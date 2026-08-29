Primer 11S bajo Kast: Sitios de memoria a la expectativa

Presentado por:

¡Hola! Agosto llega a su fin y se va llevando consigo esta semana a varios artistas, como el músico uruguayo Rubén Rada, la artista japonesa Yayoi Kusama, el escritor chileno Aníbal Ricci y la cineasta Paz Ramírez. Qué tristeza. Pero, la vida sigue y comienza septiembre, el mes más intenso de Chile, con todos sus bemoles.

Vamos a lo nuestro: diversos panoramas literarios, cinematográficos y musicales se desarrollan en estos días en nuestro país.

Por ejemplo, el jueves comenzó una nueva edición del festival de cine Ojo de Pescado, con una programación gratuita que se extenderá hasta el 4 de septiembre en siete sedes en Valparaíso.

Para los amantes de la música clásica, Americana 250 es el título del concierto que la Sinfónica Nacional de Chile presentará este sábado a las 19:30 horas en la Gran Sala. Además el Ballet Nacional Chileno trae de regreso Voces, del coreógrafo británico Ihsan Rustem.

Y a los seguidores del mundo literario le cuento que el próximo martes comienza una nueva edición de Puerto Negro, el festival de literatura policial, con autores de Chile, Argentina y Uruguay.

Y por si esto fuera poco, la próxima semana además se realizará la Feria del Libro de Valdivia, que se celebrará el 4, 5 y 6 de septiembre en el Parque Saval de esta hermosa ciudad.

A nivel internacional además figura el Festival de Venecia, que se realizará del 2 al 12 de septiembre, donde Chile estará presente con dos largometrajes de Sección Oficial y un cortometraje en competencia también, en la sección Orrizzonti.

Además, en esta edición: las películas elegidas para representar a Chile en los Oscar y el Goya, la flamante Premio Nacional de Literatura Cynthia Rimsky, y el misterioso organismo chileno que cautiva a los científicos.

Bonus track: la entrevista de Emilia Aparicio a la cineasta Maite Alberdi por su película Un hijo propio, que acaba de estrenar la plataforma Netflix.

Antes de arrancar, si te gusta lo que hago, comparte el boletín con tus amigas, amigos, colegas y familia; y si has sido tú quien recibió esto, entonces estás ante una nueva oportunidad para ser parte de la comunidad Cultívate y acá te invitamos a Inscribirte gratis. Te prometo que no te vamos a spamear. ¡Comencemos!

Inscríbete gratis

1

SITIOS DE MEMORIA Y PRIMER “11” BAJO KAST

Se aproxima la primera conmemoración del 11 de septiembre de 1973 bajo el gobierno del Presidente José Antonio Kast y en el mundo cultural hay inquietud sobre cómo se desarrollará.

Especialmente atentos están los sitios de memoria , que enfrentan esta fecha divididos y agrupados en dos organizaciones, la Red y la Coordinadora.

, que enfrentan esta fecha divididos y agrupados en dos organizaciones, la Red y la Coordinadora. “Nuestra expectativa es que el Gobierno comprenda que los sitios de memoria no son adversarios políticos del Ejecutivo. Son parte del patrimonio democrático de Chile. Preservarlos constituye una responsabilidad del Estado”, me comentó el presidente de esta última, Marcelo Acevedo.

La nota completa sale próximamente.

2

FILMES CHILENOS AL OSCAR Y AL GOYA

La Academia de Cine de Chile anunció este miércoles las películas que representarán a Chile en las próximas ediciones de los premios Oscar y Goya, iniciando así la carrera por una nominación en ambos certámenes.

Los largometrajes elegidos son El Deshielo , dirigida por Manuela Martelli, que representará a Chile en la categoría de Mejor Película Internacional de los Oscar, y Hangar Rojo , dirigida por Juan Pablo Sallato, que representará al país en los Premios Goya.



