Nadia Beller sobre el Rey de los trolls: “Él era cercano, tenía proximidad con Kast”

Nadia Beller bien podría encarnar el viejo refrán de la experiencia al límite: “vivir para contarlo”. Esto, porque luego de resistir un ataque a balazos, afuera de un hotel en Santa Cruz de la Sierra, ha relatado una trama digna de cine negro: su expareja, el argentino Fernando Cerimedo, más conocido como “el Rey de los trolls”, contrató a un par de sicarios para matarla, estando embarazada de él, para que no revelara una red de corrupción asociada a la venta de gasolina y oro, según ella ha relatado públicamente.

De ese modo, los comentarios que ha realizado desde la cama de la clínica donde permaneció tras los hechos, han permitido abrir tres investigaciones paralelas que indaga la fiscalía boliviana: intento de femicidio, enriquecimiento ilícito y presunto tráfico de drogas en contra de Fernando Cerimedo, el cerebro de varias campañas digitales de la derecha en distintos países de América Latina.

Beller tampoco se ha guardado demasiado hasta ahora: ha comentado a la prensa que el operador argentino es un agente de la CIA, que participa en negocios con personas al interior del Gobierno de Rodrigo Paz, que es parte de una red de protección de vuelos irregulares vinculados al tráfico de drogas y que ha prestado asesoría en campañas de desinformación en varios partes del continente, entre ellos Chile.

Tal como reveló El Mostrador hace unos días, en Santiago se recuerda el paso de Cerimedo por el proceso constituyente del año 2020, participando en la denominada “Casa del Rechazo”, donde trabajó elaborando encuestas de dudosa metodología, encargadas por un grupo empresarios en el que participaron dos actuales miembros del Gobierno: Alejandro Irarrázaval, el jefe de asesores del Segundo Piso, y el director de la Secom, Felipe Costabal.

En medio de su proceso de convalecencia, Nadia Beller accedió a conversar con El Mostrador. La mujer, que sobrevivió a tres disparos, asegura que el trabajo que realizó su expareja en Chile fue a gran escala, al igual que en otros países, con granjas de bots, generadores de opinión, inteligencia artificial, consultorías y vínculos con altas autoridades políticas. Las operaciones se habrían realizado a través de Grupo Numen, la compañía de Cerimedo que tiene una filial en Chile, Numen SpA.

—¿Qué sabe de la empresa Numen?

—Le pregunté muchas veces porque quería entender, más o menos, cómo funcionaba su estrategia de campaña y me comentó que trabajaban con un equipo encargado de segmentación. Me dijo que ellos vendían un paquete informático o de inteligencia artificial, trabajando con miles de cuentas, segmentando intereses de la población y comentando en contra de un candidato. O sea, se dedicaban a difundir fakes, a hacer guerra sucia, básicamente.

—¿Le habló de clientes políticos en Chile o de algún partido en especial?

—Él era cercano, tenía proximidad y había participado de alguna manera con Kast, porque incluso discutimos bastante sobre si iba a ir o no a la posesión (de mando), porque nosotros teníamos otros planes.

—¿Recuerda otros vínculos?

—Al no ser personas de mi entorno no me acuerdo de los nombres, pero obviamente que cuando ganó Kast se alegró, lo festejó como un triunfo y me dijo de que iba a ir a la posesión (de mando). Entonces, sé que trabajó ahí y sé que también trabajó en la Constituyente con algunos diputados y senadores, no recuerdo sus nombres, pero me los dijo en su momento.

—¿Le comentó qué es lo que hacía Numen en Chile?

—El trabajo de Numen era generalmente el mismo en todos lados. Son miles de cuentas que parecen personas reales, pero todo es por medio de inteligencia artificial, eso era lo innovador, a diferencia de otros que utilizan bots. Me dijo que ellos eran los únicos que podían hacer eso y que hacían bastante guerra sucia. Otra parte de su trabajo también era el control electoral y que eso lo hacía con equipos más grandes.

—¿Qué otras cosas le transmitió sobre el proceso constituyente?

—Me dijo que trabajó con varios diputados, con corrientes de opinión, granjas de bots, pero, en términos generales, no entró en detalles sobre algo que ya había pasado. Como le digo, él me lo contaba como fanfarroneando que lo hizo, lo ganó y lo logró.

Influencia en el continente

—¿Cuál era la relación de Cerimedo con el gobierno Rodrigo Paz?

