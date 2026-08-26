RN presiona a Ministro Arrau para retirar nuevo estado de excepción y negocia con la oposición

Renovación Nacional (RN) comenzó conversaciones con senadores de la oposición para intentar salvar la reforma constitucional de seguridad del gobierno. La colectividad oficialista busca que el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, retire del proyecto el nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública, considerado el corazón de la iniciativa.

De acuerdo con La Tercera, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y el senador Andrés Longton (RN) iniciaron contactos con el presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya (PPD), y la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic.

“Tenemos una reforma constitucional que, para sacarla adelante, requiere dejar de lado el nuevo estado de excepción constitucional y fortalecer el que ya tenemos, que es el de Emergencia”, sostuvo Núñez. La senadora convocó para el próximo martes a los parlamentarios oficialistas con el objetivo de definir una estrategia.

El debate legislativo comenzaría durante la segunda semana de septiembre, luego de que La Moneda resolviera retirar la suma urgencia. La pausa permitirá extender las negociaciones antes de que el proyecto sea sometido a votación.

Fusión de iniciativas

La fórmula promovida por RN contempla fusionar parte de la propuesta gubernamental con mociones presentadas previamente por senadores socialistas. Una de ellas establece un régimen penitenciario especial para personas en prisión preventiva o condenadas por determinados delitos y cuenta con firmas de RN, el PS y el independiente Karim Bianchi.

El acuerdo obligaría al Ejecutivo a eliminar no solo el nuevo estado de excepción, sino también otras disposiciones cuestionadas, como las restricciones de derechos y beneficios fiscales.

Pese a la presión de su propio sector, Arrau insistió en defender la nueva figura constitucional. “Hay consenso en que se necesita un estado de excepción constitucional local. Se requiere una intervención dura e intensiva donde opera el crimen organizado”, afirmó.

El escenario sigue siendo adverso para el gobierno. Una reforma constitucional requiere 29 votos en el Senado, pero al menos cuatro parlamentarios aliados —Matías Walker, Miguel Ángel Calisto, Vanessa Kaiser e Ignacio Urrutia— no respaldarían siquiera la idea de legislar. Por ello, los votos de la oposición resultan indispensables para evitar que la iniciativa sea rechazada.