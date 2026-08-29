Tras llamado de Cancillería, Zaliasnik lamenta dichos sobre comunidad palestina

El embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, lamentó los términos que utilizó al referirse a la comunidad palestina en Chile y aseguró que nunca buscó ofenderla. La declaración se produjo luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores lo contactara y le pidiera aclarar sus dichos.

La controversia surgió tras una entrevista concedida por el diplomático al programa de YouTube Defending Israel, conducido por el exdirector del Comité Judío Estadounidense (AJC), David Harris.

“Lamento haber utilizado términos que pueden resultar ofensivos para la Comunidad Palestina. Nunca fue mi ánimo, ni se puede desprender de mis palabras, ofender o afectar a connacionales, en este caso a la Comunidad Palestina”, señaló Zaliasnik.

El embajador sostuvo que durante la conversación destacó la “antigua, estrecha y constructiva relación” entre las comunidades palestina y judía en Chile. Agregó que buscó “desmitificar cualquier duda” respecto de la comunidad palestina ante una audiencia estadounidense.

Asimismo, aseguró que intentó mantener la posición oficial de Chile frente al conflicto en Medio Oriente e invitó a revisar la conversación completa, en lugar de “pasajes selectivos”.

Oposición pide remover al embajador

Zaliasnik había generado críticas por cuestionar las cifras sobre el tamaño de la comunidad palestina en Chile y calificar como ideológica la política exterior del gobierno del expresidente Gabriel Boric. También sostuvo que la comunidad judía enfrenta dificultades debido a la presencia palestina y se refirió al antisionismo como una forma de antisemitismo.

La diputada de oposición Carolina Tello (FA) calificó como “muy grave” que el diplomático cuestionara públicamente las cifras y la legitimidad de la comunidad palestina chilena. También acusó al embajador de utilizar su cargo para efectuar críticas políticas al gobierno anterior.

El diputado de oposición Jorge Brito (FA), en tanto, afirmó que Zaliasnik “parece olvidar a qué país representa” y solicitó al Presidente José Antonio Kast que lo remueva del cargo, argumentando que Chile necesita representantes que defiendan los intereses del país.