Ambas películas tuvieron sus estrenos mundiales durante 2026 en importantes festivales internacionales : El Deshielofue seleccionada en la competencia Un Certain Regard del Festival de Cannes, mientras que Hangar Rojo tuvo su estreno en la Berlinale.

: El Deshielofue seleccionada en la competencia Un Certain Regard del Festival de Cannes, mientras que Hangar Rojo tuvo su estreno en la Berlinale. “Han sido días de ver excelentes estrenos nacionales. Por primera vez en la historia la mitad de las películas postulantes fueron dirigidas por mujeres lo que habla de una industria que se está modernizando y que evoluciona sanamente”, destacó Gabriel Díaz, presidente de la Academia chilena.

Puedes leer la noticia completa AQUÍ.

3

ORLANDINI, PREMIO NACIONAL DE MÚSICA

Dueño de una de las trayectorias más relevantes de la interpretación musical chilena contemporánea y creador fundamental en la consolidación de la guitarra clásica en Chile; el músico, concertista y académico chileno, Luis Orlandini, se convirtió este miércoles en el ganador -unánime- del Premio Nacional de Artes Musicales 2026.

El músico admitió estar “impactado, honrado y conmovido” con la noticia . “Conozco los destacados exponentes que han ganado este galardón desde el año 1945, que se otorgó por primera vez a don Pedro Humberto Allende, y a partir de ahí ha sido una instancia en que se ha podido dar cuenta de lo que se hace en Chile y de lo bien que se hace. Quiero compartir este premio con mis padres, mi señora, mi hijo, mi nieta, pero muy especialmente con todas y todos los creadores musicales de mi país”, expresó.

. “Conozco los destacados exponentes que han ganado este galardón desde el año 1945, que se otorgó por primera vez a don Pedro Humberto Allende, y a partir de ahí ha sido una instancia en que se ha podido dar cuenta de lo que se hace en Chile y de lo bien que se hace. Quiero compartir este premio con mis padres, mi señora, mi hijo, mi nieta, pero muy especialmente con todas y todos los creadores musicales de mi país”, expresó. Orlandini estudió en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y, posteriormente, estudió con Eliot Fisk en la Escuela Superior de Música de Colonia, becado por el gobierno alemán.

y, posteriormente, estudió con Eliot Fisk en la Escuela Superior de Música de Colonia, becado por el gobierno alemán. En 1989 obtuvo el primer premio en el Concurso Internacional de Música de München, Alemania, y desde ese momento ha desarrollado una intensa carrera internacional, actuando en importantes salas de concierto a nivel mundial. A lo largo de su carrera ha estrenado más de 150 obras de compositores chilenos, muchas de ellas compuestas por su encargo.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

4

LA HISTORIA DE AMOR DE VIOLETA PARRA

Una de las reseñas más leídas de los últimos días fue escrita por el autor Jorge Calvo, quien comentó Violeta y Gilbert: una historia de amor, locura y música (Editorial Pehuén), de la autora Patricia Díaz-Inostroza (Concepción, 1958).

La novela biográfica que ahora presenta es el resultado de cuatro décadas de estudio e investigación sobre la vida de la destacada artista Violeta Parra y de quien fuera una de sus últimas parejas, el antropólogo y músico suizo Gilbert Favre. El período que abarcan los sucesos narrados comprende los años en que ambos estuvieron unidos, a partir de 1960.

sobre la vida de la destacada artista Violeta Parra y de quien fuera una de sus últimas parejas, el antropólogo y músico suizo Gilbert Favre. El período que abarcan los sucesos narrados comprende los años en que ambos estuvieron unidos, a partir de 1960. En 200 páginas, estructuradas en diez capítulos y un breve epílogo , con un lenguaje directo y cautivador, seguimos los avatares de ambos desde comienzos de los años ’60, cuando Violeta y Gilbert se conocieron en Santiago, pasando por las actividades que realizaron juntos y la pasión que los unía por los viajes, incluyendo las giras que efectuaron por Europa y otros países, así como por Bolivia, Argentina y Brasil, escribió Calvo.