—Fernando Cerimedo, como dicen sus tarjetas, era su asesor principal; él comienza como su mano derecha, como su asesor principal, es el encargado de la relación entre los ministerios, el que maneja la comunicación, el que pone y saca gente a pedido de Rodrigo Paz, es el que atiende a los diputados, a los senadores, es el filtro del Presidente. Nadie llegaba a Rodrigo Paz si no era por Fernando.

—Ha comentado que tiene pruebas. ¿De qué tipo son? ¿mensajes, audios, documentos, registros bancarios, fotografías?

—Respecto a las dos denuncias que estamos hablando, la de tentativa de feminicidio y la de violencia, tengo audios, chats, fotos. Respecto a la legitimización (de ganancias ilícitas) , tengo algunos audios, algunos papeles, tengo chats también. Este caso surge a raíz de los allanamientos, donde encuentran múltiples propiedades y bastante dinero, además de una granja de bots.

—También mencionó un vínculo de Cerimedo con negocios vinculados a los combustibles y el oro en Bolivia.

—Son cosas que tiene que valorar el Ministerio Público en función de lo que les voy a aportar, le voy a dar alguna prueba documental, chats, audios, pero ellos tienen que desarrollar esa investigación.

—Estos últimos días han aparecido datos sobre la billetera digital de Fernando. ¿Cree que existan dispositivos que permitan seguir esa ruta del dinero que incluye una cuenta en Chile?

—Yo no tenía ningún conocimiento de esa billetera virtual, es más, yo siempre vi que a sus empleados que les pagaba de sus cuentas bancarias. Nunca había visto que manejara una billetera virtual que descubren a raíz del desdoblamiento de su celular, pero yo no tenía ningún conocimiento de eso, para mí es nuevo.

—Y respecto a la estructura de la industria que manejaba, ¿sabía cómo funcionaban sus negocios?

—Conozco superficialmente cuáles son sus empresas, sé muchas de ellas a qué se dedican, no sé el nombre de todas, pero sé que tiene un número importante de empleados, porque él mismo me dijo, por ejemplo, que sus obligaciones laborales ascendían más o menos, en promedio, a 25.000 dólares mensuales en pago de sueldos.

—¿Y conoció a trabajadores o funcionarios ligados a él en Bolivia?

—Que yo sepa no tiene ninguna empresa en Bolivia, todas sus empresas estarían en Argentina, así que no conozco a ninguno de sus trabajadores.

—Y a propósito de Argentina, ¿qué sabe de ese círculo laboral?

—Sé que la mayoría de las empresas estaba a cargo de la madre de sus hijos, sé que uno de sus socios se llama Vicente Quintanal (a quien ella ha sindicado en otras entrevistas como el encargado de lavar el dinero de Cerimedo en Bolivia).

—En Argentina se ha hablado mucho de la relación de Cerimedo con el entorno de Javier Millei, ¿qué nivel de acceso al poder tenía realmente?

—Fue muy cercano durante la campaña, es más, desde que él era senador fue muy cercano. Sin embargo, tuvieron desavenencias y el punto de quiebre final fue por denuncias de hechos de corrupción con la madre de sus hijos (Natalia Basil), a pesar de que ella seguía vinculada a La Libertad Avanza (LLA).

“Generadores de opinión en Chile”

—¿Cómo operaba la industria de fake news en Argentina?

—Me comentó que trabajaba con muchos generadores de opinión y que estaba próximo a firmar un contrato con algunas personas que manejaban medios. Fernando hace poco vendió La Derecha Diario, pero estaba comprando otros medios igual, a través de algunas amistades, porque él siempre utiliza palos blancos. En Chile hicieron el mismo trabajo, no operaron solo con granjas de bots, sino también con generadores de opinión. Era todo un equipo de trabajo que en Honduras hizo lo propio, me dijo que también iba a participar de la segunda vuelta con Keiko Fujimori, incluso viajó a Perú y me mandó foto con alguien de su equipo. Tenía intenciones de participar en Brasil, también.

“Quería que desaparezca mi cuerpo”

Nadia Beller aseguró a El Mostrador que Fernando Cerimedo no sólo estaba al tanto de las gestiones que ella realizaba para reunirse con una supuesta fuente para recibir información sobre Evo Morales, sino que su propia expareja fue la encargada de monitorear y supervisar el encuentro con el par de sicarios que intentó asesinarla.

—El tema, entonces, se viene fraguando de mucho antes.

