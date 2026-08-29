Cómo la inteligencia artificial está transformando la experiencia de compra en la venta de autos

La inteligencia artificial dejó de ser una herramienta exclusiva para la productividad o la creación de contenidos. Hoy también está redefiniendo la forma en que las personas compran productos de alto valor, como los automóviles. Desde la investigación inicial hasta la visita al concesionario, la IA se está convirtiendo en un nuevo actor dentro del proceso comercial.

La transformación responde a un cambio profundo en el comportamiento de los consumidores. Según el Automotive Buyer Experience Report 2026 de Invoca, el 63% de los compradores ya utiliza inteligencia artificial generativa para investigar una compra automotriz, una cifra que hace apenas un año alcanzaba el 41%. Al mismo tiempo, el 71% comienza su búsqueda sin tener completamente definido qué vehículo terminará adquiriendo.

Este nuevo comprador llega más informado, compara múltiples alternativas y espera respuestas inmediatas. Para las marcas, el desafío ya no es únicamente ofrecer un buen producto, sino acompañar al cliente con información precisa y personalizada en cada etapa del recorrido.

Del vendedor tradicional al asistente inteligente

Una de las señales más visibles de esta tendencia es la incorporación de asistentes basados en IA dentro de los propios puntos de venta. Omoda | Jaecoo anunció recientemente el lanzamiento de “Chery”, un agente de inteligencia artificial diseñado para operar en concesionarios y acompañar a los visitantes durante su proceso de exploración y compra.

La herramienta, que comenzará a implementarse en España, permite que los clientes interactúen directamente con un vehículo para consultar características, tecnologías, equipamiento y diferencias entre modelos. Posteriormente, los vendedores reciben un resumen de las inquietudes y preferencias detectadas durante la conversación, permitiendo una atención más personalizada.

La propuesta refleja una tendencia que comienza a expandirse en distintas industrias: utilizar la IA no para reemplazar al vendedor, sino para entregarle más contexto y mejorar la calidad de la interacción humana.

El comprador quiere rapidez, pero también contacto humano

Aunque la inteligencia artificial gana terreno, los estudios muestran que la relación personal sigue siendo decisiva.

Datos de Invoca indican que el 58% de los consumidores sigue prefiriendo ayuda humana cuando ambas opciones están disponibles, mientras que el 86% considera importante mantener una conexión personal con la empresa durante el proceso de compra.

La clave, por tanto, no parece estar en automatizar completamente la experiencia, sino en combinar eficiencia tecnológica con asesoría especializada. El consumidor actual espera poder investigar con IA, comparar precios online, reservar una prueba de manejo desde su teléfono y luego recibir una atención coherente cuando llega al concesionario.En otras palabras, busca una experiencia omnicanal sin interrupciones.

Los marketplaces también se convierten en vitrinas inteligentes

La revolución tecnológica no ocurre únicamente dentro de los concesionarios. Los marketplaces se han transformado en una etapa fundamental del proceso de compra.

Según Cox Automotive, el 70% de los compradores consulta plataformas automotrices de terceros antes de tomar una decisión. Además, uno de cada cuatro consumidores ya utiliza herramientas de inteligencia artificial para obtener resúmenes, recomendaciones o comparaciones de modelos.

Esto explica por qué cada vez más fabricantes están fortaleciendo su presencia en plataformas digitales y marketplaces especializados. La estrategia apunta a estar presentes desde el momento en que el consumidor formula su primera pregunta a una IA o inicia una búsqueda en internet.

Más datos, mejores decisiones

La adopción de inteligencia artificial también está permitiendo a las marcas comprender mejor las motivaciones de compra de sus clientes.

Las conversaciones generadas a través de asistentes virtuales pueden revelar cuáles son las tecnologías que generan más interés, qué dudas aparecen con mayor frecuencia o qué factores terminan inclinando la decisión final. Con el consentimiento de los usuarios, esta información se convierte en una fuente valiosa para mejorar productos, campañas comerciales y experiencias de atención.

Para las empresas, la IA se está transformando en una herramienta de inteligencia comercial tan importante como las encuestas o los estudios de mercado tradicionales.

El futuro de las ventas será híbrido

La incorporación de asistentes inteligentes en concesionarios es parte de una tendencia más amplia que ya se observa en sectores como el retail, la banca, el turismo y los bienes raíces.

Los consumidores esperan experiencias cada vez más rápidas, personalizadas y conectadas. Las empresas, por su parte, buscan utilizar la inteligencia artificial para responder mejor a esas expectativas sin perder el componente humano que sigue siendo fundamental en las decisiones de compra más relevantes.

Todo indica que el futuro de las ventas no será completamente digital ni completamente presencial. Será híbrido, apoyado por inteligencia artificial, pero centrado en personas. Y en ese escenario, quienes logren integrar tecnología, datos y cercanía tendrán una ventaja competitiva cada vez más difícil de igualar.