la Corte Suprema, que deberá resolver el procedimiento iniciado a partir de la solicitud formulada por la Corte de Apelaciones de Chillán.

Najle enfrenta además una investigación penal a cargo del Ministerio Público, causa en la que fue formalizado en enero de 2026 por el presunto delito de lavado de activos. En esa misma investigación también fue formalizado el conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber.

Un mensaje de Inacap

Estudiante de Ñuble representa a la región en ICARE Joven 2026

Paola Araya Muñoz, estudiante de Ingeniería en Informática de jornada vespertina de INACAP Sede Chillán representó a Ñuble en ICARE Joven 2026, iniciativa impulsada por ICARE, la Universidad Adolfo Ibáñez e INACAP que convocó a más de 180 jóvenes líderes de distintas regiones y centros de educación superior.

Durante el bootcamp los estudiantes técnico-profesionales y universitarios trabajaron colaborativamente en propuestas orientadas al desarrollo del país, fortaleciendo competencias clave como el liderazgo, innovación, pensamiento crítico y resolución de problemas, vinculando a las nuevas generaciones a los desafíos del futuro.

“Participar en ICARE Joven me permitió ampliar la mirada y compartir con jóvenes de distintas carreras, regiones y realidades. Fue especialmente valioso poder aportar desde Ñuble y desde el área de la informática, pero también escuchar otras formas de entender los desafíos que tenemos como país. Me llevo la certeza de que desde las regiones también podemos crear propuestas, impulsar cambios y usar la tecnología como una herramienta para acercar oportunidades a más personas”, señaló Paola Araya Muñoz.

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Compra de la medialuna: Suprema rechaza recurso de alcalde de Chillán

Un revés judicial sufrió el alcalde de Chillán, Camilo Benavente, en su intento por desligar responsabilidad respecto de las irregularidades detectadas por la Contraloría en la millonaria compra de la medialuna de Chillán, inmueble adquirido para levantar el anunciado Parque Schleyer, un proyecto emplazado en un terreno de 1,5 hectáreas ubicado en un sector de alta plusvalía de la capital regional de Ñuble.

El jefe comunal presentó un recurso de protección en contra del órgano contralor, acción que fue rechazada por la Corte Suprema, que en un fallo del 17 de agosto confirmó la resolución de la Corte de Apelaciones de Chillán, dictada el 10 de abril pasado, en el marco de un sumario administrativo relacionado con la adquisición municipal del inmueble denominado “Medialuna”.

El recinto fue comprado por el municipio a la Sociedad Fiesta El Caballo Chileno por un monto de $3.276.160.000, operación en la que el Gobierno Regional aportó $2.303.335.000.

La Contraloría detectó diversas irregularidades en el proceso de adquisición. Entre ellas, cuestionó la autorización otorgada por el municipio al vendedor para retirar del terreno distintos bienes y estructuras, como graderías, corrales, techumbres, ventanales y construcciones de madera.

Según el organismo fiscalizador, dicha autorización no fue sometida al Concejo Municipal, pese a que esta instancia había aprobado la compra del recinto en su integridad. Además, estableció que el acuerdo fue adoptado de manera privada con posterioridad a la votación del Concejo y una vez concretada la compraventa.

A ello se sumaron otras observaciones, como que el terreno no se encontraba completamente saneado al momento de la adquisición y mantenía deudas pendientes por servicios básicos. Asimismo, la operación fue informada a la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda después de haberse materializado, y no previamente como correspondía.

La defensa del alcalde argumentó ante los tribunales que los hechos observados por Contraloría ya habían sido revisados por el Tribunal Electoral Regional (TER) de Ñuble y posteriormente por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), luego de una denuncia presentada por exconcejales que buscaba establecer un eventual abandono de deberes.

Según la resolución judicial, en dicho proceso existió un capítulo específico referido a las “Irregularidades en la compra del inmueble ‘Medialuna’”. Sin embargo, el TER, mediante sentencia del 2 de diciembre de 2024, rechazó la solicitud de remoción y concluyó que esos antecedentes no configuraban una falta grave ni un notable abandono de deberes.

No obstante, la Corte de Apelaciones de Chillán descartó que existiera una doble persecución, al considerar que la sanción aplicada por Contraloría se sustentó en hechos distintos a aquellos analizados por el tribunal electoral.

En particular, el fallo señala que los cargos disciplinarios que permanecieron vigentes correspondían a otras materias, entre ellas la falta de supervigilancia sobre actuaciones del administrador municipal, irregularidades vinculadas a la concesión de áreas verdes, contratación de un pariente y arrendamiento de inmuebles mediante trato directo.

Para el tribunal, el hecho de que algunas actuaciones tuvieran relación con la compra de la medialuna no permitía establecer que existiera identidad entre ambos procedimientos ni que se estuviera sancionando dos veces por los mismos hechos.

Con esos antecedentes, la Corte de Apelaciones concluyó que Contraloría actuó dentro del ámbito de sus atribuciones legales, criterio que posteriormente fue confirmado por la Corte Suprema al rechazar el recurso presentado por el alcalde.

En paralelo, el caso mantiene una arista penal. La Fiscalía de Chillán anunció la formalización de una investigación contra el alcalde Camilo Benavente por el presunto delito de fraude al Fisco, audiencia que quedó fijada para el 16 de octubre próximo.

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Cartera de proyectos consolida a Ñuble como polo de energías renovables

El más reciente Reporte de Proyectos en Construcción e Inversión del Sector Energía, elaborado por el Ministerio de Energía, confirmó el sostenido dinamismo que mantiene la industria energética en Chile, con más de US$11.033 millones en inversiones asociadas a proyectos de generación, transmisión y almacenamiento actualmente en construcción.