—En realidad esto no data del día en el que mandó los sicarios, desde el 7 de agosto, más o menos, ellos hacen todo el acto preparatorio, al menos contactándome a mí para ir ganando confianza, me hacen dos citas previas, luego pretenden una tercera cita, que era llevarme a otro lugar a lo que yo me rehúso.

—Fernando estaba al tanto de esto, entonces, según usted ha contado.

—Todas las veces que ellos me citan y me dejan plantada, Fernando siempre lo justificó. El 7 ellos me escriben y me dicen que Evo Morales había tenido relaciones con una niña de 10 años, que habría fallecido, y que me iban a proporcionar esa información. Fernando valida esa información, porque yo antes de contestarle le mando a él una captura de pantalla y me dice sí, que él había escuchado de eso.

—¿Qué sucede después?

—Me citan una primera vez, yo voy y ellos no llegan. O sea, llegan supuestamente, pero vieron a los escoltas que me mandó Fernando y por eso no se presentan. Y me dicen que les traté de tender una trampa. Al día siguiente, Fernando me dice que el hijo del hombre que me escribía le escribió a mi policía y le preguntó qué estaba haciendo ahí en el hotel y este le dijo que estaba acompañando a un compañero. En la tarde, me escribe la persona que me contactaba, el sicario, y me dice que mi hijo le preguntó al policía, y le dijo lo mismo que me dijo Fernando. Luego me pide disculpa por la duda, la susceptibilidad, y me pide volver a juntarnos.

—Usted acepta.

—Vuelvo a ir, me vuelven a dejar plantada, y me dice que se le fregó la movilidad (transporte), y yo le digo a Fernando, “lo voy a bloquear” y Fernando me dice, no, no lo bloquees, algo ha debido pasar. Una tercera vez la persona me dice que ya no quiere que sea en el mismo lugar, que quieren recogerme para llevarme a una casa. Yo ante eso me niego, le digo discúlpeme, ustedes tienen susceptibilidad y yo tampoco los conozco a ustedes, no voy a ir. Y Fernando me dice, pero anda, mándame la ubicación en tiempo real y yo hago te me sigan. Ahora, yo supongo que lo que quería era que desaparezca mi cuerpo, no solamente matarme, sino que desaparezca mi cuerpo.

—La tercera es la vencida, decimos acá en Chile.

—Al día siguiente Fernando se despide con un beso a las 5 de la mañana de mí, porque supuestamente a las 6 y media iba a viajar para reunirse a las 11 con el Presidente de La Paz. Estuvimos hablando todo el día y él me garantizó que guardias de seguridad llegaron una hora antes que yo. Me puse a cenar, los esperé, Fernando me preguntaba si ya llegaron, les dije que no. Cuando me avisa que él que me iba a entregar estaba afuera, me dice que me acerque a una movilidad, yo le digo no, que él se acerque a la puerta. Por eso es que yo salgo a la puerta y le aviso a Fernando que ya llegó y me dice: anda tranquila, amor.

—Ahí fue cuando le dispararon.

—En ese momento me tiran los tres disparos y me sacan el celular. Eso es más o menos a las 8 y media. A las 8.50, un jefe de seguridad le informa no que me dispararon, le dice: ¡ya le dispararon! Esos son los chats que están circulando del desdoblamiento de su propio celular. Hasta las 9.20, él intenta comunicarse con los sicarios por medio de mi celular, les llama y luego pide que respondan si alguien me lee. Ese mensaje no está dirigido a mí, él claramente intentaba comunicarse con los sicarios.

—Ahí comenzó, me imagino, el proceso de fuga.

—Fernando dijo que estaba en La Paz y, cuando la policía lo empieza a buscar, le hace seguimiento desde Cotoca, zona cercana Santa Cruz, de donde son los sicarios. Entonces, en vez de irme a buscar al hospital, siendo que soy la madre de su hijo y estábamos en pareja, condujo desde Cotoca hasta el aeropuerto de Viru Viru para fugarse a la Argentina. No sé si le llegaron a entregar mi celular o no, pero ya tenía pasaje a Buenos Aires.

—¿Cómo era su relación con Fernando hasta ese momento?

—Tuvimos varias idas y vueltas, yo varias veces le dije que ya no quería seguir con él. Inclusive, dado un hecho de violencia anterior, le dije que le iba a poner una (vigilancia) perimetral, porque no quería que se acerque más a mí y que iba a denunciar no solamente el hecho de violencia, sino otros hechos, y él me dice, ni se te ocurra, amenazando incluso con suicidarse.