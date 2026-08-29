El entusiasmo del “rey de los trolls” por la figura de José Antonio Kast

Una serie de posteos relativos a Chile y, específicamente, a José Antonio Kast, son aún visibles en la cuenta de X del argentino -hoy, acusado de intento femicidio en Bolivia- Fernando Cerimedo, en la mayoría de los cuales manifiesta su entusiasmo y confianza en que Kast sería en algún momento presidente del país.

Cabe recordar que ayer, la expareja del rey de los trolls, como llaman a Cerimedo en su país natal, Nadia Beller, dijo a El Mostrador que el hoy imputado era “cercano, tenía proximidad con Kast”, en referencia al actual mandatario chileno, abriendo un nuevo flanco para la Presidencia, que ya enfrenta una serie de peticiones de diputados del PS y del PPD en orden a transparentar los vínculos entre dos asesores del segundo piso -Ignacio Dülger y el jefe de dicha unidad, Alejandro Irarrázaval-, así como con el jefe de Comunicaciones, Felipe Costabal.

Además, el diputado Juan Santana (PS) interpuso una denuncia penal, pidiendo que la fiscalía investigue delitos informáticos. Ayer, luego de la entrevista a Nadia Beller, Santana dijo en su cuenta de X que “cada vez cobra más sentido investigar esto a fondo. Servel y Fiscalía deben esclarecer qué ocurrió, quiénes participaron y con qué recursos. No claudicaremos en fiscalizar si el actual Presidente tuvo algún vínculo con este operador y su maquinaria digital”.

Como ha informado El Mostrador, los primeros pasos de Cerimedo que están documentados en Chile datan de 2020, cuando la empresa del argentino realizó la encuesta Numen, que daba como ganadora a la opción del rechazo en el plebiscito de entrada que se efectuó ese año (en circunstancias de que el resultado terminó siendo completamente distinto). Dicha encuesta, por cierto, lleva el nombre de la empresa matriz de Cerimedo, cuyos funcionarios, como explicó Beller, “se dedicaban a difundir fakes, a hacer guerra sucia, básicamente”.

Confirmando el estrecho vínculo entre las derechas más ultras del continente y algunas confesiones evangélicas, el trasandino se dirigió a más de 20 representantes de distintas iglesias protestantes el 7 de septiembre de ese año (2020), reunidos bajo el slogan de “evangélicos por el rechazo”, a quienes aseveró que “tengan en cuenta que ustedes son los que pueden marcar la diferencia sobre esta elección, especialmente por los valores morales que ustedes les pueden transmitir a las personas que creen que esto se está perdiendo”.

Los orcos

El 11 de noviembre de 2021, en la elección presidencial de ese año, por ejemplo, dijo “@joseantoniokast a segunda vuelta con @gabrielboric. Sin dudas Kast tiene todo a favor para ganar”, agregando algo más: “Increíble elección de @Parisi_oficial”, aludiendo a Franco Parisi, quien ha negado tener relación con él, algo que sus contendores discuten, dadas las fotos que los muestran juntos, incluyendo una donde además aparece el gerente de la agencia Numen en Chile, el abogado Enrique José García Arancibia.

Cerimedo estaba exultante esa jornada. Poco después, refiriéndose a los resultados de las mesas de votación en el extranjero, escribió que “en Australia ganó el comunista (extrema izquierda) Boric, pero en China (país comunista) ganó @joseantoniokast de derecha”. Luego preguntaba “¿entienden la confusión mental de los comunistas con Iphone que viven en países capitalistas pero piden comunismo (hasta que lo conocen de verdad)?“

Para la segunda vuelta, el 17 de diciembre, y a raíz del polémico show de la cantante Camila Moreno (quien adaptó la canción “Quemaremos el reino” para decir “que se mueran Kast y Piñera, vamos a quemar el reino”), el llamado rey de los trolls se sumó al coro de críticas que había en Chile al respecto: “los mismos que reclaman igualdad, derechos humanos, etc… piden que se muera un presidente en ejercicio y otro candidato a presidente (@joseantoniokast). Así se llega a elección este domingo. Con los orcos pidiendo muerte y otros recuperando una plaza emblemática”, aseveraba, en referencia a Plaza Italia.

Al día siguiente, alababa la campaña del actual presidente: “casi 100% de apoderados logra para mañana @joseantoniokast. Increíble movilización”.