, con un lenguaje directo y cautivador, seguimos los avatares de ambos desde comienzos de los años ’60, cuando Violeta y Gilbert se conocieron en Santiago, pasando por las actividades que realizaron juntos y la pasión que los unía por los viajes, incluyendo las giras que efectuaron por Europa y otros países, así como por Bolivia, Argentina y Brasil, escribió Calvo. “En la faceta correspondiente a la vida pública y conocida de los personajes, podemos ver que todo discurre conforme a la información que conocemos. En las partes privadas o íntimas, aquellas que suceden en el ámbito de las habitaciones en penumbra y a puerta cerrada, se deja sentir que han sido tratadas con respeto y cariño, aunque queda claro que, a veces, se trata de personas de carácter fuerte y de reacciones que sorprenden”, escribe Calvo.

Puedes leer la reseña completa AQUÍ.

5

CRÍTICA DE CINE: LOS DOMINGOS



El crítico de cine Juan Marín comentó esta semana la película española Los domingos, la última ganadora del Goya a Mejor Película, que se estrenó este jueves en Chile.

La cinta sigue a Ainara (Blanca Soroa), una joven de 17 años que debe enfrentarse a una de las primeras grandes decisiones de su vida : escoger qué carrera estudiará. Sin embargo, sus planes toman un giro inesperado cuando comienza a considerar seriamente la posibilidad de convertirse en monja de clausura .

: escoger qué carrera estudiará. Sin embargo, sus planes toman un giro inesperado cuando comienza a considerar seriamente la . La noticia desconcierta a su familia y desencadena un conflicto que trasciende la mera disconformidad generacional : ¿Debe su entorno respetar una decisión que considera incomprensible o intentar intervenir para protegerla de una elección que se ve como irreversible?

: ¿Debe su entorno respetar una decisión que considera incomprensible o intentar intervenir para protegerla de una elección que se ve como irreversible? “Uno de los mayores aciertos de la película reside precisamente en su renuncia al juicio. Ruiz de Azúa no parodia la religión, no somete la fe a la ironía ni convierte la vocación religiosa en objeto de ridículo. Tampoco intenta demostrar que Ainara está equivocada. La directora observa, con una distancia respetuosa, la radicalidad de una elección que nace de una convicción íntima y que conduce a una de las formas más extremas de renuncia al mundo contemporáneo”, escribe Marín.

Puedes leer la reseña completa AQUÍ.

6

PREMIO NACIONAL DE LITERATURA PARA CYNTHIA RIMSKY

La escritora Cynthia Rimsky obtuvo este viernes el Premio Nacional de Literatura, según informó el Ministerio de las Culturas.

Escritora, periodista y académica, se convirtió en la séptima mujer en recibir este reconocimiento , uno de los máximos galardones que entrega el Estado de Chile a la trayectoria literaria.

, uno de los máximos galardones que entrega el Estado de Chile a la trayectoria literaria. Residente en Argentina, ha publicado los libros Poste restante, La novela de otro, Los perplejos, Ramal, El futuro es un lugar extraño, Fui, En obra, La revolución a dedo, La vuelta al perro y Yomurí.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

7

ENIGMÁTICO ORGANISMO CHILENO

Un organismo que vive a más de 4.300 metros sobre el nivel del mar, en medio del campo geotérmico de El Tatio, cautiva a los científicos chilenos.

No es un ser proveniente de otro planeta, aunque algunas de sus capacidades y su apariencia podrían hacernos pensar que estamos frente a uno. Se trata de una planaria de agua dulce perteneciente al género Girardia, cuya existencia era desconocida para la ciencia, informó la Universidad de Chile.

Este fue uno de los descubrimientos realizados por científicos del Instituto Milenio Centro de Regulación del Genoma (CRG), pertenecientes a las universidades de Chile, Bernardo O’Higgins y Andrés Bello, quienes identificaron seis linajes de planarias presentes en distintas latitudes de Chile que podrían constituir especies hasta ahora desconocidas.