El informe además destaca que el Sistema Eléctrico Nacional alcanzó una capacidad instalada de 38.965 MW, de los cuales un 70% corresponde a fuentes de energías renovables, consolidando la transformación de la matriz energética del país.

En este escenario, la Región de Ñuble aparece como un territorio con una creciente cartera de proyectos de generación renovable, almacenamiento y transmisión eléctrica, con iniciativas en distintas etapas de desarrollo: operación, pruebas, construcción y evaluación ambiental. Estos proyectos apuntan a fortalecer la seguridad energética, generar empleo local y abrir nuevas oportunidades de inversión para las comunas de la región.

Entre los hitos destacados figura la entrada en operación de la central solar Elvira, en Chillán. A ello se suman iniciativas actualmente en fase de pruebas, como el Parque Eólico Chequenes, en Pemuco, y el Parque Solar Guindo Santo, en Yungay. También avanzan proyectos en construcción, entre ellos la Central Ñuble de Pasada (HidroÑuble), en San Fabián, además de diversos parques solares ubicados en Chillán, Bulnes y Ninhue.

La cartera regional incorpora además sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías, infraestructura considerada clave para avanzar hacia un sistema eléctrico más flexible y resiliente. En julio pasado, asimismo, fue aprobado ambientalmente el proyecto fotovoltaico Las Mellizas, emplazado en la comuna de Pemuco.

El seremi de Energía de Ñuble, Cristian Jaque, destacó el avance de estas iniciativas y señaló que la región cuenta con condiciones favorables para seguir atrayendo inversión energética.

“La Región de Ñuble cuenta con condiciones favorables para el desarrollo de proyectos renovables y de almacenamiento, y vemos con satisfacción cómo distintas iniciativas avanzan en sus etapas de construcción, pruebas, operación y evaluación ambiental. Nuestro desafío es seguir promoviendo una inversión responsable, que dialogue con los territorios y aporte al desarrollo sostenible de las comunidades”, afirmó.

La autoridad agregó que el fortalecimiento de la infraestructura energética y la incorporación de nuevas tecnologías permitirán avanzar hacia un sistema “más resiliente, seguro y eficiente”, capaz de responder tanto a las necesidades de las familias como de los sectores productivos.

A nivel nacional, el reporte contabiliza 43 centrales de generación en construcción, con una capacidad conjunta de 2.302 MW, además de 32 sistemas de almacenamiento que suman 4.268 MW. Paralelamente, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental mantiene en tramitación proyectos energéticos por más de US$55.837 millones, reflejando el interés de los inversionistas por continuar ampliando la infraestructura energética del país.

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Festival Ñuble Cine busca a las películas que darán vida a su octava versión

El Festival de Cine Nacional de Ñuble abrió oficialmente la convocatoria para su octava versión, que se realizará entre el 19 y el 23 de enero de 2027, consolidando nuevamente a Chillán y distintas comunas de la región como un punto de encuentro para realizadores, películas y público en torno al cine chileno.

Hasta las 18:00 horas del 30 de septiembre estarán abiertas las postulaciones para obras de todo el país en sus tres categorías competitivas: Competencia Oficial de Largometrajes, Competencia Oficial de Cortometrajes y Competencia Oficial de Cortometrajes de Escuelas de Cine.

“Estamos muy felices de abrir la convocatoria para nuestro octavo festival. Queremos encontrarnos con las películas que se están haciendo hoy en Chile y construir una selección amplia, diversa y territorial. Nos entusiasma especialmente que nuevas obras puedan comenzar su recorrido junto a nosotros, estrenarse en Ñuble y encontrarse con nuevas audiencias este verano”, destacó Tomás Alzamora, director artístico de Ñuble Cine.

Podrán participar obras de realizadores y realizadoras nacionales, además de producciones internacionales realizadas bajo modalidad de coproducción chilena, siempre que hayan sido estrenadas a partir del 1 de enero de 2026 en festivales nacionales o extranjeros.

El festival pondrá especial atención en aquellas películas que aún no hayan tenido estreno en Chile y que opten por realizar su estreno nacional en Ñuble Cine, condición que será considerada favorablemente por el equipo de programación durante el proceso de selección.

Las postulaciones estarán disponibles a través de la plataforma Festhome hasta el miércoles 30 de septiembre a las 18:00 horas. Posteriormente, el equipo de programación del festival revisará las obras recibidas y definirá la Selección Oficial de esta octava edición.

Los representantes de las películas seleccionadas serán invitados a Ñuble para presentar sus obras y compartir con el público durante el festival. La organización contempla apoyo parcial para gastos de transporte, estadía y alimentación, según las condiciones establecidas en cada convocatoria.

La octava edición entregará reconocimientos en las categorías Premio del Público al Mejor Largometraje, Premio del Jurado al Mejor Largometraje, Premio del Jurado al Mejor Cortometraje y Premio del Jurado al Mejor Cortometraje de Escuelas de Cine. Las películas ganadoras recibirán la Camarógrafa de Ñuble, galardón elaborado por la Tesoro Humano Vivo Victorina Gallegos.

En su séptima edición, el festival reunió a más de 10 mil espectadores, con una programación de 60 películas y funciones simultáneas en seis comunas de Ñuble. El premio al mejor largometraje fue para Al sur del invierno está la nieve, dirigida por Sebastián Vidal Campos.

Fundado por el cineasta Tomás Alzamora y el productor Pablo Calisto, Ñuble Cine es organizado por Ñuble Cine y la Asociación Ñuble Audiovisual (AÑA), producido por Películas del Ñuble, con el patrocinio de la Municipalidad de Chillán y la Corporación Cultural Municipal de Chillán, además del financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

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