Festejando en Providencia

Ya es conocido su tuiteo de las 19.21 del día en que ganó el Rechazo a la propuesta de la Convención Constitucional, geolocalizado en Providencia y fechado el 4 de septiembre de 2022, en el cual escribió “Se festeja, durisimo trabajo” (SIC), adjuntando dos fotos, una de las cuales lo muestra a él y a siete personas jóvenes en una mesa repleta de teléfonos y con varios computadores, y otra donde se ve a un grupo de personas festejando con banderas chilenas.

El 5 de marzo de 2023 aseguró que “toda esa basura de comparar a @JMilei con Hitler no es inocente. Lo hicieron con @joseantoniokast en Chile y con @Jairlbolsonaro en Brasil. Parece inocente, pero termina penetrando en el inconsciente de la gente y lo creen”, luego de lo cual el principal operador político que ha conocido América Latina en los últimos años, el mismo que dijo en una entrevista con La Nación de Buenos Aires que él operaba trolls de internet, se quejó, muy molesto diciendo que “es una campaña sucia y cobarde”.

El día de la elección de consejeros constitucionales en Chile, el 7 de mayo de 2023, Cerimedo aseveró que “#Chile se dio cuenta que era con @joseantoniokast, que la izquierda solo vende narrativa y relato. Y que los valores de la libertad no son negociables. Celebro que haya vuelto la razonabilidad”.

El 14 de agosto de ese año volvió a defender a Kast y Bolsonaro, luego de que en actor Alec Baldwin comparara el parecido físico de Javier Milei con el asesino en serie estadounidense Rex Heuermann. “Lo mismo hicieron con @joseantoniokast @jairbolsonaro @RealDonalTrump” aseveró Cerimedo, quien también dijo que “ponen a artistas famosos de Hollywood a opinar sin ningún tipo de información solo para rasparlos y que el público crea que el mundo los odia. Son las Deep fake más absurdas y sucias que haya”, dando a entender la existencia de una suerte de conspiración.

El 19 de agosto, el medio de propaganda La Derecha diario, del cual Cerimedo era uno de sus dueños, posteó “Sound of freedom en Estados Unidos con @RealDonalTrump, El Salvador con @nayibbukele y Argentina con @VickyVillarruel”, frente a lo cual un sujeto que usaba el Nickname de “Kaiser” le espetó “Solo falta Chile con @joseantoniokast”, frente a lo cual la respuesta de Cerimedo fue “mañana”.

El 18 de junio de 2024, y luego de un posteo de otro usuario de X respecto de los paneles solares que Argentina instaló en territorio chileno, en Tierra del Fuego, Cerimedo le decía al entonces presidente Boric que “al primer gramo de ceniza que caiga de sus volcanes, se lo mando en camión a La Moneda”.

Una “zurda”… de derecha

Ya en 2025, y después de un posteo de la Brigada Chacón en que se mencionaba a la alcaldesa de San Miguel, Carol Bown, Cerimedo decidió insultarla: “zurda enferma” escribió, siendo reconvenido por otra cuenta desde la cual le dijeron “¿Carol? No es zurda, es de tu sector, pedazo de mitómano”, aludiendo al hecho de que la exconvencional constituyente es, efectivamente, militante de la UDI.

El 17 de agosto del año pasado Cerimedo posteó un emoji de bandera boliviana y la frase “misión cumplida”. Abajo aparecía la bandera de Honduras y dos palabras más: “Siguiente parada”. De ese modo, celebraba el triunfo en primera vuelta de Rodrigo Paz, actual presidente de Bolivia, de quien llegó a ser casi un ministro sin gabinete, según ha dicho Nadia Beller en entrevistas previas. En el caso hondureño aludía a las elecciones que se celebraron en noviembre del año pasado, en las cuales ganó el candidato de la derecha, Nasry Asfura.

Tras ese posteo, alguien le preguntó por Chile. El rey de los trolls respondió que “@joseantoniokast va muy bien”. Algunos meses más tarde, un tal “Leandromv1999” le preguntaba “Fer, en Chile vamos con JAK o Kaiser?? Me da igual a mí, pero vos ponés presidentes y yo no“, ante lo cual la respuesta de Cerimedo fue fiel a su historial de comentarios en esa red social: “@joseantoniokast”.

Cuando Kast finalmente triunfó en la segunda vuelta, el 14 de diciembre del año pasado, Cerimedo festejó subiendo una foto de estudio del actual Presidente chileno, limitándose a decir: “Felicitaciones @joseantoniokast!!!”

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