Una de las principales razones por las que se han convertido en uno de los organismos más estudiados por la ciencia es su increíble capacidad regenerativa, característica que las ha popularizado como criaturas biológicamente inmortales.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

8

MOHO LUNAR

Una nueva investigación liderada por científicos de la NASA y publicada en la revista Science Advances indica que algunos hongos y bacterias podrían sobrevivir durante semanas o meses bajo ciertas condiciones en la superficie lunar, lo que plantea preocupación sobre la transferencia no intencionada de vida a nuestro satélite, según informó la DW.

Los investigadores evaluaron cinco microorganismos mediante simulaciones en tres regiones cercanas al polo sur lunar —Nobile Rim, Connecting Ridge y Gerlache Rim—, usando condiciones ambientales basadas en datos del Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA y mediciones de exposición a la radiación.

Los dos hongos estudiados resultaron ser más resistentes que las tres especies de bacterias. Aspergillus niger, una especie fúngica común llamada “moho negro”, fue la más resistente.

Esta se desarrolla en lugares cálidos y húmedos como baños y sistemas de climatización, y los astronautas ya la han encontrado dentro de la Estación Espacial Internacional.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

9

MAITE ALBERDI: LA MATERNIDAD “SIGUE SIENDO SOCIAL Y NO PERSONAL”



Emilia Aparicio conversó con la cineasta Maite Alberdi por su película Un hijo propio, que se acaba de estrenar en la plataforma Netflix.

En la cinta, Alberdi reconstruye la historia de una mujer que, presionada por su entorno y por el mandato de ser madre, llegó a fingir un embarazo. Es un documental que explora la maternidad, la culpa y las presiones sociales que persisten sobre las mujeres.

“La película invita a cuestionarnos cuáles son esas presiones invisibles que vamos ejerciendo sobre las mujeres, en su deseo de maternar y también en la maternidad, ninguna mujer se libra de eso, cuando ya tienes hijos también es como ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo hay que hacerlo?”, fue una de las cosas que le dijo la realizadora.

Puedes leer la entrevista completa AQUÍ.

10

PANORAMAS REGIONALES

FERIA DEL LIBRO EN ARICA

Este sábado se realizará una nueva versión de la Feria Internacional del Libro FIL Arica 2026, encuentro que reunirá a editoriales, escritores, ilustradores, artistas, estudiantes, familias y lectores en torno al libro, la lectura y la cultura.

La programación se desarrollará en tres espacios vinculantes del centro de Arica: Plaza Grecia, Pasaje Sangra y Edificio del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, de 10:00 a 19:00 hrs.

Más información AQUÍ.

TEATRO EN VALPARAÍSO

Este sábado 29 de agosto es la temporada de estreno de Los ciegos en Sala Negra Juan Barattini Carvelli (Av. Brasil 1647, Valparaíso).

Esta obra, escrita en 1890 por el dramaturgo belga Maurice Maeterlinck, principal exponente del teatro simbolista, dirigida y adaptada por la actriz e investigadora Patricia Artés Ibáñez, se monta por la Escuela de Teatro de la Universidad de Valparaíso, en el marco del Programa de Apoyo a Teatros Universitarios, financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Más información AQUÍ.

MIREIA VILAR CUARTETO EN PUERTO VARAS

La artista valenciana Mireia Vilar se presentará este sábado a las 20:00 horas en el Centro Cultural Bosque Nativo (Vicente Pérez Rosales 1309, Puerto Varas) para presentar su mezcla de pop, folk y jazz.

Radicada en Barcelona, Vilar combina su labor artística con la docente. Graduada en Esmuc (Escola Superior de Música Catalunya), actualmente escoach vocal.

Más información AQUÍ.

Presentado por:

Y ahora, nos despedimos hasta la próxima.

Hágannos llegar sus comentarios a nuestro correo cultura@elmostrador.cl o a nuestra cuenta de Instagram @elmostrador_cultura.

¡Que tengan un lindo fin de semana!